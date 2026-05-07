Специалисты российского ателье «РИДА» представили оригинальную разработку на базе лимузина Aurus Senat

Суть альтернативного проекта нижегородских специалистов состоит прежде всего в пересмотре геометрии боковых панелей удлиненной версии Aurus Senat. Разработав оригинальную пластику боковин для четырех­дверки, сконструированной ФГУП «НАМИ» в 2018 году, нижегородцы убили сразу двух зайцев. Во-первых, панели задних дверей получили прямые кромки, и уже это повысило утилитарные качества Senat — доступ в салон стал еще комфортнее. Во-вторых, автомобиль от «РИДА» теперь больше напоминает в профиль Mercedes-Maybach S-Class и ЗИЛ-41047. Строгие линии широких задних дверей добавили модели респектабельности и харизмы. При этом под увеличенную массу боковых створок были разработаны также новые петли.

Пересмотром входа на VIP-места дело, впрочем, не ограничилось. Инженеры встроили в задние кузовные стойки треугольные секции окон, что улучшило обзор для пассажиров.

На сайте нижегородской компании говорится о дополнительных защитных бонусах примененной компоновочной схемы. «Слабым местом бронированных автомобилей считается зазор между дверью и кузовом. Традиционно эта щель пропускает в салон больше всего свинца. Обычно такие участки закрывают пулеуловителями, которые сужают дверной проем и абсолютно бесполезны против подрыва. Нам не нравится это решение, и потому мы разработали и запатентовали собственную конструкцию бронированных рамок, которые не изменяют площадь проема и защищают от любого вида атак», — отметили представители инженерной команды.

В компании подчеркнули, что все четыре стекла в бронелимузине от «РИДА» опускаются специальными стеклоподъемниками. Защита автомобиля с 7 миллиметровой бронесталью выдерживает попадание из автомата Калашникова пуль с термоупрочненным сердечником и из снайперской винтовки Драгунова пуль со стальным сердечником. Бронестекло толщиной 50 мм защищает от бронебойно-зажигательных пуль из АКМ и пуль со стальным сердечником из СВД. При этом сохранены функции камер и датчиков лобового стекла.

Еще одна технология, которую задействовали в «РИДА», — боестойкие колеса RIDA RunFlat Wheels, на которых автомобиль может проехать минимум 50 км при полной потере давления. «Обычные диски и шины RunFlat не рассчитаны на вес бронеавтомобиля, поэтому разрушатся через несколько сотен метров после повреждения, а нашим колесам со вставками из баллистического каучука шины не нужны в принципе», — комментируют представители нижегородской фирмы».

Что касается силовой установки, то она осталась штатной. Технически это параллельный гибрид. За ускорение отвечает 4,4 литровый 598 сильный V8 с двойным турбонаддувом. Двигатель сочетается с 9 диапазонной автоматической коробкой передач и постоянным полным приводом. Предусмотрен также 62,5 сильный электроагрегат, который не позволяет ехать только на электричестве, но помогает бензиновому двигателю при разгоне и рекуперирует энергию при торможении. При запуске ДВС электромотор выполняет также роль стартера повышенной мощности.