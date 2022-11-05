На российский рынок вышел производитель «зеленого» транспорта Skywell. Флагманский кроссовер китайского бренда уже появился в салонах российских дилеров

Китайская марка Skywell, принадлежащая холдингу Skyworth Group, реализует свою продукцию в Европе под маркой Elaris Beo, в США – как Imperium, а в Поднебесной – как Skyworth. С 2019 года бренд занимает второе место по производству коммерческого электротранспорта в Китае. С того же года активно развивается легковое подразделение марки. Ее флагманский кроссовер Skywell ET5 первым выходит на наш рынок.

В России уже действует официальное представительство Skywell, заработал сайт и обнародован план работы. В течение года китайцы планируют открыть у нас 30 дилерских центров – в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре и других городах-миллионниках. За первый год компания намерена реализовать в РФ более 3 тыс. машин. В основном это электрокроссоверы ET5, гибридные SUV HT-i (модификация ET5 с ДВС под капотом) и электрические минивэны Skywell D11, которые составят компанию ET5 в 2023 году. Также в Skywell пообещали наладить онлайн-доставку своих автомобилей по всей России.

Skywell ET5 – это «одноклассник» Mitsubishi Outlander, или Chery Tiggo 8, успевший зарекомендовать себя в 42 странах, среди которых – США, Южная Корея, Германия, Испания и Израиль. К его достоинствам можно отнести гармоничную внешность и стильный салон с цифровым интерфейсом. В частности, кроссовер оснащен виртуальной приборкой, беспроводной зарядкой и 12,8-дюймовым тачскрином мультимедиа с голосовым управлением.

Внешние габариты ET5 соста­вляют 4698×1908×1696 мм при колесной базе 2800 мм и клиренсе 177 мм. При этом салон здесь строго пятиместный, а багажное отделение вмещает 467 л. Электродвигатель на 204 л.с. питается от тяговой батареи на 72 кВт•ч, размещенной под полом и обеспечивающей запас хода 520 км. Перезарядка от терминала переменного тока занимает 10 час. А с помощью быстрой зарядки батарея заряжается до 80% всего за 30 мин. В режиме «кемпинг» ET5 обеспечит владельца электричеством с напряжением 220 В. «Максималка» ET5 ограничена на отметке 150 км/ч, а время разгона до сотни составляет 7,9 с.

В зависимости от комплектации в кроссовере могут присутствовать камеры кругового обзора, самая большая в этом классе панорамная крыша, системы бесключевого доступа, распознавания дорожных знаков и удержания в полосе, а также адаптивный круиз-контроль, электропривод пятой двери, фирменные раскладывающиеся сиденья для здорового сна, адаптивные матричные фары, вентиляция сидений и система автономного вождения.

Сообщается, что флагманский кроссовер адаптирован для России. Вилка цен – от 4 480 000 до 4 980 000 рублей. Также официальные дилеры марки предложат гарантию на пять лет или 150 тыс. км пробега, а гарантийные обязательства на тяговую батарею составляют восемь лет или те же 150 тыс. км пробега.

Добавим, что ранее ET5 ввозили в Россию по серой схеме. С конца 2021 года электрокроссовер реализовывала в нашей стране компания «Электрокарс Рус» из Челябинска. Однако официальная гарантия от китайского производителя клиентам не предоставлялась.

