Ингольштадтский бизнес-седан с мощным бензиновым мотором подкупает многогранностью талантов – он одновременно стильный, высокотехнологичный и заряженный на драйв

Спросите фанатов пленочных фотоаппаратов, и они расскажут вам о благородной зернистости снимков и магии проявки негативов. Они будут расхваливать свои стародавние «зеркалки» за динамический диапазон, затем вы услышите рассказ о стрессе перехода на «цифру», но закончится все неизбежной констатацией: время пленки ушло…

Эти типичные жалобы «пленочников» вспомнились мне в салоне седана Audi A6. Как и современные девайсы для создания фотошедевров, этот «немец» почти тотально «оцифрован». К примеру, виртуальная «приборка»: на всю ее площадь можно масштабировать, скажем, карту системы навигации. Сенсорные же блоки управления мультимедиа и климат-контроля работают настолько четко, что ностальгии по классической схеме не возникает. Впрочем, тумб­лер регулировки громкости магнитолы и кнопки выбора режимов движения на центральной консоли выполнены «аналоговыми» – вот вам и отдушина для консерваторов.

Немецкий порядок

На эту «шестерку» не просто смотрят – на нее заглядываются. Возможно, дело в удачном сочетании приземистого трехобъемного кузова с харизматичными изгибами крыши и капота или в гипнотизирующем «взгляде» высокотехнологичной светодиодной оптики. А может, в завораживающем индексе 55 TFSI quattro, указывающем на полный привод и присутствие под капотом бензинового 3-литрового наддувного 340-сильного V6. А поскольку мы взяли на тест машину в комплектации Sport, буквально нашпигованную опциями, то автомобиль мог предъявить также пневмоподвеску, адаптивные амортизаторы, систему подруливания задних колес, адаптивный «круиз», функцию контроля рядности и много других «умных» ассистентов.

Погружаться в мир комфорта начинаешь, еще даже не сев за руль. Разблокируешь замки (если при вас ключ-транспондер, для этого достаточно взяться за любую дверную ручку), и последние подсвечиваются. Неплотно захлопнули дверь? Не беда, электроника втянет створку за вас. Или, скажем, упомянутые выше сенсорные клавиши – они в А6 не простые, а с обратной связью: после нажатия ощущаешь легкую вибрацию под пальцем и понимаешь, что команда принята.

Не менее важно, что на каждом из рядов просторно и уютно. Диапазон электрорегулировок передних кресел исчерпывающий, есть даже удлинитель подушек. Удачно спрофилированные задние сиденья складываются вровень с полом. За доплату доступен четырехзонный климат-контроль, шикарная аудиосистема Bang & Olufsen, поддержка Apple CarPlay и Android Auto и прочие блага цивилизации.

Вместительный багажник (530 л) можно открыть и закрыть с помощью электропривода, а в самом отсеке предусмотрены сетки для фиксации поклажи. Под полом отсека – 48-вольтовый литий-ионный аккумулятор, ставший вместе с 17-сильным стартер-генератором основой «мягкого гибрида» (ассистирует при разгоне и рекуперирует энергию торможения).

Спортивная подготовка

Комбинация 340-сильного мотора и 7-ступенчатого «преселектива» S tronic позволяет перемещаться в пространстве быстро и удивительно плавно. Даже при выборе «спортивного» режима трансмиссии и алгоритма Dynamic системы Audi Drive Select ускорение не становится нервозным – реакции на «газ» остаются деликатными, коробка меняет передачи свое­временно и мягко. В городском трафике стоит лишь слегка придавить педаль акселератора на старте – и на спидометре уже значения, чреватые штрафами: пора замедляться! Ускорение на шоссе происходит еще стремительнее – тут «турбошестерка» наглядно демонстрирует свой потенциал.

Адаптивная пневмоподвеска – очередной источник драйверского удовольствия. Тасуйте, сколько хотите, ездовые режимы, ужесточая или, наоборот, смягчая упругие элементы. Машина автоматически занизит дорожный просвет на высоких скоростях (исключение – режим Comfort), а при выборе настройки Lift вы можете самостоятельно приподнять кузов для езды по разбитым дорогам. Режим Dynamic вполне подходит для рутинной езды по городу. В то же время при выборе настройки Comfort, когда подвеска максимально расслаблена, A6 не демонстрирует ни ощутимых кренов, ни вертикальной раскачки на волнах асфальта.

Но самое сильное впечатление оставляет управляемость. Благодаря легкому и острому рулю, «умной» системе полного привода и полноуправляемому шасси (на малых скоростях задние колеса поворачиваются в противофазе с передними, а на высоких – в одну сторону с ними) «шестерка» буквально приклеивается к траектории, рождая чувство восторга, если не сказать вседозволенности.

Сделаю комплимент и элементам автопилотирования – адаптивный «круиз» четко держит заданную дистанцию и скорость. А если вы собрались пересечь дорожную разметку, не обозначив свои намерения поворотником, система вернет вас на путь истинный достаточно мощным импульсом на руле.

С учетом всего сказанного цена на ингольштадтский седан выглядит адекватной: 340-сильная машина в комплектации Sport обойдется в 4 375 000 рублей. И хотя этот «немец» щедро укомплектован по умолчанию, не будем отговаривать и от доплаты за такие опции, как пневматическая подвеска, система регулировки жесткости амортизаторов и адаптивный круиз-контроль.