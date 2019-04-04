Завоевав титул «Европейский автомобиль года», Jaguar I-PACE в очередной раз обострил интерес к своему бренду, особенно – к его кроссоверам. Впрочем, и у других представителей этого семейства – моделей F-PACE и E-PACE – есть чем порадовать фанатов

На протяжении вот уже нескольких десятилетий автомобильный Старый Свет в первые дни весны буквально замирает. Именно в это время члены жюри европейской премии Car of the Year выносят свой вердикт, провозглашая нового «короля рынка», – лучший, по мнению маститых экспертов из 23 стран континента, автомобиль года. В марте 2019-го таковым стал стильный, внешне не похожий ни на одну другую машину электрический кроссовер Jaguar I-PACE. За счет каких же качеств этот «британец» сумел превзойти соперников в финале конкурса?

Пришел и победил

Следует отметить, что триумф первой полностью электрической модели легендарной марки не стал неожиданностью. Напротив, выигрыш Jaguar I-PACE многие специалисты прогнозировали. Во-первых, менее чем за год после появления на рынке он уже завоевал по всему миру 55 весьма престижных наград – от лучшего автомобиля в ряде стран Европы до самого экологичного в Китае, где, как известно, отношение к этой проблеме особое. Во-вторых, критерии европейской премии Car of the Year включают уровень технических инноваций, дизайн, динамику, функциональность, а также соотношение цены и качества машин. А с этим у нынешнего победителя порядок – баланс характеристик завидный. Есть у него немало и других достоинств.

Прежде всего, будучи электрокаром, I-PACE предлагает чрезвычайно удобную и продуманную компоновку интерьера, где нет ни трансмиссионного тоннеля, ни прочих обязательных атрибутов ДВС, зато есть простор и функциональность. Скажем, пространство для ног задних пассажиров составляет 89 см, а высота салона в этой зоне достигает почти 97 см. Что же касается багажника, то его 656-литровый объем можно без труда увеличить более чем вдвое (и это не считая остальных ниш, полочек и ящичков для всевозможной мелочевки, включая даже ноутбуки).

Все это – в обрамлении высоких технологий и роскошных материалов. Одна только мультимедийная система Touch Pro Duo чего стоит! При этом HD-дисплеи, сенсорные мониторы и емкостные переключатели дополнены мультифункциональными тактильными регуляторами, с помощью которых практически интуитивно можно управлять основными функциями машины на ходу.

Кстати, именно в движении этот электромобиль дарит самые яркие впечатления. Плавный, но стремительный набор скорости (разгон до «сотни» всего за 4,8 с), огромный запас мощности (суммарно с двух моторов 400 л.с. и 696 Нм крутящего момента), полный привод, идеальная развесовка по осям (в пропорции 50:50), точная – ягуаровская – управляемость и чрезвычайно комфортная подвеска вряд ли оставят равнодушными любителей драйва. И это при том, что кроссовер отлично подготовлен к условиям эксплуатации в любых условиях. В частности, благодаря литий-ионной батарее емкостью 90 кВт-ч, использующей в своей работе 432 ячейки, I-PACE в состоянии проехать на одной зарядке до 470 км. А эффективность всей системы подтверждена испытаниями в более чем жестких климатических условиях – электрокар переносит и жару, и экстремальные морозы (в том числе при температурах до −40 °C). На таком «британце» хоть летом в Сахару отправляйся, хоть зимой в Сибирь!

С новым годом!

Уже по традиции Jaguar ежегодно вносит существенные обновления в свои автомобили. Вот и в 2019 модельный год кроссоверы F-PACE и E-PACE вступили еще более совершенными и привлекательными для клиентов.

Так, F-PACE – самый продаваемый из всех современных Jaguar – получил дополнительный комплект систем безопасности, новые функции в области комфорта, а также усовершенствованный интерьер. Отныне этот SUV имеет в своем арсенале адаптивный круиз-контроль с функцией ассистента рулевого управления, который работает в диапазоне скоростей от 0 до 180 км/ч, а также эффективную систему Stop & Go. В свою очередь, на скоростях от 10 до 160 км/ч действует система экстренного торможения. Кроме того, кроссовер уже в «базе» оснащается камерой заднего вида, передними и задними датчиками парковки, системой контроля степени усталости водителя. И тоже по умолчанию автомобиль комплектуется мультимедийным комплексом Touch Pro с 10-дюймовым сенсорным экраном. Наконец, будущие владельцы динамичного «британца» наверняка оценят то, что мощные бензиновые версии модели (начиная с 250-сильной) производитель начал комплектовать 82-литровым топливным баком (вместо 63-литрового).

Свою порцию улучшений получил и компактный SUV марки – Jaguar E-PACE. Пожалуй, начать следует с нового для этой модели двигателя – 4-цилиндрового 2-литрового бензинового мотора Ingenium, развивающего 200 л.с. Набрать 100 км/ч такой автомобиль может за 8,2 с, расходуя в среднем лишь 8,2 л топлива на «сотню» пробега.

Еще одна важная новость состоит в том, что «младший» кроссовер бренда стали оснащать системой Adaptive Dynamics. Эта адаптивная подвеска анализирует движение автомобиля каждые 2 миллисекунды и высчитывает необходимую балансирующую силу 100 раз в секунду, мгновенно реагируя на все изменения дорожного покрытия. Тем самым обеспечивается оптимальный баланс между управляемостью и контролем кузова, причем даже на самом серьезном бездорожье.

И, разумеется, следует сказать о новых для E-PACE технологиях на базе искусственного интеллекта. Речь о системе Smart Setting, впервые представленной на электрокаре I-PACE. Она распознает индивидуальные предпочтения автомобилиста и согласно им корректирует различные настройки. Так, в момент приближения владельца к своему кроссоверу последний, получив сигнал с брелока или смартфона, сам включит режим климат-контроля и информационно-развлекательной системы, а также обеспечит нужное положение сидений. Важно, что Smart Setting идет в комплекте с пакетом Connect Pro Pack, куда также входят точка доступа 4G Wi-Fi, Pro Services и Navigation Pro, предоставляющие информацию о трафике, наличии свободных мест на парковках и навигацию «от двери до двери».