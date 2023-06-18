Зловещий лимузин Фантомаса, автомобиль-гаджет Джеймса Бонда, машины для убийства из тарантиновского дорожного триллера, «прокачанное» такси из одноименной французской комедии и аппарат для путешествий во времени из блокбастера «Назад в будущее» – «Автопанорама» собрала интересные факты об этих культовых звездах экрана

Citroеn DS19

В 1960 е годы на экраны вышло сразу три киноленты о противостоянии комиссара Жюва и неуло­вимого злодея Фантомаса. В них едва ли не самый известный антигерой французского кино передвигался на разных машинах. И если самым шикарным «фантомасомобилем» принято считать Rolls-Royce Silver Cloud, то на роль самого харизматичного явно претендует Citroen DS19, который произвел фурор на Парижском автосалоне 1955 года. Он занял третье место на конкурсе «Автомобиль века» и был любимой машиной Шарля де Голля.

От DS19 из комедии «Фантомас разбушевался» действительно сложно оторвать взгляд. Автомобиль невероятно эксцентричный, приземистый, с огромной площадью остекления, ультратонкими кузовными стойками и дверными стеклами без рамок. Интерьер – и вовсе праздник авангарда: односпицевый руль, зеркало заднего вида на передней панели и рычаг переключения передач перед рулевой колонкой.

Техника для пятидесятых годов просто космическая. Когда заводишь автомобиль, кузов приподнимается благодаря системе, объединяющей гидропневматическую подвеску, руль и тормоза. За счет гидропневматики, кстати, здесь меняется высота клиренса. Водитель может выбирать из трех режимов жесткости шасси – для шоссе, города и бездорожья. А зад­няя колея DS19 на целых 20 см уже передней ради наилучшей управляемости.

Бензиновый 76 сильный мотор располагается продольно внутри базы, а у передней кромки подкапотного пространства размещена запаска. На этом фоне киношные ухищрения – такие, как выдвижные крылья и дополнительный турбореактивный двигатель, уже не кажутся чем-то из ряда вон выходящим и лишь усиливают образ чудо-машины, на которой Фантомас в какой-то момент улетает от преследователей.

Chevrolet Nova и Dodge Charger

Еще один киноперсонаж с ярой злодейской энергетикой – Chevrolet Nova SS 1971 года из «Доказательство смерти» (2007) Квентина Тарантино. На этой тачке со зловещим утенком на капоте, несущими бамперами и гоночным каркасом безопасности каскадер Майк в исполнении Курта Рассела хладнокровно убивал симпатичных жертв. Сhevy Nova, ставшая в фильме настоящим воплощением зла, – это машина второго поколения, которое выпускалось с 1968 по 1974 год и отличалось от предшествующего более спортивным дизайном и подголовниками на передних креслах. Под длинным капотом самых мощных исполнений находилась бензиновая 5,7 литровая «восьмерка» отдачей 270 л.с.

Во второй части фильма злодей меняет четырехколесное орудие убийства на не менее инфернальный Dodge Charger 1969 года, под капотом которого мог находиться 7,2 литровый Magnum на 400 л.с. и даже 7 литровый 425 сильный HEMI. Такие исполинские моторы ставили на исполнение R/Т (Road/Track, то есть между дорогой и треком). За доплату эти маслкары комплектовались усиленной подвеской, форсированными тормозами и более широкими шинами.

Добавим, что в основе Charger лежала рама лестничного типа, а внешность была ну совершенно злодейской. Скажем, за сдвижными секциями огромной решетки радиатора скрывались фары, да и габариты кузова длиной 5283 мм и шириной 1948 мм, что называется, внушали пиетет. При этом даже при громоздкости и откровенно недрайверской рессорной задней подвеске, благодаря мощному стабилизатору поперечной устойчивости, Charger неплохо управлялся.

Ну и, как известно, у машины злодея в фильме есть антипод – белоснежный Dodge Challenger 1971 года с V-образной 6,3 литровой 330 сильной «восьмеркой». На этой «машине возмездия» три лихие девушки выносят приговор маньяку Майку.

Aston Martin DB5

В фильмах про Джеймса Бонда засветилось немало ярких автомобилей, однако для настоящих ценителей жанра канонический бондомобиль – это Aston Martin DB5, впервые появившийся в блокбастере «Голдфингер» 1964 года. Машина с дизайном от итальянского ателье Carrozzeria Touring Superleggera стала первой серийной моделью компании, на которую установили 4 литровую рядную 282 сильную «шестерку», ранее опробованную на гоночном DP215 и штучно выпускаемую Lagonda Rapide. Причем этот Aston еще и мощно замедлялся за счет дисковых механизмов на обеих осях.

К слову, в «Голдфингере» герой Шона Коннери снимался за рулем не одной, а сразу двух внешне идентичных машин. Одна использовалась для гонок, вторую же начинили под завязку шпионскими гаджетами типа пуленепробиваемых экранов, заднего разбрызгивателя масла, ножей, выезжавших из ступиц колес, и даже системы катапультирования нежелательных пассажиров. В салоне же выделялся большой руль с деревянным ободом, россыпь классических циферблатов и широкие кресла, лишенные по канонам тех времен подголовников. В базовое оснащение стандартных DB5 входили шерстяные коврики, кожаные кресла и электростеклоподъемники, а опционально предлагался кондиционер. Бондомобиль из «Голдфингера» снабдили еще и радиотелефоном в карте водительской двери, нажатием кнопки можно было менять номерные знаки, а под сиденьем находился тайник для оружия.

Интересно, что DB5 впоследствии кочевал из фильма в фильм бондианы. Например, в «Казино Рояль» (2006) Бонд Дэниела Крейга выигрывает DB5 в карты, а в «Не время умирать» (2021) отправляет на тот свет десятки злодеев, дрифтуя на бронированном DB5, из фар которого стреляют в этот момент шестиствольные пулеметы.

DeLorean DMC-12

Первое, о чем думают поклонники культовых автомобилей при упоминании фильмов франшизы «Назад в будущее» Роберта Земекиса, это DeLorean DMC-12, приспособленный изобретателем Эмметтом Брауном для путешествий во времени. В работе над первой частью трилогии задействовали сразу три такие машины. Для перемещения в будущее или прошлое маргинальный гений предусмотрел ни больше ни меньше, как ядерный реактор – не чета заводской 2,8 литровой 150 сильной «шестерке» PRV (совместной разработки Peugeot, Renault и Volvo).

Отличительными особенностями конструкции неформатного «американца» были двери типа «крыло чайки», заднемоторная компоновка и рамный кузов из композита, оклеенный листами неокрашенной нержавеющей стали. Для создания же дизайна пригласили гуру Джорджетто Джуджаро из Italdesign. Это с его подачи двухместный автомобиль получил неповторимый клиновидный кузов! Техническую документацию по заказу Джона Делореана выполнила британская Lotus Engineering.

DeLorean DMC 12 выпускался в Северной Ирландии для американской компании DeLorean с 1981 по 1983 год. Причем проект вышел коммерчески провальным. Неважное качество автомобилей привело к множеству возвратов. Фактически эти машины покупали только энтузиасты, готовые за свой счет доводить их до ума.

Тем не менее вышедший в 1985 году на экраны первый фильм трилогии подогрел интерес к DMC-12, и цены на модель взлетели. До прекращения производства в 1983 году было изготовлено около 9 тыс. DMC-12. А в 2008 м фирма DMC Texas поставила на поток реставрацию DMC-12 и мелкосерийное производство реплик модели. Такие ремейки уходили по цене порядка 90 тыс. долларов.

Peugeot 406

Четырехколесный персонаж комедийной франшизы «Такси», снятой по сценарию Люка Бессона, внешне мало чем отличался от серийных седанов Peugeot 406. Правда, аэродинамический обвес и диски с низкопрофильной резиной, которыми с подачи таксиста Даниэля щеголяет марсельский таксомотор, это лишь вершина айсберга. Его основание – тюнингованный 3 литровый 207 сильный бензиновый V6 и набор секретных фишек в стиле Джеймса Бонда. В результате киношный «406 й» в какой-то момент набирает 306 км/ч, в то время как скоростной потолок стандартной машины – 240 км/ч! В совсем уже экстренных ситуациях «406 й» Даниэля планирует на выдвижных крыльях и становится на гусеницы, съезжая с асфальта в альпийские снега.

В результате всех этих ухищрений дуэт таксиста Даниэля и полицейского Эмильена выходит победителем из противостояния со всевозможными злодеями. Например, в первом из пяти фильмов франшизы побеждена банда немецких грабителей банков на Mercedes-Benz E-Сlass.

Интересный факт: органы управления киношного «406 го» были продублированы. Руль, за которым восседал герой Сами Насери, являлся, соответственно, муляжом, а виражи в городских гонках, которыми изобилует фильм, закладывал профессиональный каскадер. Как бы то ни было, кинофраншиза «Такси» стала для Peugeot в целом и для «406 й» модели в частности отличной рекламной кампанией. Браво.