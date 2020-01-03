Основные водительские документы, необходимые для управления транспортными средствами, прописаны в Правилах дорожного движения. Казалось бы, вопросов здесь быть не должно. И все-таки есть один момент – речь идет о путевом листе

Если автомобиль зарегистрирован на физическое лицо, то путевой лист никто требовать не будет. А если собственником является юридическое лицо, или, простым языком, машина зарегистрирована на фирму? Вот здесь и начинаются споры со служивыми на дороге.

Для кого

Необходимость предъявления путевого листа в «установленных случаях» прописана в пункте 2.1.1 ПДД. Большинство инспекторов ДПС знать не знают, что это за установленные случаи, и требуют путевой лист от всех водителей, управляющих «казенными» автомобилями. И если «путевки» нет, тотребуют штраф.

Это незаконно. Рассмотрим тот самый «установленный случай». Статьей 6 Федерального закона («Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта») установлен запрет на перевозку пассажиров и багажа, грузов автобусами, троллейбусами, легковыми автомобилями, грузовыми автомобилями без оформления путевого листа.

При этом необходимо учесть, что пассажиром становится любой пользователь общественного транспорта или коммерческого рейса. А багажом – вещи пассажира. С грузом тоже все ясно, это специальный материальный объект, принятый для перевозки из одного пункта в другой.

Ну и самое главное. Здесь речь идет именно о профессиональных пассажирских и грузо­перевозках, которые являются средством зарабатывания денег. Поэтому, даже если у вас есть служебный автомобиль, на котором вы ездите по делам, никакого путевого листа иметь не нужно.

Для чего

Вообще, «путевка» – это своего рода средство отчета. Водителю она позволяет отчитаться перед организацией за потраченные на топливо деньги. А организации – уменьшить налоговую базу.

Если уж вам путевой лист необходим (скажем, работаете в службе такси, ваша компания перевозит грузы или пассажиров, занимается доставкой товаров), то нужно знать некоторые моменты.

Прежде всего, единой стандартной формы оформления путевых листов не существует. В принципе, каждая организация может сделать свой вариант «путевки». Однако в приказе Минтранса РФ «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов» перечислены сведения, которые в любом случае должны в них быть. В частности, это наименование и номер документа (путевого листа), срок его действия, данные о собственнике транспортного средства, информация о самом транспортном средстве и, конечно, о водителе.

Важно также знать, что при перевозке груза или пассажиров необходим предрейсовый технический осмотр. Этим должно заниматься лицо, уполномоченное руководителем организации (к примеру, заведующий гаражом или начальник транспортного цеха).

Что касается медицинского осмотра водителя (как предрейсового, так и послерейсового), то здесь надо отметить следующее. Подобная отметка должна быть включена в путевой лист только в том случае, если водитель перевозит пассажиров или опасные грузы. Как вы уже поняли, отметку в путевом листе ставит медицинский работник, с которым у организации есть договор.

Стоит обратить внимание на срок действия путевого листа. До 1 марта 2019 года его можно было оформлять сразу на месяц. Теперь с этим сложнее. Дело в том, что в требованиях Минтранса РФ указано, что «путевка» выдается на один день, если продолжительность рейса укладывается в этот самый день или за день выполняется несколько рейсов. И только если длительность рейса превышает сутки, путевой лист оформляется перед началом рейса и закрывается по его окончании. Например, водитель грузовика собирается доставить груз из Москвы во Владивосток и приехать обратно. Несмотря на то что в дороге он проведет, допустим, три недели, «путевка» будет одна.

Надеюсь, теперь вы разобрались, когда нужен путевой лист, а когда – нет. И знаете, что именно должно быть в этом документе. А напоследок информация об ответственности. Штраф за отсутствие путевого листа в соответствии с частью 2 статьи 12.3 КоАП составляет 500 рублей.