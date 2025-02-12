Компания «Борисхоф», являющаяся эксклюзивным представителем бренда Jidu, анонсировала начало продаж в России электромобиля Jidu 01, созданного совместно китайским IT-гигантом Baidu и автоконцерном Geely

Пионер модельного ряда — электрический кроссовер Jidu 01 — уже дебютировал в Москве. Автомобиль с внешними габаритами 4853х1990х1990 мм и колесной базой 3000 мм базируется на платформе SEA, знакомой по моделям компании Zeekr. Объем багажника составляет от 555 до 1528 л со сложенными сиденьями второго ряда. Стильный кузов с обтекаемыми формами и миниатюрными кнопками в стойках вместо классических дверных ручек обеспечил низкий коэффициент аэродинамического сопротивления — 0,249. При этом здесь используются классические крупные внешние зеркала, а нижняя часть кузова защищена мощным пластиковым обвесом, намекая на приспособленность к эксплуатации вне асфальта.

В Китае Jidu 01 предлагается в двух исполнениях — заднеприводном, с одним электромотором (272 л.с.), и полноприводном, с двумя агрегатами суммарной мощностью 544 л.с. Топовый вариант ускоряется до 100 км/ч всего за 3,8 с. Максимальная же скорость не зависит от мощности и ограничена 200 км/ч. Впрочем, вероятнее всего, базовая заднеприводная версия не будет сертифицирована для России. «Старшая» же полноприводная модификация получит батарею CATL на 100 кВт·ч. Последняя обеспечивает запас хода до 700 км по циклу CLTC. Аналогичная техника используется на дорестайлинговой модели Zeekr 001, которая в Россию официально не поставляется.

Все модификации пятиместного Jidu 01 оснащены усеченным рулем-штурвалом и русифицированной мультимедийной системой на базе новейшего чипа Snapdragon 8295. 35,6 дюймовый дисплей растянут практически на всю переднюю панель. «Физических» кнопок управления, соответственно, минимум. Важным конкурентным преимуществом является продвинутый автопилот (недаром в Поднебесной модель продается под говорящим названием Jidu Robocar 01), базирующийся на разработках Baidu. Кстати, последняя еще в 2013 году запустила проект собственного беспилотного автомобиля Apollo.

Автономные технологии новинки реализованы за счет двух лидаров, пяти радаров, 12 ультразвуковых датчиков и 12 видеокамер. Речь идет о поддержании четвертого уровня автономности, подразумевающего способность автомобиля самому доехать до пункта назначения с некоторыми ограничениями — например, беспилотное движение осуществляется только в определенных областях и ситуациях. Кроме того, контролировать такую машину можно дистанционно. На борту преду­смотрены многочисленные системы помощи водителю с элементами искусственного интеллекта. Дата старта российских продаж электромобиля пока не определена, в настоящее время импортер занимается адаптированием новинки к российским условиям эксплуатации. Как уточнили в компании «БорисХоф», кроссовер проходит цифровую доводку, в ходе которой, в частности, будет оптимизирован интерфейс мультимедийной системы. После завершения работ электрокар пройдет сертификацию и получит ОТТС. Гарантия на новинку составит 2 года или 100 тыс. км пробега. В «БорисХоф» уверяют, что Jidu 01 станет настоящим технологическим прорывом в области беспилотного транспорта и электромобилей.