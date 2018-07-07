С 1 июля 2018 года покупателям новых машин в России не выдают привычные паспорта транспортных средств. Вместо них вносится запись в электронную базу данных. Что это означает для автовладельцев?

Паспорт транспортного средства (ПТС) – главный для автовладельца документ. Именно в ПТС указывается новый собственник при покупке автомобиля, а ГИБДД на основании этого документа вносит изменения в регистрационные данные и выдает свидетельство о регистрации. Три года назад Россия подписала международное соглашение о переходе с бумажного ПТС на электронный, однако обязательное введение электронных паспортов долго откладывали, так как для этого требовалось изменить целый ряд законов.

Не для всех

И вот время пришло. В автосалоне покупателю выдадут договор купли-продажи и выписку из электронной базы данных. С этими документами он может ставить машину на учет в ГИБДД. Подчеркиваем, речь идет исключительно о новых автомобилях – менять в обязательном порядке уже имеющийся бумажный ПТС на электронный не нужно. Бумажная версия действительна, пока в ней есть место для внесения новых собственников.

Впрочем, при желании любой автовладелец может заменить бумажный документ на электронный. Для этого надо обратиться в одну из уполномоченных организаций (например, к оператору техосмотра). Всю информацию с бумажного носителя внесут в базу данных, а заявителю выдадут выписку. Процедура не бесплатная – необходимо заплатить 600 рублей (что на 200 рублей дешевле оформления бумажного паспорта).

При ввозе автомобиля из-за границы также придется оформить электронный ПТС. Этим занимаются испытательные лаборатории, получившие соответствующие полномочия в Минпромторге. С их списком можно ознакомиться при оформлении таможенных документов.

Электронный ПТС (эПТС) представляет собой запись в базе данных не только о самом автомобиле и его собственнике. В электронном виде документ должен содержать и информацию о разного рода ограничениях в использовании транспортного средства. Например, данные о залоге, арестах и т.д. Кроме того, в базу данных планируется вносить и сведения о пройденных техосмотрах, ДТП, страховых выплатах.

Хотели как лучше

Однако все не так просто, как кажется на первый взгляд. Дело в том, что информация в эПТС делится на обязательную и добровольную. К первой относятся данные автопроизводителя, в то время как сведения о собственнике там могут и не появиться. Ведь при оформлении эПТС человек должен дать согласие на обработку своих персональных данных, но если он откажется, то и информации о собственнике в выписке из эПТС не будет. А в этом случае возникнут сложности с постановкой на учет.

Еще одна проблема – оформление ОСАГО. Для заключения договора обязательного страхования автовладелец должен предоставить тот самый ПТС. Но ни в Законе об ОСАГО, ни в правилах обязательного страхования пока нет ссылок на электронный ПТС, тем более на выписку из него. Казалось бы, ничего страшного, ведь страховые компании могут получить информацию о собственнике из той же базы данных. Но, во-первых, АО «Электронный паспорт», ставшее администратором электронной базы ПТС, не является участником информационного обмена федеральных органов исполнительной власти. Во вторых, как мы уже отметили, в базе данных информации о собственнике может и не быть. И тогда автовладелец просто не сумеет купить полис.

Не минуют проблемы и покупателей авто на вторичном рынке. Речь идет о случаях, когда будет приобретаться машина с уже имеющимся эПТС. В свободном доступе (на сайте elpts.ru) можно узнать лишь о статусе ПТС (на сделку стоит соглашаться только при статусе «действующий»). А чтобы получить подтверждение о принадлежности автомобиля к конкретному продавцу, нужно потребовать у него подробную выписку из базы данных, которая выдается исключительно собственнику машины.

Ну а дальше все, как и с обычным ПТС: заключается договор купли-продажи, приобретается ОСАГО (при условии, что в законодательство внесут изменения) – и можно ехать в ГИБДД для внесения изменений в регистрационные данные. Там же вся информация о сделке и новом собственнике будет внесена в электронную базу.

Отдаленная перспектива

Итак, с одной стороны, эПТС – вещь весьма удобная. Неограниченное количество информации, вносимой в такой документ, поможет не только автовладельцам, но тем же страховым компаниям и станциям технического обслуживания. По сути, в цифровом виде будет отражена вся жизнь автомобиля, основанная на официальной информации. Это позволит снизить риски при покупке и продаже машин. Кроме того, оформив эПТС однажды, больше не придется переживать за его сохранность.

Тем не менее вопросов пока еще слишком много. Это и сложности с оформлением эПТС, и вероятные проблемы с покупкой автомобиля без бумажного паспорта… Надеемся, спорные моменты все-таки будут решены и нововведение не отразится отрицательно на автовладельцах.