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На лицо ужасные — добрые внутри

Iso/BMW Isetta вид спереди
Iso/BMW Isetta вид спереди
Iso/BMW Isetta салон
Iso/BMW Isetta салон
Iso/BMW Isetta вид сзади
Iso/BMW Isetta вид сзади
Fiat Multipla вид спереди
Fiat Multipla вид спереди
Fiat Multipla вид сзади
Fiat Multipla вид сзади
Citroеn Ami 6 вид спереди
Citroеn Ami 6 вид спереди
Citroеn Ami 6 салон
Citroеn Ami 6 салон
Citroеn Ami 6 вид сзади
Citroеn Ami 6 вид сзади
Aston Martin Lagonda вид спереди
Aston Martin Lagonda вид спереди
Aston Martin Lagonda салон
Aston Martin Lagonda салон
Aston Martin Lagonda вид сзади
Aston Martin Lagonda вид сзади
Nissan Juke вид спереди
Nissan Juke вид спереди
Nissan Juke салон
Nissan Juke салон
Nissan Juke вид сзади
Nissan Juke вид сзади
Renault Vel Satis вид спереди
Renault Vel Satis вид спереди
Renault Vel Satis салон
Renault Vel Satis салон
Renault Vel Satis вид сбоку
Renault Vel Satis вид сбоку

Машины, уходящие от принятых шаблонов, эпатирующие и даже шокирующие, составляют особую касту и нередко являются произведением дизайнерского и инженерного искусства. «Автопанорама» решила рассказать о шести таких неформатных аппаратах, которые в свое время стали настоящим вызовом мейнстриму

Iso/BMW Isetta

Эпатажная Isetta была создана в 1953 году итальянской компанией Iso. Ее дизайн и компоновка остались практически неизменными, когда спустя два года лицензию на производство купила компания BMW. Необычный автомобиль, соответственно, стал выпускаться как BMW Isetta, и за ним закрепились прозвища «пузырь» (из-за округлых форм) и «гробовозка» (в связи с низкой пассивной безопасностью). Микрокар отличался непроходной компоновкой — расстояние между парой задних колес составляло всего 52 см, а в единственную дверь было встроено лобовое стекло. Когда створка распахивалась, открывая доступ в двухместный салон, вместе с ней двигалась рулевая колонка. Изначально эта чудо-машина имела мотоциклетный двигатель на 9,5 л.с., но инженеры BMW установили уже 12 сильный мотор от мотоцикла BMW R25, а цепной привод заменили карданным. Самое интересное, что этот «пузырь» стал бестселлером и фактически спас баварскую марку от банкротства.

Fiat Multipla

Некоторые «эстеты» считают компактвэн Fiat Multipla (выпускался с 1998 по 2004 год) самым уродливым за всю историю автопрома. Хотя мы не согласны. Конечно, двухъярусный «фасад» с тремя парами фар и чехарда элементов центральной консоли — это как минимум смело. Но, с другой стороны, машина совершенно неповторима, а ее компоновка удобна! Пол в салоне, к примеру, абсолютно ровный, съемные сиденья имеют многочисленные варианты трансформации, большая площадь остекления дает прекрасный обзор, а высокие двери облегчают вход и выход. Платформа позаимствована у Fiat Brava. Моторы — бензиновый объемом 1,6 л (103 л.с.) и дизельный на 1,9 л (105 л.с.) достаточно эффективны и экономичны. Но главное спасибо нужно сказать шеф-дизайнеру Роберто Джиолито. Ему удалось создать харизматичную «нетленку»! Кстати, он же «нарисовал» Fiat 500 образца 2007 года!

Citroеn Ami 6

Французская легковушка, выпускавшаяся в период 1961–1979 годов, задумывалась для увеличения продаж, а одним из инструментов продвижения стал дизайн авторства Фламинио Бертони. Автомобиль будто слепили из авангардного 2CV и флагманского DS. Заднее стекло с обратным наклоном, вогнутый капот, выпуклые фары и плоские крылья, прикрывающие задние колеса, сражают наповал. Просторный же салон эпатирует односпицевым рулем и раздвижными форточками на окнах. И тем не менее журнал Businessweek включил Ami в список 50 самых уродливых автомобилей второй половины XX века. «Оппозитник» объемом 0,6 л поначалу развивал лишь 22 л.с., однако в 1972 году седанчик начали оснащать 1 литровым 55 сильным двигателем от модели GS, и динамические характеристики заметно улучшились. При этом модель, переименованная в Ami Super, оставалась иконой французского стиля.

Aston Martin Lagonda

В 1976 году компания Aston Martin представила Lagonda второго поколения, и этот большой люксовый седан стал настоящим вызовом устоям. Дизайнер Уиль­ямс Таунс настроился на авангардную волну, в результате машина получила габаритную высоту лишь 1302 мм, клиновидный силуэт, рубленые кузовные формы, длинный капот, выдвижные фары и заваленное лобовое стекло. Водительская зона с футуристичной по тем временам цифровой приборкой напоминает открытый ноутбук, в клавиатуру которого вставили руль. Добавьте к этому шикарные сиденья, а также премиальную отделку — и портрет эксцентричного аристократа готов. Не беда, что часть публики посчитала такой дизайн вульгарным. Техника была в основном заимствована от спорткара DBS. V-образная «восьмерка» объемом 5,3 л выдавала 284 л.с., сочеталась с 3 диапазонным автоматом и обеспечивала разгон до сотни за 8,4 с.

Nissan Juke

Nissan Juke примелькался на наших дорогах, а потому сегодня уже не воспринимается эстетическим провокатором. Тем не менее подобные неформатные автомобили еще нужно поискать. Считается, что дизайнеры вдохновлялись, с одной стороны, большими кроссоверами концерна типа Nissan Murano и Infiniti FX, а с другой — мотоциклами (например, центральный тоннель стилизован под бак байка) и даже… насекомыми. Атмосферные бензиновые двигатели HR15DE и HR16DE, как и турбодизель K9K, заимствованы у Note, Tiida и Qashqai, но потом началась уже инженерная провокация. В 2012 году была представлена модификация Nissan Juke Nismo с 200 сильным мотором, а в 2011 м дебютировал мелкосерийный Juke-R с 3,8 литровым 485 сильным турбомотором от Nissan GT-R и, соответственно, радикально перенастроенным шасси. В итоге эпатажный и многогранный Juke стал одной из самых успешных моделей Nissan за всю ее историю.

Renault Vel Satis

Пятиметровый представительский флагман с кузовом лифтбек — уже сам по себе неформат. А если взглянуть на фривольный «задок» этого детища дизайнера Патрика ле Кемана, впору задуматься — не стилистическая ли это провокация. Если и так, нарочито грубые кузовные формы Renault Vel Satis нашли отклик у нонконформистов. Интерьер, правда, вышел намного спокойнее экстерьера и по качеству материалов и электронной начинке почти не уступал немецким «одноклассникам». К тому же в салоне разгулялись компоновщики. Чего стоят только кожаные кресла с несимметричными спинками и интегрированными ремнями безопасности! Топовый вариант оснащался ниссановской бензиновой 3,5 литровой «шестеркой» мощностью 235 л.с., но переднеприводная платформа, позаимствованная у модели Laguna, не вполне соответствовала статусу флагмана, да и цены по меркам массового сегмента кусались. В итоге с 2001 по 2009 год было произведено лишь 62 тыс. таких авто.

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