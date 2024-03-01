В это трудно поверить, но в Москве работает более 4 тысяч промышленных предприятий. Половина из них связана с высокими технологиями — от производства микросхем до создания биомеханических протезов, от робототехники до сборки автомобилей. Российская столица идет в авангарде современных технологий — и мы приглашаем вас в увлекательное путешествие по самым интересным местам на карте московских инноваций

Крупнейшие инновационные центры в столичном регионе — «Сколково» и «Технополис Москва», объединяющий шесть производств, включая возрожденный автомобильный завод «Москвич» и крупнейшее в стране предприятие по выпуску микросхем — группу компаний «Микрон». И если «Сколково» с момента своего создания в 2010 году постоянно остается на слуху, то о «Технополисе Москва» слышали, пожалуй, немногие, хотя эта особая экономическая зона была основана на пять лет раньше «Сколково».

Стратегия «Сколково»

Вдохновившись первым номером Discovery за этот год, посвященным российским достижениям в самых разных областях, и понимая, что в рамках одного номера невозможно охватить всё и вся, мы решили продолжить изучение отечественных инноваций и заодно посетить «Сколково» и подмосковный завод «Микрон» — чтобы своими глазами увидеть, над чем сегодня работают резиденты инновационных центров. В качестве средства передвижения между объектами была выбрана новая модель завода «Москвич» — эффектный и элегантный лифтбек Москвич 6.

Лифтбек выглядит не только современно и стильно, но и в полной мере технологично — его облик создал знаменитый итальянский автомобильный дизайнер Даниэле Гальоне. И Москвич 6 очень органично смотрится на фоне современных построек «Сколково», спроектированных ведущими архитектурными бюро — британским David Chipperfield Architects, французским Valode & Pistre, швейцарским Herzog & de Meuron, японским Sejima and Nishizawa and Associates и российским Speech.

Инновационный центр «Сколково» был создан для поддержки исследователей, создающих российские высокотехнологичные продукты. За неполных 15 лет число занятых в экосистеме сотрудников перевалило за 85 тыс. Чтобы стать резидентом «Сколково» и получить доступ к его сервисам и льготам, необходимо разработать оригинальную технологию и пройти независимую экспертизу.

К примеру, компания «Косима», присоединившаяся к семье «Сколково» в 2014 году, создала спинальный нейропротез, обещающий парализованным вследствие инсульта пациентам возможность обрести подвижность. Решение, предложенное российскими исследователями, не имеет аналогов в мире: эксперименты показали, что свыше 80% больных, использовавших устройство, получили долгосрочный эффект реабилитации. Плюс ко всему прибор адаптируется для восстановления людей со спинномозговыми травмами или для детей, страдающих от ДЦП.

Еще один яркий пример последних лет — компания «Яблочков» (резидент центра с 2020 года), совместно с учеными Университета ИТМО предложившая систему беспроводной зарядки электротранспорта. Оригинальная технология проста и безопасна, позволяет легко «подкормить» и компактный электромобиль, и вместительный электробус.

Специалисты биотехнологической лаборатории BioSpark, работающей в «Сколково» уже седьмой год, создали на редкость эффективную систему отбора биоматериала для генетических анализов бактерий в нефтедобыче. Подобные исследования необходимы, чтобы вовремя распознать угрозу прорыва трубопровода или проблемы с насосным оборудованием, вызванные биокоррозией, и принять соответствующие меры. Технология, уже успешно протестированная на Сахалине, куда проще импортных аналогов — достаточно распаковать систему и собрать пробы на месте, чтобы получить полную информацию о бактериальном содержимом скважины.

Кроме того, возможности «Сколково» открыты и для школьников. В 2023 году статус резидента получил семиклассник международной гимназии «Сколково» Юрий Мельников. Вместе с учителем биологии Антоном Фрыкиным он в течение трех лет изучал один из видов моли — восковых огневок. Особенность этих насекомых в том, что их личинки способны питаться пластиком.

На данный момент исследователи разработали несколько видов контейнеров для огневок с различными параметрами питания и окружающей среды. По их расчетам, три триллиона личинок способны управиться со всем пластиком, который накапливается в Москве в течение года. Возможно, уже в ближайшее время технология станет одним из активно используемых способов утилизации пластиковых отходов.

Стратегия развития центра предполагает, что к 2030 году Россия должна войти в тройку лидеров по меньшей мере в трех ключевых технологических направлениях: в области медицины, электронных технологий, промышленности либо сельского хозяйства.

Устойчивые энергетические системы, искусственный интеллект, использование беспилотников — всё, что обещает развитие ключевых для страны отраслей и улучшение качества нашей жизни, может получить в «Сколково» поддержку. А концентрация блестящих ученых на территории центра создает особую среду, благоприятную для новых открытий, — ведь прорывные технологии зачастую возникают на стыке разных наук и направлений.

ЧИПУ — ЧИП

Собственно, любой современный автомобиль — как раз результат такого коллективного труда дизайнеров, инженеров, конструкторов, программистов, испытателей и множества специалистов узкого профиля. И, конечно, немыслим без использования высокоточной электроники.

Москвич 6 — один из самых продвинутых в плане оснащения электроникой отечественных автомобилей. А российский лидер в производстве компонентов для электронной начинки сложных технических устройств (не только автомобилей) — группа компаний «Микрон». И мы можем с абсолютной уверенностью утверждать, что каждый из вас с ней знаком.

Среди продукции «Микрона» — транспортные карты, чип-модули для электронных документов, RFID-метки. Всего в каталоге предприятия около 750 типономиналов продукции для более чем 600 клиентов в России и за рубежом.

За 2023 год завод «Микрон» увеличил объем производства чипов для документов и банковских карт в 2,6 раза. Специалистами предприятия получено 16 объектов интеллектуальной собственности, а каждый год в серийном производстве осваивается более 40 новых изделий и модификаций.

Среди новой продукции в портфолио «Микрона» — микроконтроллер MIK32 АМУР полностью отечественного производства. Его ядро построено на открытой архитектуре RISC-V, а сам микроконтроллер предназначен для использования в сфере интернета вещей, устройствах промышленной автоматизации, системах сигнализации, проектах умного дома и так далее.

С прошлого года полностью отечественным продуктом стала также широко известная карта «Тройка». После того как в Москве была запущена новая производственная линия «Микрон Секьюрити Принтинг» (совместное предприятие АО «Микрон» и ГУП «Московский метрополитен») для установки микрочипов в корпуса, все технологические операции выполняются в России. С учетом объемов производства — по данным на апрель 2023 года в России использовалось более 47 миллионов карт — это оказывает заметное влияние на экономику.

Благодаря карте «Тройка» и возможности ее удаленного пополнения через мобильные приложения банков можно отказаться от одноразовых проездных и от печати многочисленных чеков. Только за счет этого удается сэкономить порядка 2 миллиардов рублей в год.

Интегральные микросхемы для этих карт изготавливаются в специальном производственном помещении — чистой комнате со строго контролируемыми параметрами атмосферы. Поскольку любая микрочастица может разрушить формирующуюся структуру чипа. Операторы чистых комнат работают в специальной технологической одежде — микроэлектронных комбинезонах и масках. Воздух проходит через систему фильтров для непрерывной очистки и полностью обновляется каждые 40 секунд.

Пластины, где послойно формируется в ходе технологического процесса целевая трехмерная интегральная структура, находятся в специальных SMIF-контейнерах и обрабатываются автоматически, к ним ни разу не прикасается рука человека. После каждой операции проводится метрология и контроль качества, потому что каждый чип «Микрона» — это «мозг» умного устройства, который должен работать безупречно.

Эффектен и эффективен

Ну а что же наш автомобильный герой? Москвич 6 не только эффектен внешне, но и эффективен и удобен в процессе эксплуатации. И это при том, что частично покорять столичные дороги на нем выпало в период массивных снегопадов, создававших серьезные заторы.

Впрочем, удалось прокатиться на Москвиче 6 и с ветерком — по МКАД в пределах разрешенных ПДД 115 километров в час. Разгон лифтбек, оснащенный полуторалитровым турбомотором мощностью 174 лошадиные силы, выдерживает с честью. На трассе автомобиль ведет себя уверенно, а три уровня регулировки усилия на руле позволяют выбрать оптимальный именно для вас режим.

Маневрен Москвич 6 и на парковках — при довольно внушительных габаритах: длина кузова 4770 миллиметров при колесной базе 2760 миллиметров. На особенно «тесных» парковках выручает система кругового обзора, причем водитель может выбрать самостоятельно, изображение с какой из камер для него важно в данный конкретный момент.

Большинство функций управляется с центрального вертикального планшета мультимедийной системы с диагональю 10,4 дюйма. Режимы вождения — «экологический», «стандартный» и «спортивный» — переключаются вручную. Между «эко» и «стандартом» большой разницы, если честно, мы не заметили, но вот в «спортивном» режиме Москвич 6 очень даже неплох — если в управление не вмешивается система курсовой устойчивости, которая в условиях заснеженных дорог действует на опережение, «придерживая» обороты двигателя.

Хочется отметить и работу головного освещения: каждая передняя фара состоит из 142 светодиодов и пяти линз. Оптика, без преувеличения, великолепная, она отлично справлялась с возложенной на нее задачей даже в крайне сложных климатических условиях — в буран поздним вечером. Задняя многорычажная подвеска в целом неплохо справлялась с огрехами на асфальте и «лежачими полицейскими», но брусчатка в центре Москвы оказалась ей не под силу — в салоне ощущался неприятный тремор. Справедливости ради стоит сказать, что мало какой автомобиль способен «ужиться» с таким видом дорожного полотна.

Как бы то ни было, Москвич 6 стал приятным открытием: это удобная, практичная и стильная машина, у которой есть будущее — как и у всей российской высокотехнологичной отрасли. Ведь Москва тоже не сразу строилась, а сегодня это один из самых удобных, комфортных и технологичных для проживания городов в мире. Нам есть с чем сравнивать, поверьте.

