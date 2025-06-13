Одним из трендов автосалона в Шанхае стало большое число летающих автомобилей. Рассказываем о наиболее интересных новинках в этой сфере

Футуристический концепт Tiannian 1 является для китайского премиального автопроизводителя Hongqi пробой пера в аэромобильной отрасли. Шоукар интересен не столько передовыми технологиями вождения, сколько отделяемым летающим модулем с восемью винтами на выдвижных опорах. На шасси, оформленное как электрический спорткар, водружена отделяемая верхняя часть, функционирующая в качестве дрона с технологией вертикального взлета (eVTOL). Пилотируемая капсула, рассчитанная на летчика и пассажира, способна достигать скорости 150 км/ч и преодолевать по воздуху более 200 км. Управление осуществляется в том числе с помощью голосовых команд и визуальных указаний, это шаг на пути к масштабному внедрению ИИ и автопилотированию. По словам разработчиков, Tiannian 1 не уступает по уровню роскоши другим продуктам Hongqi, а также соответствует стандартам безопасности как на земле, так и в воздухе. В 2025 году Hongqi планирует провести первый пилотируемый полет Tianlin 1.

Компания XPeng показала в Шанхае футуристическое летающее транспортное средство Aeroht Land Aircraft Carrier (LAC). Как и Hongqi Tiannian 1, эта новинка может разделяться на наземный и воздушный модули. Первый, имеющий шесть колес, по дизайну напоминает пикап Tesla Cybertruck. Под капотом здесь расположился ДВС, питающий аккумуляторную батарею. Отсоединяемый дрон размещен в задней части носителя, обеспечивая вертикальный взлет для полетов на малой высоте. Вся конструкция достигает 5,5 м в длину, 2 м в ширину и 2 — в высоту. В автомобиле могут разместиться четыре человека, в летательном аппарате — двое. Максимальный запас наземного хода заявлен на уровне 1 тыс. км. «К концу года завершится строительство завода для массового производства Aeroht LAC, и мы получим сертификат типа воздушного судна», — рассказала представитель XPeng Тан Фэнтин. По ее словам, «авианосец», хоть и выглядит массивным, занимает обычное парковочное место. Помимо рекреационных целей новинку планируется задействовать в аварийно-спасательных работах. В первой половине 2026 года XPeng начнет массовое производство своего гибридного детища.

Не осталась в стороне от аэротренда и компания GAC. Она представила летающий автомобиль собственной разработки GOVE AirCar. Одноместный дрон с 12 винтами может отделяться от наземной платформы с форм-фактором спорткара. При этом автомобильная часть играет также роль взлетно-посадочной площадки и зарядной станции для eVTOL. Она способна устанавливать связь с модулем, помогая ему пристыковаться. Бортовые технологии ИИ не только задействуются в процессе стыковки, но и обеспечивают распознавание препятствий. Новинка уже получила летный сертификат. На сегодняшний день проведено более 400 тестовых полетов. Дуэт машины и коптера намечено запустить в продажу в 2027 году.

На стенде Changan тоже красовался летательный аппарат. Новинка партнерской компании Ehang во флагманской модификации EH216 S уже имеет сертификат летной годности. Крейсерская скорость двухместной модели составляет 100 км/ч, «максималка» достигает 130 км/ч, дальность полета и время в воздухе — 30 км и около 25 минут соответственно. Однако, строго говоря, это не аэромобиль, а большой дрон, где вместо колес используются полозья. Тем не менее генеральный тренд в развитии аэромобильной отрасли налицо — индустрия активно трансформируется от летающих автомобилей к модульным конструкциям с отделяемой дронной частью.