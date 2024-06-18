На базе Национальной академии наук (НАН) Белоруссии создан электрокроссовер, который в обозримом будущем может добраться до российского рынка

Электрическая новинка BelGee EX50 построена на основе бензинового B-кроссовера BelGee X50, который, в свою очередь, является лицензионной копией Geely Coolray первого поколения. Как прототип такой автомобиль впервые продемонстрировали в январе президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Выслушав доклад гендиректора китайско-белорусского СП «БелДжи» Геннадия Свидерского, глава Белоруссии поставил задачу максимальной локализации новинки. Сегодня, помимо китайских и белорусских деталей, в BelGee EX50 есть комплектующие из России — в частности, стекла и литые диски.

Как заявил заместитель премьер-министра Белоруссии Петр Пархомчик, выпуск опытно-промышленной партии из пяти электромобилей намечен на август-сентябрь 2024 года. По его словам, после этого последует комплекс технических испытаний. Серийный же выпуск таких электромобилей планируется начать до конца 2024 года. Поскольку дилеры Geely активно продают в России бензиновый BelGee X50, не исключено, что его электрическая версия тоже доберется до нашего рынка, предположительно это произойдет в 2025 году.

Министерство промышленности республики уже определило заводы, которые будут производить компоненты для BelGee EX50. К проекту привлекут белорусские предприятия — завод «Измеритель» (будет выпускать силовую электронику), холдинг 1AK-GROUP (займется локализацией и выпуском батарейного блока), ОАО «Интеграл» (микроэлектроника), а также предприятие по выпуску электромоторов ОАО «Могилевлифтмаш», которое производит тяговые двигатели для пассажирского и грузового транспорта.

«Мы взяли корпус ставшего оте­чественным BG X50, насытили его собственными электрическими компонентами. Сами их разработали, выпустили конструкторскую документацию, изготовили экспериментальные образцы. Готовимся передать документацию предприятиям», — рассказал гендиректор Объединенного института машиностроения НАН Белоруссии Сергей Поддубко. По контракту, «БелДжи» имеет право модифицировать платформу Geely.

Электрическая новинка базируется на модульной платформе BMA (B-segment Modular Architecture), разработанной инженерами Geely при содействии ее дочерней компании Volvo. Электропривод и блок коммутации, в котором собираются ключевые контакты, размещены под капотом. На электричество переведены тормоза, отопитель и привод кондиционера. Ячейки для батарей закупаются в Китае. Зарядный разъем GB/T (Guobiao Standard) является национальным стандартом для зарядки электромобилей в КНР, пояснили представители НАН.

Снаряженная масса BelGee EX50 составляет 1815 кг, то есть он всего на 100 кг тяжелее X50 с 1,5 литровым 150 сильным бензиновым турбомотором и 7 ступенчатым преселективным роботом. Литий-ионный батарейный блок емкостью 65 кВт·ч, размещенный под днищем, позволяет преодолеть 400 км на одной зарядке. Синхронный электродвигатель производства Объединенного института машиностроения НАН Белоруссии имеет номинальную мощность 109 л.с., пиковую отдачу 163 л.с. и максимальный крутящий момент 300 Нм. Тяга передается на колеса передней оси через 1 ступенчатый редуктор. Максимальная скорость электрокара ограничена на отметке 130 км/ч.