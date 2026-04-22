До конца весны в России стартуют продажи нового модельного семейства нижегородского завода «Промтех». Фургоны и микроавтобусы ENA Auto Kapitan-С позиционируются в среднем ценовом сегменте. В планах предприятия — наращивание производства и развитие локализации

Российское предприятие «Промтех» поднаторело в выпуске коммерческих и специальных автомобилей на базе LADA и ГАЗ. В то же время в 2022 году нижегородцы освоили выпуск полуторок Capitan-T на основе грузовичков Dongfeng. В 2024 году портфолио нижегородской марки расширилось за счет разнообразных заводских модификаций на базе китайских пикапов Huanghai N2. И вот теперь компания, которая позиционирует себя уже не как независимый доработчик, а как полноценный завод, представила целое семейство фургонов и микроавтобусов ENA Auto Kapitan-С. Такие автомобили в размерных исполнениях L1H1 (4998х2030х2030 мм) и L2H2 (5364х2030х2420мм) показали журналистам на Дмитровском автополигоне.

Из чего сделаны «новые русские»

Представители завода «Промтех» уходят от вопросов о моделях, которые легли в основу нового отечественного семейства LCV. Однако шила в мешке не утаишь, тем более что легкий рестайлинг фронтальной части фургонов не в силах скрыть личность «доноров». Это Iveco Fidato и Maxus V70 — модели, выпускающиеся с 2023 года и с успехом продающиеся не только в Китае, но и на европейском рынке. Для справки, бренды Maxus и Iveco принадлежат китайскому концерну SAIC.

Сейчас грузовые и пассажирские исполнения Kapitan-С выпускаются крупноузловым методом из комплектов, поступающих из Гонконга. Сборка ведется в рамках государственного контракта СПИК. Соединением воедино кузовов, силовых установок и элементов остекления занимаются рабочие подразделения ENA auto, входящего в состав «Промтеха». Процедура локализации, оговоренная в СПИК, рассчитана на пять лет с постепенным повышением отечественных составляющих. На сегодня степень локализации превышает 40%. Годовой план производства — до 1500 автомобилей.

Все исполнения Kapitan-С оснащают 2 литровым 150 сильным дизельным мотором (375 Нм), который агрегатируется либо с 6 ступенчатой механической коробкой передач, либо с 9 ступенчатым автоматом. Привод — исключительно передний. В шасси спереди предусмотрены стойки MakPherson, сзади — малолистовые рессоры. При этом на российском рынке в качестве опции на задней оси может устанавливаться регулируемая двухконтурная пневмоподвеска. Эта фирменная доработка «Промтеха» призвана поспособствовать тому, чтобы отечественные машины дали фору по плавности хода «прародителям» в лице LCV Maxus и Iveco.

В дальнейшем «семейство» разрастется до четырех модификаций: L1H1, L2H2, L2H1 и L3H2, то есть появятся исполнения с удлиненной базой и низкой крышей и еще более длинная модификация с высоким потолком. Полная масса всех машин — 3500 кг, так что для управления подойдут права категории В.

Помимо пассажирских исполнений Kapitan-С представлены также версии с цельнометаллическими кузовами, способными вместить от 7,4 м3 до 12,44. Анонсировано расширение модельной линейки за счет спецтранспорта — это автомобили скорой помощи, полиции, МЧС, инкассаторская машина и катафалк. Грузоподъемность у всех модификаций одинаковая — до 1500 кг. Погрузочная высота 750 мм удобна для ручной загрузки. Проем задних дверей — широкий 1600–1700 мм, высота — 1750–1950 мм.

Знакомство на полигоне

В ходе очного знакомства с автоновинками «Промтеха» на Дмитровском полигоне журналисты испытали 7 местный микроавтобус (L1H1), 9 местный микроавтобус (L2H2) и версию «социальное такси» (L2H2), рассчитанное на перевозку шести пассажиров и одного маломобильного человека в кресле-каталке. Пассажирские исполнения порадовали приятными материалами отделки и продуманной эргономикой кабины, оснащенной тачскрином с диагональю 10,25 дюйма, многофункциональным рулевым колесом, круиз-контролем и многофункциональным ЖК-прибором с диагональю 4,2 дюйма.

В пассажирских модификациях также тщательно продумана планировка салона для комфортной посадки и высадки. Передние кресла могут похвастаться приличной длиной подушек, в меру мягким наполнителем и обшивкой симпатичной экокожей. Кресла не менее удобного второго ряда монтируются как по ходу движения, так и против. Из «теплых» опций пока предусмотрен лишь подогрев передних кресел, однако уже анонсирован полный «теплый» пакет.

Также по требованию заказчика на заводе могут сконфигурировать салон с проходом как по центру, так и вдоль борта. Исполнение L2H2 может быть только трехрядным, но с разной конфигурацией сидений. Само собой, у каждого кресла предусмотрен ремень безопасности. Есть откидывающиеся подлокотники и USB-разъемы. Версия для социального такси оборудована подъемником для инвалидных колясок.

Короткое знакомство с новинками «Промтеха» на трассах полигона показало, что дизельный мотор отличается хорошей тяговитостью, однако при ускорении со средних и высоких скоростей такие LCV ведут себя флегматично. Впрочем, реакции на газ обостряются, если активировать «спортивный» режим трансмиссии. Плавность хода у всех модификаций приемлемая, но рулю в связке поворотов не хватает информативности, усилие несколько искусственное, хотя комфорт и безопасность езды от этого не страдают. Тормозная динамика достойная, привод информативный и эффективный. Крупные зеркала и камера заднего вида облегчают маневрирование в потоке и при парковке.

Заказы уже принимаются

Оснащение всех исполнений Kapitan-С не бедное. Имеются подушки безопасности для водителя и пассажира, ABS, системы стабилизации и распределения тормозных усилий, климат-контроль, медиацентр с 10,25 дюймовым экраном, сиденья, обшитые экокожей, подогрев передних кресел, круиз-контроль, 80 литровый топливный бак и электронные ассистенты.

Автомобили будут продаваться и обслуживаться через дилерскую сеть «Промтех». Гарантия составит два года или 100?000 км пробега, с увеличенным интервалом ТО — каждые 20?000 км.

Как рассказали «Автопанораме» в московском представительстве завода, сертификат ОТТС на автомобили Kapitan-С уже получен. Удлиненный пассажирский вариант со схемой посадки 8+1 и автоматической коробкой передач сейчас предлагается за 5?120?000 рублей. Самая короткая пассажирская версия L1H1 при этом выйдет лишь немногим дешевле — 5?020?000 рублей. Цельнометаллический фургон, который идет с упрощенной комплектацией и механической коробкой передач оценен в 3?800?000 рублей.

При таком ценовом позиционировании «одноклассники» от «ГАЗа» и «Соллерса» окажутся доступнее, и в реальные конкуренты выходят белорусские LCV Avior и китайские Foton. В компании говорят, что по оснащению, техническим характеристикам и идеологии новые LCV способны заменить модели официально ушедшие с рынка европейские бренды — такие, как Renault Master, Ford Transit Custom или Mercedes-Benz Vito.

Как бы то ни было, демонстрационные образцы уже представлены в столичном шоуруме, можно размещать заказ. Заказанные сегодня машины прибудут к клиентам через месяц-полтора, то есть примерно к концу апреля. Наличие у «Промтеха» разветвленной дилерской сети в том числе и в российских регионах, как и склада запасных частей, — важный козырь нижегородского предприятия.