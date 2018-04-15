Машина времени. 2008 год

Именно на этот год пришелся пик мирового финансового кризиса, к осени добравшегося до России. Чуть раньше третьим президентом страны стал Дмитрий Медведев, затем состоялась Олимпиада в Пекине и произошел военный конфликт Грузии с Южной Осетией, тоже не обошедшийся без россиян. Но автомобильный рынок по инерции еще двигался вверх…

1. В КАЛУГЕ

начался выпуск чешских автомобилей Skoda Octavia. Базовая версия оснащалась 1,6-литровым 115-сильным, но далеко не самым современным двигателем. Однако покупателям предложили и более дорогие модификации, а вскоре на конвейер встала и Skoda Fabia. Машины российского производства оказались примерно на 5% дешевле импортируемых, при этом не потеряв в качестве. Завод концерна Volkswagen в Калуге стал одним из самых мощных и успешных подобных предприятий в стране.

2. НЕ УСПЕЛИ

отгреметь торжества по поводу пуска завода Volkswagen, как вблизи Калуги заложили еще одно предприятие с иностранным капиталом – совместный завод концерна PSA, выпускающего автомобили Peugeot и Citroen, и японской Mitsubishi Motors. Этот завод тоже построили довольно быстро, открыв поблизости еще один для выпуска пластмассовых деталей салонов. Вскоре предприятие начало собирать Peugeot 308, а затем модели Citroen C4 и Mitsubishi Outlander. Правда, на объявленную проектную мощность – 160 тыс. машин в год – оно так и не вышло.

3. ТАГАНРОГСКИЙ АВТОЗАВОД

постоянно запускает в производство новые модели самых разных производителей. На сей раз представили Tagaz Road Partner, в «первой жизни» – SsangYong Musso. Полноприводный автомобиль оснащался 6-цилиндровым 3,2-литровым двигателем мощностью 220 л.с., 4-диапазонным «автоматом» и понижающей передачей. Однако конструкция десятилетней давности ажиотажа среди покупателей не вызвала. Такая неразборчивость в выборе моделей для производства вскоре и погубила ТагАЗ.

4. В ПОДМОСКОВЬЕ

открылся автодром Федеральной службы охраны (ФСО), отвечающей за безопасность первых лиц государства. Автодром, в частности, оборудовали системой полива для создания эффекта аквапланирования и смещающейся плитой для провоцирования внезапного заноса автомобиля. Это событие оказалось важным не только для водителей ФСО, совершенствующих свои навыки. Под патронажем автомотоклуба ФСО здесь организовывают разнообразные мероприятия – от тренировок автомобильных журналистов до соревнований ретроавтомобилей.

5. В МОСКВЕ

состоялся первый официальный, зарегистрированный ФИА, автомобильный салон. Теперь раз в два года в российской столице начали проводить мотор-шоу, стоящее в одном ряду с престижнейшими мировыми выставками. Это стало возможным благодаря стремительному росту продаж новых автомобилей (некоторые модели покупатели ждали месяцами), а также открытию современного выставочного комплекса «Крокус-Экспо» на МКАД.

6. В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

приступил к работе завод концерна GM, заложенный за два с половиной года до этого. Предприятие было рассчитано на производство 70 тыс. автомобилей в год. Планировался выпуск моделей Opel Meriva и Antara, Chevrolet Kaptiva и Cruzе. На временной площадке в Шушарах уже собирали Opel Astra. Завод довольно успешно работал несколько лет, пока не был законсервирован в связи с резким падением спроса.

7. УЛЬЯНОВСКИЙ АВТОЗАВОД

начал производство пикапа UAZ Pickup на базе модели Patriot. Полноприводный автомобиль грузоподъемностью 800 кг с 5-местной кабиной и бензиновым 128-сильным двигателем стал самым доступным в своем классе. Спрос на пикапы не был огромным, стандартных УАЗов покупали куда больше, но и грузовой вариант нашел своего потребителя. Поэтому модель делают до сих пор, обновляя ее одновременно с базовым автомобилем.

8. ОБЪЯВЛЕНО

о крупнейшей в российском автопроме сделке: Альянс Renault-Nissan приобрел за 1 млрд долларов 25-процентный блокирующий пакет акций АвтоВАЗа. Благодаря этому в глобальной автоиндустрии произошла революция: франко-японский концерн сразу стал третьи по объему производства машин в мире (около 7 млн в год), пропустив лишь GM и Toyota. Сделка пошла тольяттинскому заводу на пользу: появились новые модели и двигатели, свежий взгляд на стилистику, улучшилось качество изготовления продукции.

9. В РОССИИ

быстро распространяются видеорегистраторы – устройства, устанавливаемые перед ветровым стеклом и записывающие на видео все, что происходит перед автомобилем. Увлечению водителей регистраторами способствовали низкая культура вождения и постоянные мелкие аварии, в которых трудно найти виновных. Кроме того, через некоторое время видеоролики, фиксирующие аварии и иные события на дороге, начали публиковать в Интернете. Число зрителей быстро росло, и эта деятельность со временем стала массовым явлением.

