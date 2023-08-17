Машины, уходящие от принятых шаблонов, эпатирующие и даже шокирующие, составляют особую касту и нередко являются произведением дизайнерского и инженерного искусства. «Автопанорама» решила рассказать о шести таких неформатных аппаратах, которые в свое время стали настоящим вызовом мейнстриму

Iso/BMW Isetta

Эпатажная Isetta была создана в 1953 году итальянской компанией Iso. Ее дизайн и компоновка остались практически неизменными, когда спустя два года лицензию на производство купила компания BMW. Необычный автомобиль, соответственно, стал выпускаться как BMW Isetta, и за ним закрепились прозвища «пузырь» (из-за округлых форм) и «гробовозка» (в связи с низкой пассивной безопасностью). Микрокар отличался непроходной компоновкой — расстояние между парой задних колес составляло всего 52 см, а в единственную дверь было встроено лобовое стекло. Когда створка распахивалась, открывая доступ в двухместный салон, вместе с ней двигалась рулевая колонка. Изначально эта чудо-машина имела мотоциклетный двигатель на 9,5 л.с., но инженеры BMW установили уже 12 сильный мотор от мотоцикла BMW R25, а цепной привод заменили карданным. Самое интересное, что этот «пузырь» стал бестселлером и фактически спас баварскую марку от банкротства.

Fiat Multipla

Некоторые «эстеты» считают компактвэн Fiat Multipla (выпускался с 1998 по 2004 год) самым уродливым за всю историю автопрома. Хотя мы не согласны. Конечно, двухъярусный «фасад» с тремя парами фар и чехарда элементов центральной консоли — это как минимум смело. Но, с другой стороны, машина совершенно неповторима, а ее компоновка удобна! Пол в салоне, к примеру, абсолютно ровный, съемные сиденья имеют многочисленные варианты трансформации, большая площадь остекления дает прекрасный обзор, а высокие двери облегчают вход и выход. Платформа позаимствована у Fiat Brava. Моторы — бензиновый объемом 1,6 л (103 л.с.) и дизельный на 1,9 л (105 л.с.) достаточно эффективны и экономичны. Но главное спасибо нужно сказать шеф-дизайнеру Роберто Джиолито. Ему удалось создать харизматичную «нетленку»! Кстати, он же «нарисовал» Fiat 500 образца 2007 года!

Citroеn Ami 6

Французская легковушка, выпускавшаяся в период 1961–1979 годов, задумывалась для увеличения продаж, а одним из инструментов продвижения стал дизайн авторства Фламинио Бертони. Автомобиль будто слепили из авангардного 2CV и флагманского DS. Заднее стекло с обратным наклоном, вогнутый капот, выпуклые фары и плоские крылья, прикрывающие задние колеса, сражают наповал. Просторный же салон эпатирует односпицевым рулем и раздвижными форточками на окнах. И тем не менее журнал Businessweek включил Ami в список 50 самых уродливых автомобилей второй половины XX века. «Оппозитник» объемом 0,6 л поначалу развивал лишь 22 л.с., однако в 1972 году седанчик начали оснащать 1 литровым 55 сильным двигателем от модели GS, и динамические характеристики заметно улучшились. При этом модель, переименованная в Ami Super, оставалась иконой французского стиля.

Aston Martin Lagonda

В 1976 году компания Aston Martin представила Lagonda второго поколения, и этот большой люксовый седан стал настоящим вызовом устоям. Дизайнер Уиль­ямс Таунс настроился на авангардную волну, в результате машина получила габаритную высоту лишь 1302 мм, клиновидный силуэт, рубленые кузовные формы, длинный капот, выдвижные фары и заваленное лобовое стекло. Водительская зона с футуристичной по тем временам цифровой приборкой напоминает открытый ноутбук, в клавиатуру которого вставили руль. Добавьте к этому шикарные сиденья, а также премиальную отделку — и портрет эксцентричного аристократа готов. Не беда, что часть публики посчитала такой дизайн вульгарным. Техника была в основном заимствована от спорткара DBS. V-образная «восьмерка» объемом 5,3 л выдавала 284 л.с., сочеталась с 3 диапазонным автоматом и обеспечивала разгон до сотни за 8,4 с.

Nissan Juke

Nissan Juke примелькался на наших дорогах, а потому сегодня уже не воспринимается эстетическим провокатором. Тем не менее подобные неформатные автомобили еще нужно поискать. Считается, что дизайнеры вдохновлялись, с одной стороны, большими кроссоверами концерна типа Nissan Murano и Infiniti FX, а с другой — мотоциклами (например, центральный тоннель стилизован под бак байка) и даже… насекомыми. Атмосферные бензиновые двигатели HR15DE и HR16DE, как и турбодизель K9K, заимствованы у Note, Tiida и Qashqai, но потом началась уже инженерная провокация. В 2012 году была представлена модификация Nissan Juke Nismo с 200 сильным мотором, а в 2011 м дебютировал мелкосерийный Juke-R с 3,8 литровым 485 сильным турбомотором от Nissan GT-R и, соответственно, радикально перенастроенным шасси. В итоге эпатажный и многогранный Juke стал одной из самых успешных моделей Nissan за всю ее историю.

Renault Vel Satis

Пятиметровый представительский флагман с кузовом лифтбек — уже сам по себе неформат. А если взглянуть на фривольный «задок» этого детища дизайнера Патрика ле Кемана, впору задуматься — не стилистическая ли это провокация. Если и так, нарочито грубые кузовные формы Renault Vel Satis нашли отклик у нонконформистов. Интерьер, правда, вышел намного спокойнее экстерьера и по качеству материалов и электронной начинке почти не уступал немецким «одноклассникам». К тому же в салоне разгулялись компоновщики. Чего стоят только кожаные кресла с несимметричными спинками и интегрированными ремнями безопасности! Топовый вариант оснащался ниссановской бензиновой 3,5 литровой «шестеркой» мощностью 235 л.с., но переднеприводная платформа, позаимствованная у модели Laguna, не вполне соответствовала статусу флагмана, да и цены по меркам массового сегмента кусались. В итоге с 2001 по 2009 год было произведено лишь 62 тыс. таких авто.