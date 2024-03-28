В обозримой перспективе в России и Белоруссии может появиться серийный автомобиль, разработанный специально для маломобильных водителей. Что это за машина, а также на чем люди с ограниченными физическими возможностями ездят сегодня, читайте в материале «Автопанорамы»

Времена, когда в нашей стране транспорт для маломобильных водителей выпускался пусть мелкой, но серией, увы, прошли. Разве что кинематограф и музеи напомнят о неуклюжих мотоколясках производства Cерпуховского мотозавода типа СМЗ С-3А, прозванной в народе «Моргуновка» (такой управлял герой Евгения Моргунова из «Операции Ы» Леонида Гайдая). Или, скажем, в Музее техники Вадима Задорожного в подмосковном Архангельском можно взглянуть на раритетную коробчатую СМЗ-С3Д, тоже серпуховского производства.

Такие машины, прозванные в народе «инвалидками», распространялись через органы соцобеспечения среди маломобильных водителей либо безвозмездно, либо с частичной оплатой в зависимости от группы инвалидности.

В поздние советские времена выпускались уже полноценные авто для людей с ограниченными физическими возможностями на основе «Оки», «Москвича», «Запорожца» и «Таврии». На закате же СССР выпуск таких машин на заводских мощностях прекратился.

Сегодня специализированный транспорт выпускают у нас небольшими партиями лишь партнерские компании АВТОВАЗа и «Группы ГАЗ». Например, по заказу Фонда социального страхования производится LADA Granta с ручным управлением и LADA Largus, оснащенный пандусом для инвалидной коляски. Ну а на «ГАЗе» специализируются на соответствующей доработке LCV, в основном «Соболя NN» и «Газели NN».

Как легковушки дорабатываются под колясочников

С другой стороны, зачем выпускать спецтранспорт на заводе, если можно малозатратно переработать в «инвалидку», по сути, любой автомобиль? Закон допускает и гаражное дооснащение, и доработку через профильные фирмы. В первом случае тюнинг придется сертифицировать в НАМИ. Профильные же ателье, как правило, имеют лицензию на установку ручного управления.

При доработке машины с механической трансмиссией устанавливается как рукоять сцепления, так и ручки газа/тормоза. Таков, к примеру, комплект, разработанный подразделениями АВТОВАЗа для LADA Granta. Обод за рулем отвечает за газ, многофункциональная рукоять справа от руля — за сцепление и тормоз.

А в Mercedes-Benz B-Class для маломобильных водителей, который ранее тестировала «Автопанорама», применялся «хайтек-инструментарий» — крепящаяся на руль поворотная рукоятка MFD Touch включает через Bluetooth ближний и дальний свет, поворотники, стеклоочистители и звуковой сигнал). Рычаг же газа и тормоза справа от водителя выполнен напольным.

Вазовский универсал LADA Largus, который с недавнего времени выпускается в Ижевске, — прекрасная база для превращения в социальное такси. Внушительное межосевое расстояние (2905 мм) и распашные задние двери облегчают установку пандуса для инвалидной коляски. При этом ряд доработчиков еще и наращивает крышу в тыльной части «двухобъемника». Таково социальное такси LADA Largus нижегородского «бодибилдера» «Луидор». Его особенности — высокая пластиковая крыша с остеклением, увеличенная высота задних распашных дверей, заниженный уровень пола и доработанный задний бампер. В салоне для фиксации инвалидной коляски предусмотрены

спецкрепления. Похожие доработки есть и у вазовских партнеров «Промтех» и «ВИС Авто». А при необходимости на такой Largus легко установить и комплект ручного управления.

Ввоз по схеме параллельного импорта

Как вариант, можно ввезти в страну (например, параллельным импортом) специализированный зарубежный транспорт для маломобильных водителей. Интересный вариант — заднеприводный электрический микрокар B-4220/VZ Kenguru, который был разработан и изначально выпускался в Венгрии, а потом в американском Остине (штат Техас). Уникальность этого авто (размерами он меньше, чем smart fortwo) состоит в одноместной компоновке, отсутствии боковых дверей и штатного сиденья. Доступ в салон осуществляется через заднюю подъемную дверь, которая открывается с брелока, после чего водитель заезжает внутрь по выдвижному пандусу, фиксирует коляску специальными креплениями, и она используется вместо штатного кресла. На восполнение заряда тяговой батареи здесь отмерено 8 ч. Два электродвигателя обшей отдачей 4 кВт разгоняют Kenguru до 45 км/час, а батарея позволяет проехать 70 км. Руль — мотоциклетный, но в планах выпуск варианта с джойстиком. Благодаря маневренности и компактности эту машину нетрудно припарковать перпендикулярно обочине. А еще, поскольку это авто сертифицировано как скутер, водительские права не требуются.

Или, как вариант, можно ввезти из Чехии специальный автомобиль для колясочников Elbee Mobility, который выпускается там с 2013 года. Маломобильный водитель заезжает в салон такого микрокара по аппарели с фасада. Правда, в отличие от знаменитой BMW Isetta передняя створка «чеха» выполнена подъемной и дистанционно управляемой, а рулевое управление смонтировано на внутренней панели двери. Как и в случае с B-4220/VZ Kenguru, пересаживаться из инвалидной коляски в кресло не нужно. Первая надежно фиксируется штатными зажимами. При этом из субкомпакта после остановки можно выехать на коляске прямо на тротуар, что максимально безопасно. Elbee Mobility сертифицирован как квадроцикл. За ускорение отвечает 300 кубовый бензиновый двигатель Piaggio мощностью 17 л.с., обеспечивающий «максималку» 80 км/ч.

Отечественные мотоколяски будущего

Похожая разработка уже в обозримом будущем, по-видимому, появится и на российском рынке. Трехдверка «Юнимобиль» разработана белорусским техником, руководителем конструкторского бюро SkyWay Александром Синкевичем, стоявшим у истоков небезызвестного ё-мобиля. Боковые двери здесь открываются против хода движения, через проем задней подъемной створки колясочник может въехать в салон по рампе. Кресло-каталка жестко фиксируется. Справа от него смонтировано поворотное пассажирское сиденье. При необходимости оно устанавливается слева и используется как штатное, если такая схема удобнее. Запас хода «Юнимобиля» составляет 175 км, электромотор, параметры которого пока не раскрываются, ускоряет микрокар до 100 км/ч. Иными словами, «Юнимобиль» позиционируется как полноценный автомобиль категории M1. На полную зарядку от бытовой электросети уйдет 10 ч.

Самое интересное, что в июне глава Минпромторга РФ Денис Мантуров после посещения выставки ЦИПР в Нижнем Новгороде заявил, что белорусские партнеры объединили усилия со специалистами Минтруда РФ. По итогам работы предложения будут представлены в российское правительство.

Получается, что автомобили, подобные Elbee Mobility, B-4220/VZ Kenguru и «Юнимобилю», — это новое прочтение мотоколясок, изначально мыслившихся как специализированный компактный транспорт для маломобильных водителей. Помимо продуманной компоновки их важное преимущество — относительная ценовая доступность. Кстати, Александр Синкевич не исключает, что на основе электрического «Юнимобиля» в перспективе появится более дешевая бензиновая версия. Пожелаем успеха этой «Моргуновке» будущего.

