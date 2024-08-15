Новый электрический минивэн Evolute i-Van начнут продавать в России до конца года. На сайтах дилеров уже появилась информация о спецификациях, оснащении и спецпрограммах продвижения этой новинки

Российская компания «Мотор­инвест», владеющая маркой Evolute, готовится к запуску продаж своего первого полностью «зеленого» минивэна. В представительстве Evolute подтвердили, что начать продажи планируется до конца года. О том же говорят дилеры марки, уточняя, что ждут поступления первых машин в ближайшие месяцы, но конкретики по дате старта продаж и ценам пока нет.

Выпуск машины с приятным русскому уху названием i-Van сейчас налаживают на заводе компании в Липецкой области. Сообщается о работах по адаптации электроминивэна к российским условиям. Новинка подойдет для использования в корпоративных и коммерческих целях, а также для повседневного передвижения по городу всей семьей или большой компанией, говорится в официальном релизе. Там же подчеркивается, что модель создана для тех, кто ценит «зеленые технологии» и желает уменьшить расходы на топливо и сервис.

Заднеприводный однообъемник, к которому почти наверняка приклеится прозвище Иван, является лицензионной копией Dongfeng LingZhi EV образца 2020 года, а тот, в свою очередь, ведет родство от Mitsubishi Delica Space Gear образца 1994 года. Автомобиль с внешними габаритами 5135х1720х1990 мм имеет колесную базу 3000 мм. Заявленная грузоподъемность — 800 кг. Передняя подвеска — независимая, задняя — зависимая, рессорная. Задняя сдвижная дверь по правому борту облегчает доступ к багажному отсеку. Основная оптика — галогенная, ДХО — на светодиодах.

За ускорение отвечает безальтернативный электромотор синхронного типа отдачей 122 л.с. и 300 Нм. Заявлены ускорение до 100 км/ч за 18 с и «максималка», ограниченная на отметке 100 км/ч ради увеличения запаса хода. Последний при емкости литий-железо-фосфатной батареи 67,5 кВт•ч составляет 400 км. При мощности встроенного зарядного устройства переменного тока 6,6 кВт время медленной зарядки составляет 15 ч, а в режиме быстрой зарядки аккумулятор пополняется с 30 до 80% за 37 мин.

На старте продаж i-Van предложат с тремя вариантами окраски кузова — белым, серым и черным. Интерьер классического кроя располагает двумя раздельными капитанскими креслами на втором ряду и диваном для трех пассажиров на последнем. Оборудование включает среди прочего кондиционер, стеклоподъемники с электроприводом, задние датчики парковки, камеру заднего вида, систему крепления детских кресел и функцию предупреждения пешеходов о приближении электромобиля. Водительское кресло настраивается с помощью механических регулировок в шести направлениях, пассажирское — в четырех.

С мультимедиа с 10 дюймовым тачскрином можно синхронизировать смартфоны посредством Apple CarPlay и Android Auto. Для подключения и зарядки гаджетов предусмотрено три USB-разъема. Мобильное приложение Evolute позволяет управлять некоторыми бортовыми функциями (например, управление дверными замками, запуском/остановкой/мониторингом зарядных сессий) удаленно. Цены огласят ближе к старту продаж. Заявлены гарантия 3 года или первые 100?000 км пробега, а также возможность оформления покупки в кредит по низкой ставке, лизинг или по программе Trade-In.