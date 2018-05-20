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Машина времени. 2009 год

1. Окончательно прекращено
1. Окончательно прекращено
2. Таганрогский завод
2. Таганрогский завод
3. Запущено производство
3. Запущено производство
4. Ульяновский завод
4. Ульяновский завод
5. В Санкт-Петербурге
5. В Санкт-Петербурге
6. На Волжском автомобильном заводе
6. На Волжском автомобильном заводе
7. Свершилось
7. Свершилось
8. В конце года
8. В конце года
9. На некоторых улицах Москвы
9. На некоторых улицах Москвы

Этот год запомнился рядом происшествий и событий, связанных с транспортом. Так, первый демонстрационный полет совершил Sukhoi Superjet 100, «Сапсан» начал курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом, а в Балтике несколько эстонцев похитили сухогруз Arctic Sea. Кроме того, правительство выделило АвтоВАЗу, пострадавшему от кризиса, 75 млрд рублей. Впрочем, авторынок генерировал и другие новости

1. ОКОНЧАТЕЛЬНО ПРЕКРАЩЕНО

производство «Оки». Последний завод, который продолжал ее делать – Серпуховский, лишился 2-цилиндровых отечественных двигателей, которые до этого поставлял АвтоВАЗ. Вариант с китайским 3-цилиндровым мотором рабочим объемом 1,1 л и мощностью 52 л.с. после доведения норм токсичности до требуемых в России оказался дороже почти вдвое. В итоге спрос на некогда самый доступный отечественный автомобиль практически исчез. А завод из Серпухова стал предлагать лишь запчасти для «Оки».

2. ТАГАНРОГСКИЙ ЗАВОД

представил новинку – Tagaz C-100, вскоре переименованную в Tagaz Vega, которую рекламировали уже как полностью российский автомобиль. Базовым стал 1,6-литровый мотор мощностью 124 л.с. В перспективе обещали моторы 1,4 и 1,8 л. Но не успели начать продажи, как компания GM-Daewoo подала иск к ТагАЗу за копирование Chevrolet Lacetti, поскольку, по сути, Vega отличалась от него лишь деталями кузова. Выпуск прекратили уже в 2010-м, а корейский суд начислил предприятию солидный штраф, что усугубило его финансовое положение.

3. ЗАПУЩЕНО ПРОИЗВОДСТВО

универсала LADA Priora с двигателем  объемом 1,6 л мощностью 98 л.с. Заявленный объем багажника – 450 л, а при сложенных задних сиденьях – все 777 л. Машины предлагали в стандартной и люксовой комплектациях. Одновременно с дебютом универсала ввели некоторые изменения во все семейство. В частности, на ряд машин начали устанавливать магнитолы с возможностью проигрывания компакт-дисков. Универсал Priora закрыл историю семейства ВАЗ-2110, стоявшего на конвейере около десяти лет.

4. УЛЬЯНОВСКИЙ ЗАВОД

показал модель Hunter с отечественным дизелем ЗМЗ-514. Агрегат, конвертируемый из бензинового ЗМЗ-406, испытывали и доводили мучительно долго, фактически десятилетие. Мотор рабочим объемом 2,2 л развивал 91 л.с. Однако дизельный внедорожник не пользовался большим спросом, поскольку такая модификация оказалась заметно дороже. Кроме того, двигатель по-прежнему страдал «детскими болезнями». Некоторое время модели с дизелем ЗМЗ числились в качестве товарных, но вскоре от таких модификаций отказались.

5. В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

пущен еще один автомобильный завод – компании Nissan. На пышной церемонии присутствовали премьер-министр страны Владимир Путин и президент компании Nissan Карлос Гон. Предприятие ориентировали в первую очередь на выпуск седанов Nissan Тeana и кроссоверов X-Trail. Однако на заявленную мощность – 150 тыс. автомобилей в год – завод так и не вышел, а седан Teana спустя несколько лет был снят с производства и вовсе ушел с российского рынка. Ныне предприятие собирает кроссоверы японской марки.

6. НА ВОЛЖСКОМ АВТОМОБИЛЬНОМ ЗАВОДЕ

создали ВАЗ 1174 «Калина» с трехдверным кузовом. Машину некоторые восприняли как анекдот, но она действительно существовала. Автомобиль планировали на замену «Оке» и проект даже называли «Ока-3». Общую длину хэтчбека уменьшили на 200 мм (до 3650 мм), а боковые двери удлинили на 150 мм. На прототип поставили 1,4-литровый мотор мощностью 89 л.с. Но дальше опытного образца дело не продвинулось.

7. СВЕРШИЛОСЬ

то, чего в стране ждали уже достаточно давно: была окончательно снята с производства «Волга», конструкция которой корнями уходила во вторую половину 1960-х. Модель периодически модернизировали – в частности, в последние годы изменили подвески, тормоза, пристроили импортный двигатель, но спрос год от года падал и достиг уровня, когда выпуск модели ГАЗ-31105 оказался для завода нерентабельным. В производстве еще оставалась Volga Siber – не сильно перелицованный Chrysler. Но и ему жить оставалось уже недолго.

8. В КОНЦЕ ГОДА

компания Sollers начала на базе обанкротившегося владивостокского «Дальзавода» сборку лицензионных корейских автомобилей SsangYong и японских Mazda. Это предприятие стало первым относительно большим заводом подобного профиля в Дальневосточном регионе, жители которого с конца 1980-х традиционно ездили на японских подержанных машинах с правым рулем. Завод оказался достаточно успешным, хотя в число крупных так и не вошел.

9. НА НЕКОТОРЫХ УЛИЦАХ МОСКВЫ

появились выделенные полосы для общественного транспорта. Поначалу автомобилисты встречали их в штыки и попросту игнорировали. Но большое количество камер, полицейские засады и высокие штрафы приучили водителей не выезжать на «выделенку». Хотя в ПДД не внесли возможность двигаться по общественной полосе машинам такси, постепенно и этот вопрос урегулировали. А количество полос заметно увеличили.

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