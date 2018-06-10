Машина времени. 2010 год

Сегодня мы завершаем рассказ о самых интересных и примечательных событиях на отечественном авторынке в новейшей истории России. Годы после 2010-го – это уже почти «сегодня», и их важнейшие эпизоды наверняка знают большинство из вас. А потому публиковать «воспоминания» о них уже не стоит…

1. ОДИН ИХ БЕСТСЕЛЛЕРОВ РОССИЙСКОГО РЫНКА

седан Renault Logan обновили. Основная задача – изменить имидж машины, которую многие считали слишком аскетичной и «стариковской». Немного освежили внешность и в еще большей степени интерьер, который стал менее спартанским. В частности, появились нормальные ручки передних дверей, регулируемая по углу наклона рулевая колонка. Logan сохранял высокие позиции на рынке до появления в 2012-м модели второго поколения, которая оказалась заметно дороже и продавалась хуже.

2. ИСТОРИЯ ЗАВОДА «МОСКВИЧ»

(бывшего АЗЛК, а еще ранее – МЗМА) символически завершилась закрытием заводского музея. Уникальное здание, напоминающее летающую тарелку, построенное по проекту Евгения Малинина, тоже пало жертвой банкротства некогда знаменитого предприятия. Фирма «Метрополь», которая купила землю под заводом, торжественно передала заводскую коллекцию в музей ретроавтомобилей на Рогожском Валу. Хорошо, хоть так…

3. В РОССИИ

представили Renault Sandero – недорогой хэтчбек на базе модели Logan. Автомобиль оснащали теми же, что и седан, моторами рабочим объемом 1,4 и 1,6 л мощностью 75–102 л.с. и механической коробкой передач. Публика приняла новинку с новым кузовом с повышенным интересом, хэтчбек быстро заслужил репутацию более молодежной, нежели Logan, машины. Сборку обоих Renault вели в Москве на заводе «Автофрамос», занимающем часть территории бывшего АО «Москвич».

4. В ЧЕРКЕССКЕ

начали выпуск китайских седанов Lifan Solano. Завод, прежде пытавшийся делать собственные внедорожники, а потом собирать также невостребованные полноприводные автомобили малоизвестных китайских марок, закупил новое оборудование для полного цикла производства седана. Его оснащали 1,6-литровым 106-сильным двигателем и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Продажи Solano пошли веселее, нежели предыдущих моделей из Черкесска, но покупатели все еще относились к китайским конструкциям с опаской.

5. В ПРИГОРОДЕ КАЛУГИ

пущен завод по производству автомобилей Peugeot, Citroen и Mitsubishi. Предприятие наладило выпуск довольно популярных хэтчбеков Peugeot 308, затем французских седанов, а также кроссоверов Mitsubishi Outlander. Увы, на заявленную проектную мощность (125 тыс. автомобилей в год) завод так и не вышел. Во многом по причине заметного падения спроса на сильно подорожавшие и при этом редко обновляемые французские модели.

6. НА ЗАВОДЕ КОМПАНИИ VOLKSWAGEN

под Калугой развернули производство модели Polo в исполнении седан. Довольно непритязательная внешне машина со 105-сильным мотором рабочим объемом 1,6 л скоро завоевала популярность – в первую очередь благодаря высокой репутации марки в стране. Модель неоднократно, хотя и не кардинально, модернизировали, и ныне она так же стабильно занимает высокие места в рейтинге продаж.

7. В 20 КМ ОТ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

открыли полноценную гоночную трассу – «Нижегородское кольцо». По сути, трек стал первым подобным сооружением в новой России. Кольцо автодрома рассчитано на три дистанции, максимальная из которых – 3222 м. Трассу построили и открыли без особой помпы, при этом она оказалась вполне приличной. Здесь вскоре стали проводить самые разные соревнования, включая автогонки серии RTCC.

8. УЧАСТОК ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТРАССЫ М-58 «АМУР»

Чита – Хабаровск официально открыт в полностью заасфальтированном варианте. Техническое задание на эту дорогу сделали еще… в 1960 году, строительство начали через 12 лет, соорудив только отдельные участки. Работы форсировали в 2003-м. Как результат, одновременно с открытием отрезка трассы «Амур» протяженностью более 2000 км дорожники приступили к реконструкции участков, построенных два десятилетия назад.

9. ПРЕДСТАВЛЕН HYUNDAI SOLARIS –

бюджетный, но довольно элегантный седан (позднее появился и хэтчбек), сборку которого организовали на заводе корейской компании в Санкт-Петербурге. Автомобиль с двигателями объемом 1,4 л (107 л.с.) и 1,6 л (123 л.с.) и демократичной ценой быстро стал набирать популярность. За семь лет в России продали свыше 600 тыс. таких машин, и по сей день Solaris остается одним из бестселлеров марки.