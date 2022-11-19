27 ноября 1907 года в Париже неподалеку от Порта Майо торжественно открыли необычный памятник. На вписанной в арку каменной стеле изображены автомобиль и его водитель в окружении ликующей толпы. Человек на памятнике — победитель первой автомобильной гонки 1895 года Эмиль Констан Левассор

Родился наш герой 21 января 1843 года в Маронь-ан-Юрепуа. С детства Эмиль увлекался техникой, поэтому нет ничего удивительного, что в итоге он окончил «Эколь Сентраль» – одну из лучших инженерных школ не только Франции, но, пожалуй, и всего мира.

Получив диплом, молодой человек, как было принято в то время, несколько лет проработал на различных промышленных предприя­тиях, где его инженерный талант приобрел надлежащую огранку. В 1872 году он пришел на фирму Perin, выпускавшую деревообрабатывающие станки. Там работал его приятель Рене Панар. Будучи грамотными инженерами, оба быстро делали карьеру. К 30 годам Левассор вошел в состав правления компании, а затем друзья стали ее владельцами, переименовав в Panhard et Levassor.

Настоящее дело

По характеру Эмиль был перфекционистом, отдавал компании все свое время и всегда старался добиться наилучшего результата в любом деле, которым ему приходилось заниматься. Глядя со стороны, можно было подумать, что жизнь удалась, но эти успехи явно не удовлетворяли инженера.

Он считал, что рожден для большего, чем просто управление технической деятельностью предприятия. Настроения Левассора на тот период хорошо иллюстрируются в мемуарах одного из первых автомобильных журналистов Франции Гастона Сансье. Они познакомились на Монмартре еще до начала автомобильной революции: «Мы оба были выпускниками «Центральной школы», и оба были инженерами... Эти черты нас сближали. Через полчаса Левассор разот­кровенничался. Он поделился со мной своими горестями, пожаловался на отсутствие какого-либо будущего, испорченную жизнь и на другие проблемы».

И это при том, что современники весьма высоко оценивали таланты месье Левассора: «Любопытная личность, притягивающая к себе... достоинствами ума, открытого для всех областей науки. Холодное лицо, жесткий взгляд, целостный характер, не выносящий ожидания и с трудом терпящий противоречия. Ярко выраженная индивидуальность, отличающаяся исключительной порядочностью, приводящая в оцепенение при первом общении всех, кто искал с ним встречи, и даже собственное окружение, возводящая упорство в ранг добродетели и тем не менее легко склонная к разочарованию и пессимизму в том, что касалось его самого…»

Очевидно, что ощущение нераскрытости своего таланта и собственной невостребованности не покидало Левассора. Казалось, он ждет «настоящего дела», события, которое позволит наполнить его существование каким-то особым смыслом…

Ищите женщину!

И чудо случилось. В жизни инженера появился автомобиль. Вернее, сперва появилась женщина – Луиза Саразен, вдова Эдуарда Саразена, одного из друзей Левассора. Так вышло, что незадолго до кончины Саразен приобрел лицензию на выпуск моторов Даймлера во Франции, но воспользоваться ею не успел, уйдя из жизни в 1887 году.

Оставшись без мужа, мадам Саразен решила, что глупо упускать выгоду, которую сулило использование патента. В то же время она прекрасно понимала, что самостоятельно распорядиться им не сможет. Подумав, она обратилась к Левассору за советом, ну, а дальше…

Спустя несколько месяцев инженер не только нашел решение проблемы, но и по уши влюбился в Луизу. Он договорился со своим компаньоном о том, что Panhard et Levassor начнет выпуск моторов и будет продавать их Арману Пежо, который как раз собирался разворачивать производство автомобилей на своем заводе.

В мае 1890 года госпожа Саразен превратилась в мадам Левассор и настолько подчинила себе мужа, что могла вить из него веревки. Говорят, что именно под влиянием жены Левассор решился на постройку собственного автомобиля. Более того, часть производства вскоре выделили под выпуск самоходных экипажей, которые постепенно входили в моду у богатой парижской публики.

Чтобы достойно выглядеть в глазах супруги (или все-таки в собственных глазах?), Эмиль выучился управлять механическими экипажами, что существенно повышало его статус. Оно и понятно, к пионерам автомобилизма общество относилось с особым пиететом, как позже к летчикам и космонавтам. Он наконец-то добился своего, стал первопроходцем, двигавшим технический прогресс всего человечества! Ради этого, ра­зумеется, стоило родиться и жить!

Испытывать авто приходилось в пробегах и гонках. И, когда в 1895 году состоялась первая настоящая автомобильная гонка Париж – Бордо – Париж (около 1200 км), Левассор записался на нее и лично вел машину на протяжении всей дистанции. Через 48 часов и 47 минут после старта его автомобиль первым пришел в Париж. Подвиг был оценен по достоинству, на финише экзальтированные зрители засыпали победителя цветами. При этом тот едва не остался без глаз, ведь машина не имела переднего стекла, а брошенные из толпы цветы попадали водителю прямо в лицо. Средняя скорость Левассора равнялась 24,42 км/ч. Рассказывают, что сам триумфатор после финиша так прокомментировал свое достижение: «Это было безумие! Местами я делал до 30 километров в час!» Финиш гонки состоялся именно у Порта Майо, где сегодня стоит памятник Левассору и его автомобилю. Момент финиша и запечатлел скульптор.

Но вот казус, хотя авто Левассора и пришло первым, официальным победителем гонки и обладателем приза в 31 500 франков стал Peugeot, пришедший намного позже. Дело в том, что по регламенту состязаний в зачет шли результаты только тех машин, в которых экипаж составлял не менее четырех человек. Левассор же ехал вдвоем с механиком.

Без ропота и сожалений

Выдающееся спортивное достижение сделало Левассора чуть ли не национальным героем. Но репутацию, какой бы безукоризненной она ни была, надо постоянно поддерживать. Поэтому уже на следующий год конструктор принял участие в новых, гораздо более продолжительных (целых 1720 км) и волнующих воображение гонках по маршруту Париж – Марсель – Париж.

Однако на этот раз Левассор в число победителей не вошел. Удача отвернулась от спортсмена, он попал в аварию и в тяжелом состоянии был отправлен в больницу. И, хотя через некоторое время здоровье, казалось, пошло на поправку, инженер отлично понимал, что дни его сочтены и ему придется уйти из жизни гораздо раньше срока. При этом он продолжал работу по усовершенствованию конструкции своих авто. Понимал Левассор и то, что происходит это из-за того, что когда-то он позволил жене втянуть себя в авантюру с автомобилями. Но вот жалел ли он об этом, точно зная, что его имя войдет в историю человечества?

14 апреля 1897 года Эмиль Констан Левассор ушел из жизни. А спус­тя 10 лет по инициативе Автомобильного клуба Франции в Париже появился первый в мире памятник человеку и автомобилю. Автором монумента стал Камиль Лефевр, считавшийся одним из наиболее передовых скульпторов своего времени.

