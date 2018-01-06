Машина времени 2005 год

Впервые в истории России приток частного капитала по итогам года превзошел его отток. Одновременно правительство изменило концепцию развития отечественного автопрома, открыв отрасль для зарубежных игроков и инвестиций, а в нескольких десятках регионов прошли массовые акции против предполагаемого запрета на ввоз праворульных иномарок. Но были в автоиндустрии и другие важные события…

1. КОМАНДА «КАМАЗ-МАСТЕР»

выиграла ралли-рейд «Барселона – Дакар». Первым в грузовом зачете стал экипаж водителя Фирдауса Кабирова, выступавшего со штурманом Айдаром Беляевым и механиком Алексеем Макеевым. Эта уже шестая в истории команды победа досталась особенно тяжело. Незадолго до старта организаторы заметно изменили технический регламент, а уже во время гонки лидерство из-за неисправности двигателя потерял экипаж Владимира Чагина. Тем не менее экипаж Кабирова подтвердил лидерские позиции российской команды.

2. В УЛЬЯНОВСКЕ

громко представили модель отечественного внедорожника, которую производители назвали «по-модному» UAZ Patriot. Машина представляла собой модернизированный УАЗ-3162 с базовым 128-сильным двигателем ЗМЗ-409. Изменили дизайн кузова, несколько переработали интерьер, подвеску, трансмиссию. Благодаря грамотной рекламе, подчеркивающей, что УАЗ стал совсем другим, в частности удобным и для повседневной езды в городе, модель вызвала повышенный интерес и улучшила положение завода на рынке.

3. ГОРЬКОВСКИЙ АВТОЗАВОД

представил внедорожник ГАЗ-2330 с не слишком оригинальным собственным именем «Тигр». Машина – некий аналог американского Hummer. При создании модели использовали узлы отечественных бронетранспортеров, но поставили дизель Cummins рабочим объемом 5,9 л и мощностью 180 л.с. Предполагались различные модификации – для армии, полиции, МЧС и даже VIP-версия для частных клиентов, однако в основном такие автомобили закупает Министерство обороны.

4. МОСКОВСКИЙ ЗАВОД «АВТОФРАМОС»

начал производство седана, анонсированного как Х90 и получившего имя Renault Logan. Машина не отличалась особым изяществом, зато была вместительна, прекрасно адаптирована для России, а по цене сравнима с моделями АвтоВАЗа. На выбор предлагали двигатели объемом 1,4 и 1,6 л и несколько комплектаций. Самый доступный вариант не имел никаких «излишеств», в том числе ABS-тормозов. Logan точно «попал» в российский рынок – до сих пор эти машины (уже второго поколения) остаются в числе самых востребованных в стране.

5.НАКОНЕЦ НАЧАТО

серийное производство модели Lada Kalina, впервые «засвеченной» еще пять лет тому назад. Компактный седан не вытесняет с конвейера семейство ВАЗ-2110, а дополняет его. Базовый двигатель рабочим объемом 1,6 л развивает 81 л.с. Машину с новым дизайном и демократичной ценой встретили с интересом, тем более что вскоре по-явились версии в кузовах хэтчбек и универсал. Kalina нашла своего покупателя, хотя и конкурировала с наиболее дешевыми иномарками.

6. НИЖНЕКАМСКИЙ ШИННЫЙ ЗАВОД

представил семейство шин под маркой Kama Euro, созданных по лицензии и под патронажем компании Pirelli. Производство начали с летних моделей самой популярной в стране размерности 175/70R13 и 185/70R14 для вазовских автомобилей и 205/75R15 для Chevrolet Niva. Вскоре под маркой Kama Euro стали выпускать и зимние покрышки, а также изделия иных размерностей для более дорогих автомобилей. На российском рынке шины этого бренда остаются одними из самых доступных.

7. С КОНВЕЙЕРА ГАЗА

сошла миллионная «ГАЗель». Первый миллион полуторка разменяла чуть более чем за десять лет производства. Автомобиль, выпускаемый во множестве модификаций, стал самым востребованным в своем классе. Недостатки машины – не особую надежность и коррозийную стойкость, тяжеловатое управление – с лихвой компенсировала низкая цена. Несмотря на рост продаж импортных малотоннажников и микроавтобусов, нижегородская «ГАЗель», которую вовремя и удачно модернизировали, по сей день сохраняет прочные рыночные позиции.

8. ПУБЛИКЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ

седан, а затем и хэтчбек Lada Priora, которые призваны постепенно вытеснить с конвейера семейство ВАЗ 2110. Модель получила новый дизайн, более комфортабельный и добротно отделанный интерьер. Для топовых версий анонсировали 98-сильный мотор, усилитель рулевого управления, ABS, иные современные опции. Запланировали три кузова: седан, хэтчбек и универсал. Серийное производство модели, как и обещали, начали через два года.

9. В ЧЕРКЕССКЕ,

где годом ранее приступили к выпуску внедорожников Derways на румынских шасси ARO, вместо них освоили сборку модели Derways 313120 малоизвестной китайской фирмы DADI-Shuttle, которая сама делала машины на основе конструкций более крупных компаний Поднебесной. Полноприводный автомобиль оснастили бензиновым двигателем 2,3 л мощностью 126 л.с. Черкесский завод начал сотрудничать с китайскими производителями одним из первых в России. Но опыт оказался неудачным – машины практически не пользовались спросом.