Российский электромобиль «Атом» поступит в продажу в начале весны

Как рассказал коммерческий директор АО «Кама» Александр Костылев, для частных лиц приобретение автомобиля будет возможно исключительно через онлайн-каналы с последующей доставкой транспортного средства по указанному адресу. Для ограниченной группы, участвующей в предзаказе, цена составит 3 900?000 рублей без учета госсубсидии в 925 000 рублей при покупке в кредит или в лизинг. «Атом» планируется выпускать в трех модификациях — для частных владельцев, такси и каршеринга. Электрокар оснащен 204 сильным мотором на задней оси, питающимся от батареи на 77 кВт·ч. Разгон до сотни занимает 8 с, «максималка» — 170 км/ч. Заряда аккумулятора должно хватить на 500 км пробега, а чтобы восполнить энергию для преодоления 100 км, потребуется всего восемь минут. Экипаж защищают шесть подушек безопасности, каркас кузова из высокопрочной стали и 17 систем активной безопасности. Гарантия на электромобиль предусмотрена на 8 лет или 200?000 км пробега.

