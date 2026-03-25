То, что вы видите на фото, не очередное брутальное творение компании Илона Маска и не эпатажный броневик, а первая модель возрожденного бренда «Руссо-Балтъ»

У первенца компании «Руссо-Балтъ» пока нет названия, — цельнометаллический фургон с рублеными формами кузова, исполненный в стиле электропикапа Tesla Cybertruck, имеет кузов из нержавеющей стали. Этот стойкий к коррозии материал станет базовым для всей будущей линейки бренда. Рамы в кузовной архитектуре не предусмотрено, привод — передний, подвеска — независимая. За ускорение отвечает тяговый электромотор отдачей 200 л.с. и 300 Нм, питающийся от литий-железо-фосфатной батареи емкостью 115 кВт·ч. Запас хода заявлен на уровне 400 км. Полностью зарядить батарею можно всего за час, используя терминал быстрой зарядки. Грузоподъемность «русского Cybertruck» не превышает 1 т, система термоконтроля батареи и салона предусматривает эксплуатацию при температуре от -45 °C до +45 °C. «Руссо-Балты» планируют собирать под заказ, старт продаж намечен на начало 2027 года. Уже анонсировано расширение линейки за счет пассажирской модификации на той же платформе.

