Вопрос: Осенью мегаполисы вновь заполняются автомобильным трафиком. А помимо роста традиционных пробок есть другие особенности вождения в осенний период?

Ответ: Конечно, этого многим не хочется, но осень все-таки вступает в свои права. И она традиционно преподносит водителям не самые приятные сюрпризы. Начнем по порядку. Заканчивается сезон отпусков, а значит, и количество автомобилей на дорогах резко увеличивается. Это приводит к росту трафика, следовательно, растет риск мелких ДТП. Так что вспоминаем правила взаимодействия с другими водителями в плотном потоке движения. А поскольку заканчиваются школьные каникулы, на дорогах опять появляются измученные учебой своих детей родители, которые, несмотря на ни на что, пытаются успеть вовремя привезти своих отпрысков к первому уроку.

Этот процесс всегда связан с большим количеством попутных проблем. Такие водители часто ведут себя не самым адекватным образом и даже склонны к нарушению ПДД. Потому и здесь надо вести себя осторожнее. Впрочем, и вне автомобиля дети вызывают значительное количество сложностей. Ведь детский мозг, старательно загружаемый знаниями на протяжении учебного дня, уже с трудом справляется с простым перемещением в пространстве. Из-за чего могут возникать аварийные ситуации. Причем, даже если ребенок перебегал дорогу в неположенном месте, по результатам и незначительного ДТП с высокой степенью вероятности виноват будет водитель. Так что стараемся особенно аккуратно и спокойно двигаться в районе школ или скопления детей, поскольку дети за время летних каникул сильно отвыкают от правильного взаимодействия с городской инфраструктурой и способны к совершению нелогичных и порой опасных действий.

Не забываем и о том, что ребенок обрабатывает зрительную информацию не так, как взрослый человек, и, перебегая дорогу, может банально не увидеть ваш автомобиль. А вот когда ребенок внезапно увидит машину, его действия могут быть совершенно непредсказуемыми. И в этой ситуации лучше всего использовать режим экстренного торможения в своей полосе движения. Кроме того, осенью атмосфера становится прозрачнее, а солнце уже не поднимается высоко, но светит довольно ярко. Из-за этого у водителей существенно снижается обзорность, и становится сложнее управлять автомобилем. Особенно если лобовое стекло уже пострадало из-за постоянного контакта с пылью и мелкими камушками, оставляющими на нем свой след. Так что желательно хотя бы поменять щетки стеклоочистителей, чтобы сделать вождение более комфортным и безопасным.

Кстати, есть еще одна неприятность, которая может доставить проблемы. Начинается листопад. И опавшие листья на пути существенно уменьшают коэффициент сцепления шин с дорогой, выполняя роль посредника между ними. Так что, когда вы оказываетесь на участках магистрали, обильно покрытых яркой осенней листвой, не спешите. Снизьте скорость и постарайтесь избегать резких маневров. Особенно когда на улице влажно. Кроме того, опавшая листва может забить решетки воздухосборников вашей машины, и вы незаметно для себя «вскипятите» мотор. К тому же осенью активно сокращается протяженность светового дня, и водители начинают чаще сталкиваться с движением в темное время суток. Порой даже незначительная тонировка стекол существенно ограничивает обзорность. Об этом не стоит забывать. Я бы вообще порекомендовал не пользоваться тонирующей пленкой на передних боковых стеклах, и уж тем более на лобовом.

Отдельной проблемой наступающей осени является значительный перепад между дневной и ночной температурами. Это может приводить к образованию тумана. Причем нередко довольно плотного. Как правило, он возникает в низинах или при пересечении рек. Видимость в этом случае может упасть практически до нуля. В этих условиях комбинируем ближний дальний и противотуманный свет для того, чтобы добиться наилучшей заметности своего автомобиля и, конечно, обзорности с водительского сиденья. Можно, кстати, включить и аварийную сигнализацию. Желтый свет ее фонарей сделает вашу машину заметнее. А вообще, начало осени дает вам возможность плавно перестроиться на зимний стиль вождения с его маневрами, ускорениями и замедлениями.


