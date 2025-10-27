Вопрос: Осень — время дождей, но осадки бывают разной интенсивности. Есть ли правила, как себя вести при сильном или, наоборот, лишь накрапывающем дожде?

Ответ: Конечно, осадки в виде дождя не являются каким-то необычным явлением, из-за которого водителям стоит переживать. Но это только до тех пор, пока они находятся в идеальных условиях, где все ведут себя правильно и адекватно. Однако жизнь далека от идеала. А значит, во время дождевого осеннего драйва точно будут возникать проблемы. Давайте разбираться. Особенность осенних дождей заключается в том, что общая температура окружающей среды уже стремится к 0 °C, освещенность падает, а на дороге может присутствовать большое количество посторонних субстанций в виде той же грязи с обочин и опавшей листвы. Кроме того, температурные условия уже не очень подходят для использования летних шин, а переход на зимние — пока нецелесообразен. В результате мы получаем гармоничный ансамбль мешающих факторов. Чем это грозит?

Низкий коэффициент сцепления с дорогой из-за снижения температуры асфальта увеличивает вероятность скольжения на опавшей листве или грязи и даже потенциального аквапланирования. Причем не только на водяной пленке, но и на смеси растительно-грязевых субстанций. Не забываем и о том, что существенно ухудшается обзорность изнутри автомобиля, а также заметность вашей машины для других участников движения. И даже слабый осенний дождь может приводить к заметному снижению коэффициента сцепления, поскольку незначительное количество воды не смывает с асфальта грязь и остатки опавшей листвы, растертой шинами авто. Он просто смачивает их, делая поверхность дороги непредсказуемо скользкой. Кстати, на таком покрытии резко снижается эффективность протектора шин. А ведь к осени и шины могут быть серьезно изношены. Что особенно заметно на премиальных моделях.

Так что слабый осенний дождь при всей своей кажущейся безобидности довольно опасен. Ведь водитель, не чувствуя угрозы, не снижает скорость движения, а колеса при этом имеют намного меньший коэффициент сцепления с дорогой. И любой маневр способен привести к внезапной дестабилизации авто. Причем и эффективность торможения резко снизится. Фактически при кажущихся благоприятными условиях вождения автомобиль незаметно становится менее управляемым. Да и системы активной безопасности современных машин в таких условиях не всегда проявляют себя с лучшей стороны. Поскольку разница в коэффициенте сцепления грязного и просто мокрого асфальта будет значительной, то в процессе стабилизации возможны резкие рывки по колесам с последующим вторичным скольжением. Особенно если речь идет о современных системах полного привода с подключаемой задней осью.

А вот сильный дождь делает дорогу несколько чище, однако приводит к увеличению риска активного аквапланирования. С учетом того, что холодная вода хуже отводится из пятна контакта шины с дорогой, да и летний протектор недостаточно эластичен в таких условиях, мы можем столкнуться с тем, что аквапланирование будет возникать на меньших скоростях и при меньшей глубине водяного слоя. Да и процесс стабилизации машины начнет осуществляться не оптимальным способом. Автомобиль будет реагировать замедленно и неохотно. А если на это наложатся осенняя хандра и меланхолия водителя, то последствия могут оказаться плачевными. Единственный способ борьбы с этими неприятностями — снижение общей скорости движения и переход на зимний стиль вождения. Несмотря на то, что под колесами еще асфальт.

Впрочем, на этом неприятности не заканчиваются. Дорожная влага с частицами грязи охотно оседает на лобовом стекле авто, сильно затрудняя обзор. Для снижения этого эффекта желательно держаться подальше от попутных машин и тем более от грузовиков. Последние создают особенно много водяного тумана. Кстати, для снижения этого эффекта в колесных арках большегрузов применяются специальные покрытия-ловушки для воды. И потому важно, чтобы щетки стеклоочистителей вашего авто были в идеальном состоянии и счищали грязную жидкость со стекла без остатка. Наверное, вы обратили внимание на то, что по странному стечению обстоятельств старые дворники всегда оставляют грязные площадки точно напротив глаз водителя. Что очень опасно. За осень вполне может потребоваться заменить не один комплект щеток. И несмотря на то, что они иногда стоят недешево, экономить на них точно не стоит.

