В январе 1912 года русские автомобилисты Андрей Нагель и Вадим Михайлов выиграли ралли Монте-Карло – это достижение до сих пор не повторено отечественными спортсменами. И если о первом из них известно довольно много, то второй по сей день оставался «человеком без биографии». Сегодня мы восполняем этот пробел

Вадим Александрович Михайлов родился 26 июня 1874 года (по старому стилю). Его отец – Александр Владимирович – был присяжным поверенным, мать, Аполлинария Степановна Шаркова, – санкт-петербургской мещанкой. Спустя несколько дней после появления на свет ребенка крестили в Екатерининской церкви на Васильевском острове.

Отец будущего автомобилиста – выпускник Императорского училища правоведения, с 1863 по 1869 год служил в департаменте Министерства юстиции, затем уволился и много лет был присяжным поверенным округа Санкт-Петербургской судебной палаты. В 1897 году он снова вернулся на госслужбу в Правительствующий сенат, где выполнял обязанности товарища (заместителя) обер-прокурора Гражданского кассационного департамента.

К моменту появления сына на свет Александр Владимирович и Аполлинария Степановна в браке не состояли, поэтому ребенок считался «незаконным». Официальной женой Михайлова была Августина Густавовна Вейденбаум.

Сведений о детстве Вадима почти не сохранилось, однако известно, что Михайлов не оставил сына и тот считался его «воспитанником». Позже Александр Владимирович официально усыновил Вадима и юноша приобрел все причитавшиеся усыновленным детям законные права.

Гимназист, студент, чиновник

Учиться Вадима отдали в одно из лучших столичных заведений – гимназию Гуревича. Ту самую, где постигал азы наук его будущий соратник по автомобильному спорту Андрей Нагель. Именно там они и познакомились.

В прошении о приеме сына в гимназию Александр Владимирович указал, что перед поступлением мальчик учился дома и, помимо грамоты, арифметики и Закона Божьего, изучал немецкий, французский и английский языки. Однако учился младший Михайлов неважно: в его аттестате по большинству предметов стоят тройки. Зато немецкий и французский он сдал на четыре и пять. Кроме того, педагоги отмечали отличное поведение, прилежание и «особенную любознательность к физике».

Поначалу Вадим собирался продолжить образование в Институте путей сообщения, но в 1895 году поступил на физико-математический факультет Императорского Санкт-Петербургского университета. Два года спустя он перевелся на юридический факультет и в 1901-м получил диплом за № 12941.

Там отмечалось, что Вадим Александрович Михайлов «подвергался испытанию в юридической испытательной комиссии при С.-Петербургском университете в апреле и мае месяцах 1901 года, при чем показал следующие успехи: на устном испытании по Торговому праву – весьма удовлетворительно, по Римскому праву, Гражданскому праву, Гражданскому судопроизводству, Уголовному праву, Уголовному судопроизводству и Международному праву – удовлетворительные и на письменном испытании по Римскому праву – удовлетворительные…»

После окончания университета Михайлов пошел на гражданскую службу и с декабря 1901 года приступил к обязанностям младшего производителя Съезда по делам международного сообщения русских железных дорог, а в 1904-м «был определен на службу по Министерству путей сообщения, с причислением к оному и с прикомандированием к Канцелярии министра». В декабре того же года ему был присвоен чин губернского секретаря, который обычно жаловали всем поступавшим на гражданскую службу выпускникам университетов.

На протяжении последующих лет Вадим Александрович исполнял свои должностные обязанности «с полным знанием дела и выдающимся прилежанием». Карьера складывалась обычным порядком, чины следовали в положенный срок: В 1907 году он коллежский секретарь, в 1911-м – титулярный советник, в августе 1912-го – коллежский асессор. Одновременно он поднимался и по служебной лестнице. Так, 17 апреля 1909 года его назначили помощником столоначальника Канцелярии министра путей сообщения.

Чины и должности, честно говоря, не ахти какие, но служба давала регулярный доход, что было весьма кстати, поскольку недвижимого имущества у Вадима Александровича не было. При этом он регулярно подрабатывал в автомобильных изданиях, что в итоге позволяло жить, не беспокоясь о хлебе насущном.

В августе 1912 года Михайлова перевели на должность старшего помощника делопроизводителя Канцелярии Управления железных дорог «с производством ему содержания, определенного по штату, 1800 рублей в год». В это же время Вадим Александрович был присяжным заседателем Санкт-Петербургского окружного суда, что косвенно подтверждает его относительную состоятельность, ведь присяжным в российской столице мог быть человек, чей годовой доход превышал 2000 рублей.

Автомобилист

Михайлов по праву считается одним из первых автомобилистов России. Начинал он с мотоцикла. Его «опыты с двухколесным мотором» относятся еще к концу XIX века. Первым приобретением стал подержанный мотоцикл Hildebrand & Wolfmuller. Чтобы заставить его двигаться, Вадиму пришлось полностью разобрать, собрать и отрегулировать машину. Своими воспоминаниями о тех временах он позже делился с читателями на страницах журнала «Автомобиль».

На первой в России «гонке моторов» в октябре 1898 года он был еще зрителем, а уже во второй завоевал приз. Вслед за этим выиграл гонку Нарва – Петербург, занял второе место в «Стоверстной гонке», участвовал в пробеге Москва – Петербург, брал призы и в других соревнованиях. В январе 1911 года состоялось первое ралли Монте-Карло, а в следующем году Нагель и Михайлов первыми пришли к финишу на этих состязаниях. Осенью того же года они повторили свой успех в ралли Сан-Себастьян.

Обладая наблюдательностью, цепкой памятью и бойким пером, Михайлов оставил массу статей по самым разным вопросам автомобильного дела, написанных с отличным знанием предмета. Помимо «Автомобиля», куда он писал с самого основания журнала, Вадим Александрович сотрудничал с журналами «Двигатель» и «Аэро и Автомобильная жизнь», а также был деятельнейшим членом Санкт-Петербургского Автомобиль-Клуба.

Не совсем понятно, как Михайлову, учитывая его занятость на службе и общественные обязанности, удавалось заниматься главным своим увлечением – автомобильным делом. Известно, правда, что для участия в крупных состязаниях начальство предоставляло ему отпуск. Так, в январе и сентябре 1912 года он вместе с Андреем Нагелем, также служившим в Канцелярии министра путей сообщения, получил два месячных отпуска «для поездок по России и за границу». Как раз в это время проводились ралли Монако и Сан-Себастьян.

Во время Первой мировой войны Михайлов много сделал для подготовки шоферских кадров для армии. Его книга «Сокращенный курс автомобилизма для начинающих», вышедшая в Техническом издательстве инженера Кузнецова, пользовалась большим спросом и выдержала целых три издания за первые два года войны.

После Октябрьской революции 1917 года Михайлов остался в столице. Судя по документам, в июле 1919 года он работал помощником заведующего отделением технического надзора, экспедиции и инспекции на автобазе Северного района. Затем эмигрировал во Францию и какое-то время жил в Париже. Его имя упоминается в рекламе русских автомобильных курсов, где Михайлов был заявлен в качестве преподавателя. Затем его следы надолго теряются. И только в начале 1950-х встречается упоминание о том, что Вадим Александрович проживает в Бельгийском Конго.

Где и как закончился жизненный путь этого незаурядного человека, до сих пор неизвестно. И все же у нас есть надежда, что со временем удастся ответить и на этот вопрос.