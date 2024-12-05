Шестого ноября состоялась двенадцатая по счету ежегодная церемония вручения Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 АВТО»

Члены жюри — российские автомобильные блогеры и журналисты, представляющие различные СМИ, не только проголосовали за лучшие автомобили в пяти основных номинациях, но и в пятый раз за историю премии присудили титул Car of the Year — «Автомобиль года».

Главным событием церемонии стало присуждение экспертным жюри «ТОП-5 АВТО» титула «Автомобиль года» (Car of the Year). По результатам голосования его получает лучший автомобиль из всех представленных на российском рынке в 2023 году. Автомобилем года признан Geely Monjaro.

Кстати, интерес к кроссоверу Geely Monjaro заметно вырос после получения титула «Автомобиль года» (Car of the Year) в рамках Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 АВТО». В дилерских центрах компании отмечают увеличение внимания к модели. Хотя точных данных о росте продаж пока не опубликовано. Российское подразделение Geely намерено развивать успех модели, активизируя маркетинговую кампанию и предлагая новые форматы взаимодействия с потенциальными покупателями. Победа в премии также стала важным шагом в формировании положительного имиджа бренда как производителя современных и качественных автомобилей.

«Geely Monjaro представляет собой уникальное предложение на российском рынке. Несмотря на сравнительно высокую цену, автомобиль уже входит в десятку самых популярных моделей в стране, — отмечает известный автоэксперт и радиоведущей Игорь Моржаретто. — Это объясняется сочетанием ключевых преимуществ: подходящего для наших дорог размера, инновационных мультимедийных и электронных систем, а также качества, сопоставимого со стандартами Volvo. Не секрет, что Monjaro основан на общей платформе, двигателях и агрегатах, разработанных совместно со шведским брендом, что делает его надежным и технологичным выбором для российских покупателей».

В ходе церемонии вручения ежегодной премии «ТОП-5 АВТО» состоялось награждение победителей «Ресурсного теста» журнала «Автопанорама». Так называется серия потребительских испытаний, которые журнал «Автопанорама» проводит в течение года. В «Ресурсном тесте», разделенном на три этапа, принимают участие 10 экспертов. Первый из них под названием «Примерка» представляет собой общее знакомство с испытуемым автомобилем. На втором этапе читателей ждет отчет о ходе испытаний и личных впечатлениях экспертов об автомобиле. И завершающий этап — подведение итогов «Ресурсного теста».

В этом году победителями «Ресурсного теста» журнала «Автопанорама» стали модели: LADA Vesta SW Cross, Москвич 6, EXEED RX, JAC JS6. Представителям компаний — производителей этих моделей были вручены памятные награды. «Российский автомобильный рынок динамично развивается, в текущем году он предположительно продемонстрирует самые высокие показатели продаж за последние пять лет. Вместе с ростом продаж на отечественном авторынке появляется много новых брендов и моделей. Помочь разобраться в потребительских свойствах этих новинок призван наш проект «Ресурсный тест», — отметил на церемонии вручения наград Алексей Грамматчиков, главный редактор журнала «Автопанорама», и. о. председателя жюри премии «ТОП-5 АВТО».

Победители

В номинации «Компактный автомобиль /кроссовер» лучшим был признан автомобиль Jaecoo J7.

В категории «Среднеразмерный автомобиль / кроссовер» победила модель AITO SERES M5.

В номинации «Большой автомобиль / кроссовер» победа досталась автомобилю Jetour X90 Plus.

Лучшим в категории «Электрический автомобиль» назван Hongqi E-HS9.

В номинации «Коммерческий автомобиль» награды удостоен «ГАЗ Соболь NN» (в кузове микроавтобус).

В специальной номинации «Лучший PR-департамент автопроизводителя» победа досталась компании Jetour.

Во второй специальной номинации «Лучший департамент маркетинга автопроизводителя» награда присуждена компании «АВТОВАЗ».

В третьей специальной номинации «Автоперсона года», которая вручается за большие достижения в области автомобильного бизнеса в России, премию получил Геннадий Баранов, директор EXEED Cars Rus.

