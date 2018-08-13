Конец лета – самое популярное время для отдыха, а впереди – еще и бархатный сезон. Значит, число автопутешественников в ближайшее время не уменьшится. Соответственно, не сократится и количество проверок на дороге сотрудниками ДПС. Как следует себя вести в подобной ситуации?

Выбирая автомобиль в качестве средства передвижения, отпускники рассчитывают получить максимум положительных эмоций. Ведь нет никакой привязки к расписанию общественного транспорта и необходимости подстраиваться под его маршруты, зато появляется свобода в путешествии. Но, чтобы она не оказалась снова ограничена и омрачена, напомню о некоторых моментах в общении с представителями Дорожно-патрульной службы.

Остановка – в любом месте

То, что автомобиль может быть остановлен не только инспектором ДПС, надеюсь, знают все. Ведь согласно Правилам дорожного движения правом остановки наделены и регулировщики. А к ним ПДД относят не только сотрудников полиции (ДПС), но и инспекторов военной автоинспекции, а также работников дорожных служб, дежурных на железнодорожных переездах и паромных переправах. Однако потребовать документы для проверки может лишь сотрудник ДПС. Причем остановить для этого автомобиль ему разрешено, по сути, в любом месте и в любое время. Дело в том, что административный регламент по работе Госавтоинспекции (утвержден приказом МВД РФ от 23.08.2017 года № 664) позволяет инспектору найти любое основание для этого.

Остановиться по требованию инспектора следует в указанном им месте независимо от того, разрешено это Правилами или нет, здесь последнее слово как раз за инспектором. Хотя, конечно, останавливать вас на мосту или в тоннеле (там, где остановка запрещена) он наверняка не станет. Разве что у него будут основания предполагать, что вы рецидивист в розыске или же преступник, которого следует арестовать при первой же возможности.

Документы и осмотр

Вас все-таки «тормознули»? Передаем по требованию инспектора документы: водительское удостоверение, документы на автомобиль (свидетельство о регистрации), полис ОСАГО и, если машина управляется инвалидом или перевозит такового (и имеется соответствующий опознавательный знак), документ, подтверждающий инвалидность.

Если вас просят показать содержимое багажника, нужно помнить следующее: с юридической точки зрения осмотр багажника, салона и бардачка не что иное, как досмотр. Поэтому инспектор ДПС обязан, во-первых, назвать вескую причину для такого «мероприятия», во вторых, выполнить определенные требования, прописанные в законе. В частности, в статье 27.9 КоАП РФ указано, что досмотр проводится исключительно после составления протокола, а сама процедура не должна нарушать конструктивную целостность автомобиля. То есть от вас не могут требовать, к примеру, снять внутреннюю обшивку дверей или какие-то другие панели, а вся процедура должна проходить или в присутствии двух понятых, или под видеозапись.

Если инспектор просто пытается удовлетворить собственное любопытство, то стоит напомнить ему эти прописные истины. В большинстве случаев после таких слов проверка заканчивается, не успев начаться.

Дуть или не дуть?

Еще одно распространенное требование после ознакомления с документами – проверка на трезвость. Вы провели много часов за рулем и выглядите уставшим? Это вполне может стать поводом для начала освидетельствования.

Важно помнить, что «продуть» вас могут только после отстранения от управления, составив отдельный протокол. После чего, в присутствии двух понятых или опять же под видеозапись, вам предложат выдохнуть в специальный прибор – алкотестер. Хочу отметить, что трубочку, в которую надо выдыхать, инспектор обязан распаковать в вашем присутствии. Это позволит избежать разных подтасовок.

Показания прибора в обязательном порядке должны быть распечатаны. Напомню, факт нахождения в состоянии опьянения устанавливается только в том случае, если прибор покажет цифру больше чем 0,16 мг на литр выдыхаемого воздуха. Это должно быть зафиксировано в специальном акте.

Если вы не согласны с показанием прибора, то имеете полное право пройти медицинскую проверку. По вашему требованию инспектор обязан доставить вас в ближайшую поликлинику. Причем, если обвинение не подтвердится, то и обратно к автомобилю вас должен доставить он же. А чтобы не было лишних споров, при любом подозрении в не-обоснованности действий инспектора ведите свою видеосъемку – благо закон этого не запрещает. И сотрудник ДПС не вправе вам мешать.

По своему опыту могу сказать, что если вы будете вести себя в общении с инспектором вежливо, но уверенно, при этом демонстрируя знание своих прав, с одной стороны, и указывая на обязанности сотрудника ДПС – с другой, то никаких проблем в общении, скорее всего, не возникнет. А значит, и ваш отпуск стражи дорожного порядка не испортят.