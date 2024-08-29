Одни из самых любопытных новинок премиального сегмента автомобильного рынка в России — модели SERES AITO M5 и M7 с технологией последовательного гибрида. Производитель утверждает, что их суммарный запас хода на полной зарядке составляет 1100 и 1200 километров соответственно. Этого хватит, к примеру, для того, чтобы с комфортом доехать до Казани, — и мы решили это проверить

Для начала стоит сказать пару слов о том, что представляет собой технология последовательного гибрида. Принцип действия такой силовой установки — ДВС работает только для того, чтобы производить электричество, прямой механической связи между бензиновым мотором и колесами нет, автомобиль в движение приводится исключительно электродвигателем. Бортовой компьютер самостоятельно решает, когда необходимо включить бензиновый мотор, чтобы начать процесс подзарядки батареи.

Бренд SERES AITO — плод сотрудничества автомобильной компании SERES и технологического гиганта Huawei, которые поставили перед собой задачу стать лидерами в сегменте «умных» премиальных автомобилей. У Huawei колоссальный опыт в создании смарт-вещей самого широкого профиля — собственно, аббревиатура AITO означает Adding Intelligence to Auto, что можно перевести как «автомобиль с добавленной интеллектуальностью». Что же касается премиальности, то в облике небольшого M5 легко заметить черты немецких спортивных кроссоверов, а выверенный дизайн шестиместного М7 вызывает уважение — выглядит солидно!

Автомобили представляют собой удивительный симбиоз дизайна, современных технологий, использующихся материалов и инновационных систем безопасности. Плавные переходы между панелью приборов, центральной консолью и обшивкой дверей создают приятный «обволакивающий» эффект — оказавшись в салоне, ты сразу чувствуешь, что это «твое», эргономика обтянутого кожей руля радует, а контрастность15,6 дюймового экрана мультимедийной системы, его разрешение и отклик на действия водителя не вызывают нареканий.

Комфорт водителя и пассажиров на высоте. Удобная боковая поддержка, вентиляция сидений, правое кресло во втором ряду М7 оборудовано оттоманкой: нажатием одной кнопки его можно разложить так, что ваш уставший попутчик займет удобное полулежачее положение. Для окончательной релаксации можно включить массаж — этой опцией оснащены оба ряда и в М7, и в М5.

Маршрут нашего путешествия был продуман так, чтобы через объекты по пути и саму дорогу раскрыть ключевые особенности автомобилей — премиальность, спортивность и инновационность, комфорт и надежность.

Короли автобана

У SERES AITO М5 и М7 под капотом спрятаны полуторалитровые бензиновые турбомоторы, однако повадки автомобилей чисто электрические — это мы поняли буквально с первых минут нахождения в салоне. Поэтому с педалью акселератора не стоит шутить — вжимающее в кресло ускорение может напугать неподготовленного водителя. К счастью, отклик на педали газа и тормоза у SERES AITO четкий и прогнозируемый, а для большей плавности можно выбрать экорежим.

Путешествие в Казань мы решили начать не совсем стандартно — а именно с мастер-класса по гольфу в «Пестово», одном из старейших гольф-клубов России, что примерно в получасе езды от Москвы. Гольф остается игрой «для избранных», поэтому недостатка в дорогих автомобилях на стоянке перед клубом не наблюдается. Пре­миальные SERES AITO M5 и M7 не затерялись среди творений немецкого, британского и американского автопрома, более того — вызвали живой интерес своим бесшумным и эффектным появлением.

Когда проходишь лунки на поле в «Пестово», спроектированном гуру гольф-архитектуры Дейвом и Полом Томасами, не покидает ощущение, что ты играешь где-то в Англии. В поле зрения постоянно находятся типично британские черты — контрастное облачное небо на фоне изумрудно-зеленой травы, плавные холмы и здания из красного кирпича, столь привычного в викторианской эпохе. В «Пестово» царит непринужденная атмосфера, после игры гольфисты собираются в клубе, чтобы обсудить эффективность паттов, фейдов и слайсов, результативность паров и качество грина, поговорить о делах — вот где пригодятся soft skills (навыки гибкого (мягкого) общения), но мы, памятуя, что впереди у нас почти 1000 километров пути, откланялись.

В деревне Ермолино, что в 15 километрах от гольф-клуба, мы зарядили наших «железных коней» (этот пункт был выбран потому, что здесь находятся сразу две станции зарядки для электромобилей) и, выехав на ЦКАД, взяли курс на Казань. ЦКАД после капитального ремонта приятно удивила: четкая разметка, идеальное дорожное полотно — сплошное удовольствие, и оно лишь усилилось после съезда на новую скоростную трассу М-12.

Признаться, поначалу мы не рассчитывали добраться из Москвы в Казань без ночевки по пути и даже присматривали отель в Арзамасе. Но комфортабельные SERES AITO M5 и M7 оказались настоящими королями автобанов. Отличная курсовая устойчивость и бесшовная работа трансмиссии, прекрасная разгонная динамика, адаптивный круиз-контроль — у обеих моделей есть все, чтобы превратить утомительную поездку в легкую прогулку. Ограничение в 110 километров в час, установленное на М-12, — единственное, что создавало неудобство, ведь кроссоверы настолько стабильны на больших скоростях, что крейсерский режим в 160 километров в час подошел бы им лучше. Пиковая мощность спортивного SERES AITO M5 составляет 487 лошадиных сил, а разгон до сотни занимает всего 4,6 секунды, так что он всегда готов к быстрым обгонам, даже со скорости далеко за сотню. Модель M7 не отстает — 449 лошадиных сил пиковой мощности и 4,8 секунды до сотни: динамика такого большого «круизного лайнера» — сюрприз для всех, кому захочется с ним «погоняться».

Поздним вечером, когда мы парковались на стоянке у отеля в Казани, батарея показывала еще 17% зарядки, в баках же, по ощущениям, было примерно по 10–12 литров бензина. Этого, по нашим оценкам, должно было хватить для того, чтобы на следующее утро доехать до Иннополиса, города-спутника Казани, — и там полностью зарядить аккумуляторы автомобилей.

Город будущего

Иннополис во многом уникальный город. Достаточно сказать, что он был построен с нуля в кратчайшие сроки — чтобы развивать в России высокотехнологичные отрасли. Сегодня в особой экономической зоне «Иннополис» зарегистрировано более 330 компаний, которые занимаются информационными технологиями, робототехникой, беспилотным транспортом, дронами, разработкой электронных устройств и нейросетей и так далее. Первые в России беспилотные автомобили на улицах появились именно здесь, тут же впервые в стране была реализована идея «умного» дома с системой биометрического контроля, а еще именно в Иннополисе первыми «вышли на работу» роботы-официанты и роботы-курьеры.

В общем, город будущего, где можно побывать уже сегодня, и инновационные SERES AITO M5 и M7 здесь точно приживутся. Достаточно сказать, что среди множества электронных систем модели М5 есть, например, функция запоминания индивидуальных настроек — положения кресла, наклона спинки, настройки зеркал заднего вида, предпочитаемых треков в памяти мультимедийной системы и так далее. Компьютер благодаря камерам в салоне распознает водителя и автоматически устанавливает все сохраненные пользователем в прошлый раз параметры.

Если «Иннополис» — это испытательная площадка для новых сервисов и технологий, то расположенная на другом берегу Волги Астрономическая обсерватория имени В.П. Энгельгардта, комплекс которой в 2023 году был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, — одно из старейших образовательных учреждений России, где изучают небесные тела. Обсерватория входит в состав Казанского федерального университета, оснащена самыми современными телескопами, работающими в зданиях, построенных в XIX веке. Здесь творилась история изучения безграничной Вселенной — и эта история продолжается. В 2021 году впервые в мире специалисты обсерватории разработали систему навигационного обеспечения лунных миссий. А верность традициям олицетворяет собой действующий 12 дюймовый телескоп-рефрактор, построенный английским мастером Томасом Граббом еще в 1875 году.

Автомобили SERES AITO, конечно, пока не могут похвастаться такой богатой историей: компания SERES, хоть и входит в число 500 крупнейших компаний КНР, была основана в 1986 году, а сам бренд появился и вовсе три года назад, однако уже можно с уверенностью сказать, что эти автомобили ждет большое будущее. Всего за три года с конвейера сошло более 400 тысяч различных моделей SERES AITO, при этом им не грозит участь устареть при столь быстро меняющейся автомобильной моде. Дизайнеры марки отказались от «кричащих» линий, создав гармоничный, элегантный и сбалансированный облик, а комфортное внутреннее пространство в спокойных тонах обладает широкими возможностями для трансформации.

Приятные сюрпризы

Помимо идеальных трасс на нашем пути хватало и не очень хороших дорог. К сожалению, на окраинах небольших провинциальных городков, таких как Арзамас или Муром, все еще найдется немало испытаний для подвески. Оба кроссовера без проблем отрабатывают трещины и небольшие выбоины, на руль, оснащенный электроусилителем, не передается лишних подробностей о состоянии дорожного полотна, и только крупные неровности вроде сделанных не по ГОСТу «лежачих полицейских» заставляют притормаживать плавно и заранее, ведь из-за рекуперации подвеска не сразу разжимается после резкого торможения.

Поначалу Арзамас мы рассматривали только как место, где остановимся на ночлег, однако на деле оказалось, что это очень уютный и самобытный город, где сохранилось много старых зданий и храмов, отсюда удобно добираться и в паломнический центр в селе Дивеево, и в Большое Болдино, некогда принадлежавшее роду Пушкиных. Еще одно любопытное место в городе — Арзамасский коммерческо-технический техникум, на его территории стоят миниатюрные копии Эйфелевой башни и Тауэрского моста.

Шумоизоляция в SERES AITO настолько хороша, что двигатель внутреннего сгорания в салоне не слышно, даже когда он включается на стоянке. А чтобы появление такого тихого автомобиля не стало неожиданностью для пешеходов, на парковочных скоростях во время движения автоматически включается звуковое сопровождение.

Финальная точка нашего путешествия — Муром. Между ним и Арзамасом всего 150 километров, преодолеваем их играючи, даже не успев поделиться друг с другом впечатлениями от Арзамаса, который действительно приятно удивил.

Очень хорошее впечатление произвел и Муром, родина легендарного богатыря Ильи Муромца. Здесь хочется оставить надежный автомобиль SERES AITO М7 на стоянке и отправиться гулять по аллеям, посетить Троицкий монастырь XVII века, где хранятся мощи святых Петра и Февронии, и Спасо-Преображенский монастырь с мощами Илии Печерского, считающегося прототипом богатыря. Попробовав муромских калачей, некогда славившихся на всю страну, мы дошли до самой древней церкви в городе, Космы и Дамиана. Она стоит на месте, где некогда Иван Грозный молился перед походом на Казань. Но мы в столице Татарстана уже побывали, а потому взяли курс обратно на Москву.

Путешествовать за рулем SERES AITO M5 и M7 оказалось куда приятнее, чем на обычных автомобилях с ДВС, — большой запас хода, максимально простое управление, отличная динамика, масса полезных опций, тишина в салоне — все располагает к длинным поездкам, причем поведение этих моделей в «пользовательском режиме», несмотря на разницу в размерах и весе, не сильно различается. Так что, выбирая между М5 и М7, стоит прежде всего определиться, насколько многолюдной компанией вы привыкли отправляться в дорогу.

