Пикап Isuzu D-Max – автомобиль по-настоящему универсальный. Его можно использовать как в качестве «рабочей лошадки», так и для активного образа жизни и семейного отдыха

Компания Isuzu в 2016 году отметила 100-летний юбилей, и этот более чем вековой опыт позволил японским инженерам создать один из лучших автомобилей в своем классе. В частности, благодаря тому, что пикап разрабатывали конструкторы, занимавшиеся проектированием грузовиков, они заложили в него прочность и ресурс, соответствующие канонам коммерческой техники.

Крепкий как скала

Конструкция пикапа D-Max свидетельствует о чрезвычайной надежности его узлов и агрегатов. Так, рама, на которой смонтирован кузов и силовые агрегаты, оснащена прочными швеллерами, скрепленными фигурными поперечинами. С их помощью рама прекрасно держит нагрузку, демонстрируя совсем небольшие деформации на кручение и изгиб, что помогает сохранять геометрию при движении по бездорожью.

Задняя подвеска выполнена рессорной – для увеличения грузоподъемности. Пакет рессор собран из пяти листов разной длины, обеспечивающих большой ход при требуемой жесткости, а в «уши» коренных листов встроены не требующие обслуживания металлические шарниры. Передняя подвеска независимая, а ее амортизационная стойка установлена под большим углом к продольной оси автомобиля, что свидетельствует о высокой курсовой устойчивости.

Владельцы пикапа по достоинству оценили его геометрическую проходимость. Так, дорожный просвет у стандартной модификации D-Max составляет внушительные 235 мм. В версии Arctic Trucks AT35 клиренс еще больше – 290 мм, что дает возможность смело передвигаться по серьезному бездорожью и зимникам. Немаловажный факт: основные агрегаты пикапа снизу закрыты мощными стальными листами. Имеет защиту и бензобак.

На российский рынок D-Max поставляется с проверенным 4-цилиндровым 2,5-литровым турбодизелем мощностью 163 л.с. Двигатель отличается системой двухступенчатого наддува воздуха, использующей два турбокомпрессора. Турбины развивают отличную тягу в большом диапазоне оборотов и позволяют практически избавиться от турбоямы. В зависимости от модификации мотор агрегатируется 6-ступенчатой механической коробкой передач либо 5-диапазонным «автоматом». В конструкцию обеих трансмиссий заложен запас прочности, обеспечивающий безотказную работу в самых сложных условиях эксплуатации. Предельно надежна и система подключаемого полного привода Part-Time: задний мост пикапа включен постоянно, а при активации переднего привода (на скорости до 100 км/ч) распределение крутящего момента по осям идет поровну – 50:50. Для движения по бездорожью имеется и понижающая передача. Словом, конструкция автомобиля при всей функциональности неприхотлива и проста в эксплуатации.

Простор и практичность

Салон Isuzu D-Max имеет одни из лучших показателей в классе по простору для пассажиров. Так, в версии с двойной кабиной задний диван предлагает достаточно места для ног и над головой, у него удобный профиль и нормальный («легковой») наклон спинки, что редкость для пикапов. Качественные отделочные материалы и множество специальных отсеков для хранения мелких вещей обеспечивают отличный комфорт в дальних поездках. Впрочем, и с полуторной кабиной пассажиры не жалуются на недостаток пространства для ног.

Место водителя предлагает простор по всем направлениям и продуманную эргономику. Приборы информативны, к органам управления не нужно привыкать, а формованное сиденье с боковой поддержкой, подогревом и защитой от хлыстовых травм отлично распределяет нагрузку и имеет электроприводы в шести направлениях. Дарит приятные впечатления и акустическая система Surround Sound, качественно воспроизводящая любые музыкальные композиции.

Водитель и пассажиры также могут насладиться различными функциями комфорта, среди которых – автоматический климат-контроль, самозатемняющееся зеркало заднего вида, воздуховоды ко второму ряду сидений, электрические стеклоподъемники (с автоматическим режимом у водителя), круиз-контроль, центральный подлокотник с подстаканниками на заднем диване и многое другое.

Беспроблемная эксплуатация

Интервал технического обслуживания для Isuzu D-Max в России составляет 20 тыс. км, что позволяет достаточно редко заезжать на сервис. Интересно, что японские инженеры отказались от применения мочевины в системе нейтрализации выхлопных газов, потому что при низкой температуре она (мочевина) замерзает, а при высокой – разлагается. Срок службы мотора – около 500 тыс. км, причем двигатель подготовлен для низких температур (до -35 °С). Кроме того, у пикапа минимальный риск выхода из строя электроники, что особенно важно для дальних поездок и эксплуатации в удаленных и труднодоступных местностях. И, разумеется, к числу важных преимуществ автомобиля следует отнести его грузоподъемность, которая составляет 975 кг.

Владельцы Isuzu D-Max в числе многих плюсов отмечают длительную гарантию, составляющую 5 лет или 120 тыс. км, годовую гарантию на оригинальные запасные части, а также выгодные условия покупки этого «японца» в кредит и лизинг. Хвалят они и отличную плавность хода, низкий уровень шумов и вибраций, хорошую маневренность, уверенное поведение на дороге, великолепную работу полного привода и высокую проходимость, в частности у версии Arctic Trucks AT35. Словом, Isuzu D-Max на сегодняшний день – один из самых надежных и проходимых пикапов в своем сегменте.