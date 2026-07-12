Сейчас в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства зарегистрировано почти 7 млн компаний. Развиваться им помогает государственная поддержка. Для бизнеса доступны льготные кредиты, консультации по налогам, помощь в разработке маркетинговой стратегии и другие инструменты

Льготное кредитование

Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика» помогает бизнесу расти и развиваться. Комплексную господдержку предприниматели могут получить на платформе «МСП.РФ», оператором которой является «Корпорация МСП». На ней доступно более тысячи федеральных и региональных мер и 35 сервисов для бизнеса, в том числе свыше 500 субсидий и грантов. Среди них: регистрация бизнеса, консультации, образовательные курсы, оценка рынка и расчет бизнес-плана, конструктор документов, каталог франшиз, база объектов недвижимости под бизнес и другие услуги.

Еще через платформу можно подавать заявки на льготные программы — например, для производителей станков и промышленных роботов доступны кредиты с льготной ставкой на первый год кредитования. Также на платформе есть специальная программа для малых технологических компаний (МТК). А предприниматели в моногородах и особых экономических зонах (ОЭЗ) могут подать онлайн-заявку на кредиты по льготной ставке. «Корпорация МСП» предлагает «зонтичные» поручительства для бизнеса, которые покрывают до 50% от суммы кредита и позволяют предпринимателям привлекать заемное финансирование даже при нехватке или отсутствии залога.

В текущем году «Корпорация МСП» сохранит низкие ставки по программе льготного лизинга для малого бизнеса в сфере обрабатывающих производств и легкой промышленности. В новых регионах ставки снижены для российского и иностранного оборудования, а перечень отраслей дополнительно расширен на туризм, медицину, науку и спорт. Так, например, Нижегородское предприятие «А-Сталь» привлекло 32 млн рублей по программе льготного лизинга от «Корпорации МСП» для реализации проекта по запуску полимерного покрытия для металлических изделий. По словам генерального директора «А-Сталь» Сергея Абрамова, приобретенное за счет кредита оборудование поможет предприятию расширить спектр услуг и укрепить позиции на рынке антикоррозионной обработки.

Инжиниринговая поддержка

Поддерживать бизнес в России помогают и центры «Мой бизнес». Сегодня таких подразделений более 400 по всей стране. Центр «Мой бизнес» при содействии Министерства экономического развития Челябинской области на протяжении нескольких лет предоставлял компании «Завод ЖБИ СтройБизнес» возможность реализовать комплекс услуг на сумму свыше 500 тыс. рублей ежегодно. «В пакет поддержки вошли технический аудит и сертификация продукции, разработка фирменного стиля и рекламных материалов, инжиниринговое сопровождение, а также помощь в модернизации бетоносмесительного узла и в возмещении части затрат на обучение персонала», — рассказывает Сергей Васильченко, директор группы компаний ООО «Завод ЖБИ СтройБизнес».

По его словам, одним из самых результативных этапов сотрудничества для компании стала инжиниринговая поддержка на сумму более 540 тыс. рублей. Внедренная с его помощью автоматизированная система позволила сократить расходы материалов на производство бетона на 5% и уменьшить отходы производства с 6 до 3%.

Специальным направлением государственной поддержки становится развитие единого реестра малых технологических компаний (МТК), которым доступны различные виды льготного финансирования и другой помощи. «Статус малой технологической компании стал для нас важным инструментом развития: благодаря приоритетному рассмотрению заявок в Роспатенте мы ускорили получение патентов РФ, — говорит генеральный директор ООО «Новое конструкторское бюро» Алексей Туленинов.

«Статус МТК помог нам снизить процент по промышленной ипотеке для строительства второго цеха и расширения производственной программы. Это позволило ускорить разработку и запуск новой линейки котлов в Липецке с применением наших запатентованных решений», — резюмировал Алексей Туленинов.

