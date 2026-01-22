«Умный» тормоз зимой

Вопрос: В чем особенности управления автомобилем зимой с учетом все более распространенных «умных» систем безопасности?

Ответ: Зима — это не только холод и красивые пейзажи. Это еще и необходимость обратить внимание на свой навык взаимодействия с машиной. Начнем с того, что для перехода на зимний стиль вождения необходимо правильно настроить непосредственно автомобиль. Если у вас в авто есть выбор режимов движения, то стоит принудительно выбрать опцию зимнего режима. Это сделает педаль газа менее нер­возной, а работу коробки передач — более плавной. А все для того, чтобы обеспечить максимально аккуратный набор скорости без провокаций скольжения ведущих колес. Кроме того, и ассистенты активной безопасности будут несколько иначе оценивать возникающие зимние проблемы и эффективнее на них реагировать.

А чтобы реакция авто была действенной, необходимо использовать правильные шины. Если мы говорим о зимних дорогах, то шипы, как правило, всегда будут иметь преимущество над фрикционными шинами. Однако они создают некоторый шумовой дискомфорт и активно изнашивают поверхность дорог. Если вас это смущает, то можно ориентироваться на фрикционные модели. Особенно если большую часть зимы автомобиль будет проводить в городской среде обитания.

Хотя последняя отличается не только комфортом, но и неожиданными проблемами. Например, вечером снегоуборочная техника почистила дорогу и заботливо окружила вашу припаркованную машину снежным бруствером, который к утру превратился в ледяной вал. И преодолеть такой бывает довольно непросто. Очень часто помочь вам в этом может знание расположения клавиши отключения системы стабилизации. Если ею воспользоваться, то у авто временно появится возможность активно пробуксовать без вмешательства электронных помощников. Порой это позволяет легко выбраться из подобных ловушек. Важно не забыть активировать систему стабилизации после выхода на дорогу и увеличения скорости.

Кстати, не стоит сильно полагаться на систему стабилизации, даже если ваш автомобиль обладает искусственным интеллектом и в состоянии различить нюансы цветопередачи на картинах ранних авангардистов. К сожалению, ее задачей является не обеспечение прохождения поворота на запредельных скоростях. Скорее она выступает в роли тихого саботажника, который снижает наступательный порыв водителя в попытке закончить поездку в первом же повороте. Если по собственному недосмотру система стабилизации позволит вам активно разогнаться, то при входе в поворот на завышенной скорости она создаст предпосылки для вылета машины на внешнюю обочину, несмотря на ваши попытки повернуть. Так что любая активация этой системы в зимних условиях должна восприниматься как тревожный звонок, оповещающий о наличии одной из трех ошибок — завышенной скорости движения, избыточном нажатии на педаль газа и слишком большом угле поворота руля. Некоторые «профессионалы» умеют совершать все эти ошибки одновременно.

К сожалению, жизнь в тандеме с ассистентами активной безопасности безжалостно разрушает любые иллюзии водителя об уровне своего мастерства, переводя автомобиль в режим наибольшего благоприятствования для работы уже ассистентов пассивной безопасности. Любые попытки современного человека вмешаться в процесс, активно нажимая на педали и поворачивая руль, чаще всего ничем хорошим не заканчиваются и могут спровоцировать ритмический занос, во время которого ваш дорогой и высокотехнологичный автомобиль превращается в беспощадного робота-убийцу. Особенно ярко это проявляется у гибридных и полностью электрических авто по причине их большой массы. Единственное действие, на которое с явной охотой и облегчением откликается любая современная система стабилизации, — это экстренное торможение с фиксацией руля в нужном направлении. Вот в этом случае «умные» ассистенты активной безопасности понимают, что случились две вещи — возникла опасность и человек начал на нее реагировать. А поскольку, кроме торможения, он ничего не делает, то дальше за дело берется «умная» электроника для того, чтобы максимально эффективно снизить энергию удара и повысить вероятность выживания тех, кто находится внутри. Так что зимой самым важным навыком безопасности является способность быстро и эффективно тормозить, не вступая в противоречия с «умными» ассистентами активной безопасности.

