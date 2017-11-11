Хотя внешне Jaguar F-Pace 2018 модельного года почти не изменился, его внутренние метаморфозы тянут на полноценное обновление модели. Тут и новые силовые агрегаты, и передовые системы безопасности, и кое-что еще…

Дизайн спортивного SUV оказался столь хорош, что F-Pace стал лауреатом номинаций «Автомобиль года» и «Лучший автомобильный дизайн года» по версии World Car Awards 2017. Поэтому внешние обновления у модели 2018 года свелись к пересмотренной палитре цветов да опционным 15-спицевым колесным дискам 22-дюймового размера, которыми раньше оснащалась исключительно версия First Edition.

Царство гаджетов

В салоне изменений больше. Так, расширен выбор материалов отделки, среди которых стоит особо отметить новую двухцветную обивку интерьера цвета Light Oyster/Ebony. Но главное новшество – опционная мультимедийная система InControl Touch Pro, значительно превосходящая предыдущий интерфейс как по размерам экрана, так и по качеству картинки, не говоря уже о более удобном алгоритме пользования. Новый 10-дюймовый монитор оснащен функцией Dual View, позволяющей водителю и пассажиру смотреть разные изображения. К примеру, сидящий за рулем наблюдает карту навигационной системы, а пассажир смотрит телевизор.

Модули системы Touch Pro соединены через сверхскоростную внутреннюю сеть Ethernet, которая в пять раз быстрее своих аналогов, и Jaguar внедрил данную технологию одним из первых среди мировых автопроизводителей. Благодаря этому владелец спортивного SUV может получить доступ к приложениям своего смартфона на платформе iOS или Android, а также располагает точкой доступа 4G Wi-Fi, к которой подключается до восьми устройств одновременно. Встроенная SIM-карта и мощная антенна обеспечивают надежный сигнал – на треть лучше, чем на смартфоне.

С помощью же смартфона и приложения Remote App владелец автомобиля может соединиться со своим F-Pace из любой точки мира и проверить, заперты ли двери, закрыты ли окна, узнать количество топлива в баке, определить место последней парковки и получить различные предупреждения – например, о необходимости пополнить бачок с омывающей жидкостью. Также водитель с помощью телефона может открывать и закрывать машину, получать оповещения о срабатывании сигнализации и, если необходимо, отключать ее. А на многоэтажной парковке – включить звуковой и световой сигналы, которые помогут найти F-Pace. Кроме того, для холодной погоды предусмотрен дистанционный запуск двигателя и установка нужной температуры в салоне.

Помимо новой мультимедийной системы владелец машины 2018 модельного года оценит расширенные возможности персонализации автомобиля. Теперь покупателям спортивного SUV в комплектации Portfolio в качестве опции доступны потрясающе удобные передние сиденья Luxury с регулировкой в 20 направлениях, включая электрическую настройку подголовника по высоте и ручную регулировку его боковой поддержки.

На страже безопасности

Благодаря передовым технологиям активная безопасность Jaguar F-Pace поднялась на новый уровень. Так, спортивный SUV обзавелся системой определения дорожной ситуации по ходу движения Forward Traffic Detection. Она использует камеры кругового обзора, с помощью которых определяет объекты на дороге в условиях плохой видимости и сообщает водителю о риске столкновения сообщением на центральном дисплее.

Одновременно Jaguar F-Pace получил функ-цию помощи при совершении маневров на низкой скорости Forward Vehicle Guidance. Здесь электроника тоже полагается на камеры кругового обзора, а также на датчики парковки. Пользуясь передними парковочными сенсорами, Forward Vehicle Guidance создает изображение автомобиля на центральном экране и рисует траектории направления колес с указанием дистанции до ближайших объектов. С этой функцией парковаться стало значительно удобнее.

Кроме новых систем «британец» по-прежнему оснащается целым арсеналом водительских ассистентов. Например, с помощью стереокамеры F Pace распознает пешеходов и в случае необходимости задействует экстренное торможение. Также благодаря стереокамере функционируют система предупреждения о выезде с полосы движения, система удержания полосы движения, функция распознавания дорожных знаков, адаптивный ограничитель скорости и система анализа состояния водителя. Словом, Jaguar F-Pace охраняет владельца и его пассажиров с особой заботой.

А вместо сердца…

Еще одна важная новость состоит в том, что под капотом спортивного SUV прописались новые силовые агрегаты из фирменного семейства Ingenium. Речь идет о бензиновом 4-цилиндровом турбированном двигателе объемом 2 л, в зависимости от модификации развивающем 250 или 300 л.с., а также об экономичном турбодизеле с такими же объемом и количеством цилиндров мощностью 240 л.с. Все моторы отличаются эффективной терморегуляцией за счет широкого использования алюминия в конструкции, имеют сниженный расход топлива и высокие мощностные характеристики.

При среднем расходе топлива всего 5,8 л на 100 км пробега F-Pace с новым турбодизелем разгоняется до 100 км/ч за 7,2 с и достигает максимальной скорости 217 км/ч. Что же касается бензиновых моторов, то 250-сильная модификация ускоряется до «сотни» за 6,8 с, достигает тех же, что и у дизеля, 217 км/ч и расходует 7,4 л в смешанном цикле. Показатели 300-сильной версии впечатляют еще больше: ровно 6 с до 100 км/ч, «максималка» 233 км/ч и средний расход 7,7 л на «сотню».

Все модификации F-Pace оснащаются продвинутой системой управления полным приводом Intelligent Driveline Dynamics (IDD), сохраняющей фирменные заднеприводные повадки управляемости. Передний привод подключается плавно и незаметно, улучшая сцепление на любом покрытии. Хорошим подспорьем на бездорожье будет и функция All Surface Progress Control (ASPC), позволяющая кроссоверу автоматически двигаться с постоянной скоростью от 3,6 до 30 км/ч. Водителю остается лишь рулить да задавать скорость с помощью круиз-контроля!

И, конечно, для F-Pace, как и для других моделей Jaguar, официальные дилеры предлагают «Сервисные пакеты», в которые уже включены все основные расходы на содержание автомобиля на несколько лет вперед. Они позволяют владельцу сэкономить до 50% средств в ближайшие пять лет или до 120 тыс. км пробега. Причем инфляция на будущие расходы уже не повлияет.