Российская компания «Кама» представила интерьер серийного исполнения электромобиля «Атом», рассказав о сроках запуска новинки в производство

Хотя многие в этом сомневались, производственная версия все же получила распашные двери, оснащенные электроприводом. Соответственно, центральных стоек здесь нет, а ремни безопасности интегрированы в передние кресла. Прочность кузовной конструкции обеспечивают массивные пороги, панель пола, в которой размещена тяговая батарея, и механизм замыкания створок на порогах и крыше. Для разблокировки дверей надо нажать клавишу, но можно и просто подойти к электромобилю со смартфоном, синхронизированным по Bluetooth.

Салон, решенный в минималистичном ключе, будет представлен в двух цветовых решениях — темном и светлом. Во внутренней отделке используется износостойкая экокожа и тактильно приятный текстиль. Авангардное рулевое колесо сохранило встроенный в ступицу дисплей. Разработчики уверяют, что такая схема не мешает удерживать руль естественным хватом сверху. Под ободом при этом нет подрулевых рычажков. За включение поворотников отвечает крупный тумблер на левой спице руля, режимы светотехники и стеклоочистителя активируются кнопками на правой спице. При этом на обеих спицах смонтированы еще и джойстики, которые можно запрограммировать на ключевые функции. Медиацентр снабжен развитой системой голосового управления.

На передней панели по центру размещены четыре «физические» кнопки, отвечающие за управление трансмиссией. Находящиеся здесь же дефлекторы вентиляции замаскированы под козырьком. Приборки в привычном понимании у «Атома» нет. Ключевые данные, включая информацию о скоростном режиме и навигацию с дополненной реальностью, выводятся на проекционный дисплей перед водителем. В салонное зеркало встроены дисплей камеры заднего вида и видеорегистратор. Еще одна камера есть на левой передней стойке — она требуется для идентификации водителя и контроля его состояния в движении.

В центральный бокс-подлокотник встроен NFC-передатчик. С его помощью можно получать доступ к разным функциям «Атома» через смартфон. В нижней части консоли есть ниша для беспроводной зарядки гаджетов по стандарту Qi и пара силовых USB-разъемов. Пульт управления стеклоподъемниками на водительской двери снабжен крупной клавишей выбора и блоком из четырех маленьких кнопок, которыми выбирается нужная дверь. На потолочной консоли смонтированы система «ЭРА-ГЛОНАСС», кнопка «аварийки» и аварийные пиктограммы. Настраиваемая светодиодная атмосферная подсветка интегрирована в переднюю панель, потолок и двери. Система синхронизирована с работой электронных ассистентов, так что цвет может использоваться, к примеру, для сигнализирования об опасности.

Напомним, что электромобиль с внешними габаритами 3995х1780х1615 мм и багажником на 345 л имеет 5 местную компоновку. С базовым мотором на 204 л.с. «Атом» разгоняется до 100 км/ч всего за 7 с, литий-ионный тяговый аккумулятор «Рэнера» емкостью 77 кВт•ч адаптирован к холодному климату и обеспечивает запас хода 500 км. Анонсирована также полноприводная версия, где более мощному мотору ассистирует 82 сильный электродвигатель, установленный на передней оси. Старт серийного производства «Атома» запланирован на третий квартал 2025 года, выпуск наладят на столичном заводе «Москвич».

