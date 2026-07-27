Российская компания «Руссо-Балтъ», ранее представившая авангардный электрофургон Ф20 с несущим кузовом из нержавейки, анонсировала еще одну необычную новинку, на этот раз — в сегменте полноразмерных кроссоверов

Электрифицированный C55 выполнен в стиле Tesla Cybertruck — с рублеными формами кузова и экстремально зауженной головной оптикой. Как и в случае с дебютным LCV, кузов C55 выполнен из нержавеющей стали. Габариты составляют 5450х2120х1800 мм, а клиренс — внушительные 260 мм. Базовой версии выделены два электромотора совокупной мощностью 550 л.с. В топе предусмотрена четырехмоторная установка отдачей 1000 л.с. Тяговая батарея емкостью 110 кВт·ч обеспечивает запас хода в 500 км. Новинка оснащена панорамной крышей, двойными боковыми стеклами, 20 дюймовыми коваными дисками, кожаными креслами с обогревом и вентиляцией, пятиместным салоном, 15 дюймовым тачскрином и системой кругового обзора. В списке опций значатся пневмоподвеска, подруливающая задняя ось и четырехместный салон. Продажи такого автомобиля ожидаются в 2027 году.

