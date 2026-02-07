О цифровом небе для автомобилей

Интересная мысль прозвучала на недавнем совещании на тему беспилотного транспорта в московском электродепо «Аминьевское» с участием президента РФ Владимира Путина

«Мы последовательно двигаемся к бесшовному цифровому небу, когда дроны, наземный и водный беспилотный транспорт, космические аппараты интегрированы в единую сеть и обмениваются между собой информацией, передают и обрабатывают гигантские объемы данных», — заявил на мероприятии Владимир Путин.

Вопросы беспилотного транспорта давно обсуждаются высокопоставленными чиновниками и руководством страны — в электродепо «Аминьевское» состоялось, пожалуй, самое значимое совещание на эту тему за последнее время. В частности, мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что в столичном метро в тестовом режиме запущен беспилотный поезд, который к концу текущего года будет двигаться без машиниста в кабине, в следующем году он поедет уже с пассажирами, а к 2030 году в московской подземке беспилотной будет целая линия метро. Столичные власти пообещали, что через пять лет беспилотными станут две трети парка трамваев Москвы (первый беспилотный трамвай в столице заработал в сентябре прошлого года, но, правда, пока в его кабине для подстраховки находится живой машинист).

Впрочем, беспилотное метро уже почти полвека перевозит пассажиров в крупных мегаполисах за рубежом — например, в Японии первая беспилотная линия метро (Kobe Port Liner) появилась еще 45 лет назад в 1981 году, в 1985 м такой же транспорт заработал во французском городе Лилль. И сейчас в метро без машиниста в кабине можно покататься во многих странах мира — к примеру, в Китае общая протяженность линий беспилотной подземки в том же Пекине или Шанхае исчисляется сотнями километров.

В России, пусть и с отставанием, на высшем уровне все активнее поддерживают развитие беспилотных транспортных систем. По понятным причинам легче сделать беспилотным рельсовый транспорт, и Минтранс, в частности, обещает, что к 2030 году по стране будут передвигаться беспилотные пассажирские поезда дальнего следования. Неплохо себя проявляют роботизированные машины на закрытых территориях — на складах, в сельскохозяйственной отрасли, на различных производственных площадках в России нередко можно встретить медленно движущиеся без участия человека тележки, трактора или небольшие грузовички.

Однако в том, что касается дорог общего пользования, реального коммерческого внедрения беспилотных автомобилей не происходит. Хотя, если покопаться в интернете, можно обнаружить прогнозы ведущих мировых аналитических компаний типа PricewaterhouseCoopers, которые в 2018 году обещали, что продажи легковых и коммерческих беспилотных автомобилей в мире будут исчисляться десятками миллионов в 2025 году. На самом же деле парк робомобилей в мире сегодня гораздо более скромен, он составляет только несколько сотен тысяч машин, которые в подавляющем большинстве используются в экспериментальном режиме.

Главная проблема автомобильных беспилотников — их дороговизна: с обвесом из радаров, камер, прочих датчиков, с наличием на борту дорогих быстрых чипов, которым нужно стремительно обрабатывать данные о текущей дорожной обстановке, робомобиль выходит для потребителя в 2–3 раза дороже обычной машины. И даже если таксопарк или логистическая компания будет экономить на зарплатах водителям, окупаемость такой техники (которой к тому же нужно привлекать дополнительных специалистов по обслуживанию) окажется под большим вопросом.

Кардинально изменить ситуацию и сделать использование беспилотников выгодным может всеобщая подключенность автомобилей между собой и к окружающей инфраструктуре. О таком «цифровом небе» как раз и говорил президент. В случае интеграции беспилотного транспорта в единое цифровое пространство цена робомобилей кардинально снизится, и еще, что очень важно, повысится его безопасность. И тогда в повседневность каждого придет давно рисуемая энтузиастами картинка, когда человек, сидя на водительском сиденье во время движения, читает журнал (например «Автопанораму») или смотрит фильм.

Дело за малым — решить кто, как, каким образом и за какие деньги будет создавать такое цифровое пространство для транспорта будущего. И чтобы оно действительно работало.