Покупая автомобиль с панорамной крышей, человек вкладывается в стиль и уют, а в качестве бонуса компания Webasto предлагает высокие технологии, комфорт премиального уровня и безопасность, обеспеченную многими годами исследований

Сегодня, покупая автомобиль, мы вольны варьировать его оснащение. Еще на стадии формирования заказа можно оговорить комбинацию двигателя и трансмиссии, набор электронных ассистентов, информационные и развлекательные системы. В последние несколько лет в списке желаемых опций все чаще оказываются панорамные люки и крыши. Такие крыши не только дань моде, но и разумная инвестиция в комфорт и хорошее настроение. Ведь стоит открыть сдвижную секцию, и ваши ощущения от езды станут острее: тут и единение с воздушным потоком, и прямые солнечные лучи.

Немецкая компания Webasto входит в топ 100 ведущих поставщиков компонентов для крупнейших мировых автопроизводителей, а также на протяжении десятилетий является мировым лидером на рынке высокотехнологичных накрышных систем. В ее ассортименте – панорамные крыши, люки-спойлеры, складные крыши, крыши с солнечными элементами. Что особенно важно, все эти продукты созданы в тесном сотрудничестве с производителями автомобилей. Совсем свежий пример – кроссоверы Hyundai Santa Fe и Tucson. Панорамные крыши для этих моделей изготовлены специалистами Webasto в строгом соответствии со спецификациями, разработанными инженерами корейской марки.

Панорама преимуществ

Поддерживая автопроизводителей, компания Webasto предлагает самые передовые решения. Одно из таких ноу-хау – облегченные панорамные крыши и люки, способствующие уменьшению расхода топлива и одновременно улучшающие управляемость за счет понижения центра тяжести автомобиля. В то же время эти накрышные системы отличаются исключительной ударопрочностью и долговечностью. Еще одна разработка компании – Webasto Glas ProTec – выполнена на основе стеклопластика, что позволяет добиться 15-процентного снижения веса по сравнению с обычным многослойным стеклом. Ее важная составляющая – запатентованная пленка из полиэтилентерефталата, обладающая высокой прочностью на разрыв.

В современной продукции Webasto огромное внимание уделено комфорту. Специальный слой в ее панорамных крышах эффективно отражает ультрафиолет, не давая салону превратиться в парную под прямыми лучами солнца и, соответственно, снижая нагрузку на систему кондиционирования. Неудивительно, что в 2015 году независимое жюри международного конкурса Plus X Award признало панорамную крышу Webasto с функцией поглощения инфракрасного излучения победителем сразу в двух в номинациях – «Инновация» и «Высокое качество».

А чтобы при открытой панорамной крыше не возникало сквозняков, инженеры компании интегрируют в нее ветровые дефлекторы, в то время как различные затеняющие устройства (это может быть и тонировка, и сдвижные шторки) создают нужный микроклимат. Реализованы также эстетическая и развлекательные функции. К примеру, фирменная фоновая подсветка панорамной крыши создает интригу, добавляя дизайну интерьера уникальности, – эта крыша стала обладателем награды «Лучший товар года 2017».

«Умная» крыша

Для обеспечения стабильно высокого качества собственной продукции немецкая компания, в частности, учитывает самые современные требования к обтекаемости верхней части кузова и, например, «продувает» свои изделия в аэродинамической трубе. Как следствие, отличительной чертой ее складных крыш и люков является идеально ровная поверхность с минимумом стыков и зазоров.

Крайне важно и то, что все виды накрышных систем Webasto являются элементом силовой структуры кузова и тщательно продуманы в плане безопасности. Инженеры не забыли даже о таких непредсказуемых пассажирах, как маленькие дети: фирменные сдвижные механизмы снабжены специальным блокиратором, который не позволит зажать пальцы озорника, если тот решит поиграть со створками.

Webasto является также пионером в разработке крыш с солнечными элементами, которые выступают дополнительным источником энергии. Первая такая крыша была установлена еще в 1989 году на Audi 80 Coupe.

Наконец, особое внимание конструкторы уделяют стойкости продукции к различным атмосферным явлениям. Чтобы соответствовать высоким требованиям автопроизводителей к герметичности, накрышные системы испытываются в климатических камерах, где моделируются различные виды осадков – от дождя до снега и града. Воссоздаются и температурные аномалии – от пустынной жары до арктического холода. А чтобы открытие и закрытие панорамного люка не сопровождались неприятным шумом, механизм тестируется в акустической камере.

Таким образом, крыши Webasto – это в равной мере стильно, удобно и безопасно. Причем благодаря технологичности и отлаженному производству доступность таких опций в последнее время заметно возросла. Прозрачные крыши буквально пошли в народ – их разнообразные варианты предлагаются как опция даже для массовых моделей субкомпактного и компактного классов.