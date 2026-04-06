В российских таксопарках приступил к работе новый электрокар UMO 5, созданный в рамках совместного проекта компании «ЭМ Рус» и «Яндекса»

Пятидверный кроссовер UMO 5 представляет собой локализованную версию китайского электромобиля GAC Aion Y Plus. Поскольку новинка ориентирована прежде всего на городскую эксплуатацию и работу в такси, функционал UMO 5 имеет многочисленные «профессиональные» особенности — от решений экстерьера до электронной начинки. По форм-фактору автомобили, которые начали выпускать на столичном заводе «Москвич», сочетают в себе черты универсалов, минивэнов и кроссоверов.

Размашистые линии фронтальной оптики, высокая линия крыши, стремящийся к однообъемному силуэт и значительная площадь остекления подчеркивают утилитарный характер UMO 5. Другие практичные решения — пластиковые защитные накладки на колесных арках и широко распахивающихся дверях, большие дверные проемы, опциональная панорамная крыша, а также классические внешние ручки дверей. Для сравнения, у GAC Aion Y Plus они выполнены выдвижными. Зарядный разъем GB/T реализован здесь через два лючка — слева для быстрых станций постоянного тока и справа — для медленных.

По габаритам (4535х1870х1650 мм) и клиренсу (150 мм) UMO 5 — типичный гольф-кроссовер. Солидная колесная база (2750 мм) указывает на то, что модель изначально создавалась как электрокар. Пятерым в салоне просторно и комфортно. Объем багажника варьируется от 405 до 1200 л (при сложенных сиденьях). В комплектацию входит подогрев сидений, руля, лобового стекла, форсунок омывателя и внешних зеркал. Вскоре список опций пополнится автономным отопителем салона. Бак для топлива будет размещаться за сиденьями, нагреватель — под капотом, а заправочная горловина — в кормовой части.

Важным преимуществом медиацентра UMO 5 является интеграция с экосистемой «Яндекса». Голосовой помощник «Алиса» может управлять мультимедиа, «навигацией», открывать багажник, регулировать микроклимат и дистанционно прогревать салон. Софт, использующийся в медиасистеме с 14,6 дюймовым тачскрином, — полностью разработка «Яндекса», то есть от китайской начинки отказались. Речь идет в том числе и об интерфейсе системы кругового обзора и фирменной «навигации» с информацией о пробках и скоростных ограничениях. Также уже разрабатывается модификация ПО для такси с профессиональным софтом.

За ускорение переднеприводного автомобиля отвечает электрический мотор с отдачей 204 л.с. Тяговая батарея при емкости 63,2 кВт·ч обеспечивает пробег на одном заряде до 420 км. Пополнить энергию до 80% с помощью скоростной зарядки можно всего за полчаса. Разгон до 100 км/ч занимает 8,5 с. Максимальная скорость составляет 160 км/ч. За безопасность отвечают шесть подушек безопасности, системы кругового обзора, экстренного торможения, антиблокировочная система (ABS), адаптивный круиз-контроль и другие электронные «телохранители».

Массовые продажи UMO 5, в том числе и для частников, стартуют в начале весны. Соответственно, наращивается зарядная инфраструктура: «Яндекс Электро» и «Рос­атом» объявили о проекте сети зарядных станций с интеграцией в сервисы «Яндекса». Планируется, что к 2030 году в 53 регионах страны появится до 11 тыс. зарядных станций «Росатома». Стоимость модели составит от 2 500 000 рублей с учетом госсубсидии в 925?000 рублей на покупку оте­чественного электромобиля.