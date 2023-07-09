Амфибиями называют не только тритонов, саламандр и лягушек, но и машины, способные передвигаться как по суше, так и по воде. Или правильнее говорить о лодках, умеющих ездить по дорогам? Как бы то ни было, мы решили рассказать о лучших представителях мира «земноводных»

Бум транспорта, приспособленного сразу и ездить, и плавать, пришелся на первую половину ХХ века и стимулировался заказами военных ведомств ведущих стран. Например, в СССР одним из первых водоплавающих стал бронеавтомобиль ПБ-4 КБ образца 1933 года Ижорского завода. Машина со сварным несущим корпусом получила силовую установку и ходовую часть от грузовика Ford-Timken и худо-бедно перемещалась по воде. Однако до серийного выпуска дело не дошло, поэтому первой полноценной военной амфибией советского производства считают все же ГАЗ-46 МАВ (МАВ расшифровывается как «малый автомобиль водоплавающий») 1953 года.

Volkswagen Typ 166 Schwimmwagen

Вторая мировая война дала мощный толчок развитию амфибий, и в то время, как СССР задействовал союзнический потенциал в лице Ford GPA, вермахт «спустил на воду» народный Volkswagen Beetle. Volkswagen Typ 166 Schwimmwagen (в пер. с нем. — «плавающий автомобиль»), созданный на основе «Жука», готовили с прицелом на блицкриг, но в итоге машина пошла в серию в 1942 году. Зато выпуск был крупносерийным. До 1944 года удалось произвести более 14 тыс. экземпляров, некоторые из которых сегодня можно увидеть в музеях.

Чтобы амфи выскакивала подобно лягушке из воды на сушу, инженеры предусмотрели полный привод, два дифференциала повышенного трения и понижающую передачу. Кузов же сделали похожим на ванну, а от дверей отказались. Гребной винт на откидной колонке приводился в движение от коленвала, при этом не участвуя в рулении. Маневрирование на воде осуществлялось исключительно поворотом передних колес и…веслом, которое, как и лопата, входило в штатное оснащение.

Подвеску, кстати, сделали торсионной независимой — по тем временам передовое решение. Оппозитный 1,1 литровый двигатель от сухопутного «Жука» развивал всего 25 л.с., что, однако, позволяло Typ 166 разгоняться на суше до 80 км/ч, а на воде — до 10 км/ч. Снаряженная масса амфибии составляла всего 900 кг, так что, если машина и застревала, ее можно было вытащить силами экипажа, состоявшего из четырех человек.

ВАЗ-2122 Нива-«Река»

Амфибию с поэтичным названием «Река» начали разрабатывать на АвтоВАЗе в 1972 году по заказу военного ведомства и за долгие 10 лет довели до предсерийной стадии. За основу совместного проекта Министерств автомобильной промышленности и обороны взяли обычную «Ниву» ВАЗ-2121, позаимствовав у нее очертание кузова, шасси, дефорсированный двигатель, коробку передач и раздатку. Кузов при этом сделали открытым, снабдив его дугой безопасности, тентом и откидным лобовым стеклом.

Днище и борта «Реки», разумеется, выполнили герметичными, изолировав от воды основные узлы, агрегаты и приводы. А для удешевления проекта инженеры отказались от винта и обтекаемого лодочного кузова. Автомобиль передвигался по воде за счет вращения колес и был способен пересекать вплавь неширокие водоемы со спокойной водой. Включив третью передачу и «понижайку», можно было разгоняться на воде до 5 км/ч. На плаву при этом откидывалась крышка-волноотражатель верхнего воздухозаборника.

Жаль, но до серии Нива-«Река» так и не добралась. И это несмотря на то, что ВАЗ-2122 прошел полный цикл испытаний, был принят госкомиссией и рекомендован к производству. В1988 году проект закрыли на стадии внедрения в производство — из-за смены концепции развития вооруженных сил. Было выпущено 27 опытных образцов Нива-«Река», и лишь три из них «доплыли» до наших дней.

«Шерп»

Вездеход «Шерп» — это, строго говоря, больше чем просто амфибия. Аппарат, созданный в 2015 году питерским инженером Алексеем Гарагашьяном, предназначен для передвижения по воде (в том числе по болоту), асфальту и бездорожью всех типов, включая песок, снег, лед, каменные россыпи и бурелом.

И это серийный продукт, выпускающийся по заказу частников и ведомственных структур в грузовой и грузо-пассажирской модификациях. В его основе лежит несущий водонепроницаемый кузов, за ускорение отвечает японский 1,5 литровый 44 сильный турбодизель Kubota, состыкованный с 5 ступенчатой автовазовской механикой. Постоянный полный привод обходится здесь без понижающих редукторов, а повороты осуществляются по-танковому, подтормаживанием колес с одного из бортов. Неудивительно, что для управления «Шерпом» нужны тракторные права категории А2.

Подвеска в привычном понимании здесь отсутствует. Огромные колеса сами по себе мощные демпферы. При этом они связаны 50 миллиметровыми трубами, формирующими единый контур пневмоподкачки. Газы, что интересно, подаются из системы выхлопа, свободно перемещаясь из одних шин в другие. Отсюда отменная плавность хода на малых и средних скоростях и возможность переезжать бревна и валуны.

Двигатель на тяжелом топливе позволяет «Шерпу» разгоняться на хорошей дороге до 45 км/ч, а герметичный корпус — преодолевать водные преграды. За счет проворачивания колес с грунтозацепами-лопастями этот крепыш развивает на воде 6 км/ч. Но особой гордостью разработчиков является способность «Шерпа» выкарабкиваться из воды на лед — сначала перемалывая замерзшую кромку, как ледокол, а затем — цепляясь за более плотные участки поверхности «когтями»-грунтозацепами.

Amphicar 770

Эта амфибия трансформировалась из техники времен Второй мировой войны. Как и Фердинанд Порше, автор проекта, инженер Ганс Триппель, в конце 1930 х годов получил задание на разработку амфибии для инженерных частей вермахта, а в 1941 м с конвейера завода в Эльзасе сошла 16 местная амфибия Trippel SG 6, выпускавшаяся до 1943 года включительно. Некоторые наработки Trippel SG 6, равно как и армейского водоплавающего «Жука» Фердинанда Порше, легли в основу гражданского Amphicar 770.

«Семьсот семидесятка», создававшаяся с прицелом на американский рынок, выпускалась в Германии почти семь лет, с 1961 по 1967 год крупной серией, общий тираж которой составил 3878 экземпляров. Несмотря на это, уникальный «немец», решенный в аэростиле, не сумел стать народным ввиду высокой цены (порядка 12 тыс. дойчемарок).

Важная компоновочная «фишка» «Амфикара» — расположение кромки дверей ниже ватерлинии. Благодаря чему в эту амфибию удобно усаживаться, однако повышаются требования к дверным уплотнителям. Кузов длиной 4,3 м выполнили стальным и герметичным, днище подсмотрели у гребной лодки, а в кормовом отсеке разместили небольшую помпу.

В качестве силовой установки использовали 1,2 литровый 43 сильный бензиновый мотор от британского купе Triumph Herald 1200, а привод, в отличие от полноприводных армейских амфибий, реализовали через заднюю ось. Движение на воде осуществляется при помощи пары гребных винтов в кормовой части, маневрирование же — за счет поворота передних колес. В водном режиме двухдверка способна ускориться до 7 миль/час (примерно 13 км/ч), на шоссе — до 70 миль/час (110 км/ч). Отсюда, к слову, индекс 770 в названии модели. Большой дорожный просвет (250 мм) и короткие свесы обеспечили «Амфикару» хорошую геометрическую проходимость, даже несмотря на наличие под задним бампером гребных винтов. Все бы ничего, но после эксплуатации на воде эта амфибия требует смазки в 13 точках, для чего нужно снимать в том числе заднее сиденье.

Cool Hydra Spyder

Во внешности этого «американца» удачно сочетаются черты суперкара и небольшого катера, а доминировать сразу в двух стихиях помогает бензиновый V8 от Chevrolet Corvette. Точнее, на разных экземплярах устанавливали либо 6 литровый 400 сильный, либо — 8,2 литровый 502 сильный агрегат. На асфальте мотор приводит задние колеса через 6 ступенчатую механику. Для передвижения же по воде используется водомет.

Благодаря моторной мощи дерзкий «Янки» способен ускориться «посуху» до 200 км/ч. Да и на воде скоростной потолок впечатляющий — 85 км/ч. А еще этот четырехместный аппарат позволяет катать сразу четырех человек на водных лыжах.

Как и у многих коллег по цеху, алюминиевая нижняя часть корпуса здесь — как у моторной лодки, верхняя же часть соответствует автомобильной моде и изготовлена из пластика. Платформа позаимствована у одной из легковушек бренда Chevrolet. Шасси, само собой, полностью переработано. К примеру, в оснащение Hydra Spyder входит активная пневмоподвеска. С ее помощью колеса убираются внутрь кузова при спуске на воду. И, кстати, в оснащение Hydra Spyder входят не только электростеклоподъемники, центральный замок, CD-проигрыватель и спутниковая навигация, но и эхолот.

Первый образец Hydra Spyder построила американская CAMI (Cool Amphibious Manufacturers International LLC) еще в 1999 году, затем был семилетний период доводки. Начиная с 2006 года компания выпустила еще пять таких плавающих автомобилей.

Gibbs Humdinga

Детище инженера и дизайнера Алана Гиббса образца 2012 года — это уже игрок крупного размерного сегмента. Речь идет о семиметровом трехтонном гиганте, способном ускориться до 130 км/ч на суше и до 48 км/ч на воде. Трансформация из слона в кита происходит всего за 5 с. Нужно лишь нажать кнопку, после чего колеса убираются, а силовая установка активизирует два поворотных водомета сзади.

Отличительной чертой Gibbs Humdinga является также использование в конструкции композитных материалов. В движение автомобиль-катер приводится судовым 370 сильным дизелем V8. Семиметровое транспортное средство способно брать на борт до 9 пассажиров и имеет право передвигаться по дорогам общего пользования. Что неудивительно, гибрид полноразмерного пикапа и катера позиционируется как универсальный транспорт для военных и спасателей, но существует на сегодня лишь в ранге прототипа.

