Женщины выбирают технологичность

В преддверии Международного женского дня состоящее из дам жюри премии «Женский Всемирный автомобиль года», определилось с шорт-листом номинантов и готовится выбрать абсолютного победителя. Маленьких и имиджевых машин в списке кандидатов нет — жюри в этом году смотрит прежде всего на передовые и оригинальные технологии

Конкурс лучших в мире автомобилей для женщин Women’s Worldwide Car of the Year (WWCOTY) стартовал в 2026 году в 15 й раз, и его предварительные итоги стали в какой-то мере сюрпризом. Жюри премии традиционно состоит из женщин. В этом году в него вошли 84 автожурналистки и автоэксперта из 54 стран. В лонг-лист премии пробились 55 моделей. Лучших из лучших, как и прежде, выбирали в шести номинациях. Участвовали при этом только машины, которые выпускаются серийно на двух и более континентах или представлены как минимум в 40 странах. В итоге в числе финалистов оказались автомобили марок Nissan, Skoda, Mercedes-Benz, Hyundai, Toyota и Lamborghini, не являющиеся на поверку эдакими кнопками и милашками.

При голосовании судьи традиционно учитывали безопасность, дизайн и удобство вождения, но акцент был сделан на таких критериях, как электрификация, цифровые технологии и экологическая безопасность. В любом случае оценочный фокус сместился с традиционно «мужских» характеристик (например, мощности или скорости) на практические, гуманитарные и эстетические аспекты. Абсолютный победитель на момент публикации этой статьи еще не был назван. Пока же давайте разберемся, за что и почему жюри включило в шорт-лист именно эти шесть моделей.

Nissan Leaf

Лучшим компактным автомобилем жюри назвало электрокар Nissan Leaf, переквалифицировавшийся в последней итерации из хэтчбека в кроссоверы. На место округлых форм прошлых поколений пришли более строгие линии в стиле спорткара Nissan Z, колеса стали «взрослыми», 19 дюймовыми в «старших» исполнениях, дверные ручки в соответствии с модными трендами утопили в панелях кузова, а радиаторная решетка получила активные жалюзи. В салоне же стало просторнее и уютнее, а посадка теперь, считай, командирская, как в SUV. Сенсорные экраны при этом соседствуют с «физическими» кнопками — дальновидное решение, способное примирить гаджетоманок и ретроградок. Медиасистема раздает Wi-Fi, протоколы Apple CarPlay и Android Auto — беспроводные, а сервисы Google Assistant и Google Maps подсказывают зарядные станции. Наконец, на высоте и характеристики привода. Электромотор развивает 214 л.с. и 355 Нм, обеспечивая быструю передачу тяги на передние колеса. Заявленный запас хода внушителен — 604 км (по циклу WLTP), а зарядка постоянным током до 80% занимает всего 40 мин. Иными словами, новый Nissan Leaf в полной мере соответствует трендам, которым следуют продвинутые автомобилистки.

Skoda Elroq

Среди компактных кроссоверов симпатии жюри оказались на стороне Skoda Elroq — за удачный баланс практичности, технологий и стоимости владения. К примеру, матричные фары с технологией All-Weather Light автоматически адаптируют освещение. Тяговая же батарея — долгоиграющая. Заднеприводная модификация Elroq 85 и полноприводная Elroq 85x с блоком на 82 кВт⋅ч обеспечивают запас хода в более 550 км по циклу WLTP. Это позволяет совершать длительные поездки, в том числе междугородные, отметили члены жюри. Они оценили также эргономичные спортивные сиденья с функцией массажа, багажный отсек на 470 л с фирменными решениями Simply Clever (сетка для хранения зарядных кабелей и QR-код в багажнике, отсылающий к полезным инструкциям), систему дистанционной парковки Remote Park Assist, управляемую через мобильное приложение, и системы активной безопасности. В особенности экспертам понравилась функция распознавания пешеходов и «умный» адаптивный круиз-контроль, интегрированный с «навигацией» и системой активного контроля движения по полосе. Наконец, были приняты во внимание низкие затраты на обслуживание модели и возможность использования льгот и субсидий.

Mercedes-Benz CLA

Седан Mercedes-Benz CLA, победивший в категории «Лучший легковой автомобиль», был отмечен за сочетание электрификации, цифровизации и яркого дизайна. Стильная «четырехдверка» третьего поколения построена на модульной платформе MMA, подходящей как для автомобилей с ДВС, так и для электрокаров и гибридов. У немецкого модника безрамочные двери, гладкие боковины, утопленные дверные ручки и низкий коэффициент аэродинамического сопротивления (Cx – 0,21). Электрические версии оснащены 800 вольтовой архитектурой и батареей емкостью 85 кВт·ч, обеспечивающей запас хода до 792 км (по циклу WLTP). Быстрая зарядка позволяет добавить до 300 км запаса хода всего за 10 мин. Важно и то, что четвертое поколение медиацентра MBUX включает элементы ИИ от Google и Microsoft, а новый голосовой помощник работает на базе ChatGPT 4.0, Google Gemini и Microsoft Bing. При входе в автомобиль камера сканирует лицо водителя и автоматически настраивает параметры — освещение, музыку, положение кресел и так далее. А еще электрический CLA стал первой моделью Mercedes-Benz за 90 лет, которая получила передний багажник, добавляющий 101 л полезного объема, от которого дамы, само собой, остались в восторге.

Hyundai Ioniq 9

Электрический SUV Hyundai Ioniq 9 был признан «Лучшим большим внедорожником» для женщин. В центре внимания оказались быстрая и эффективная зарядка, просторный салон и высокое качество в целом. Автомобиль, созданный на платформе E-GMP, оснащен передовой 800 вольтовой технологией, благодаря которой восполнить заряд батареи с 10 до 80% можно всего за 24 мин. Высоких оценок удостоился и салон, рассчитанный на шесть или семь пассажиров и, соответственно, на нужды семей с детьми. Эстетика же в Hyundai Ioniq 9 увязана с аэродинамической изощренностью и передовыми технологиями — такими, как адаптивный алгоритм пиксельных фар. Или, скажем, в оснащение входит новейшая медиасистема ccNC с «умным» голосовым ассистентом, поддержкой ИИ и расширенной цифровой интеграцией. В списке опций значатся проекционный дисплей, аудиосистема Bose с 14 динамиками и функция удаленной помощи при парковке. Одномоторная и двухмоторная версии при этом могут похвастаться запасом хода в более 500 км. Комплекс же ассистентов водителя Hyundai SmartSense объединяет камеры, радар и технологии обнаружения движения для максимальной безопасности.

Toyota 4Runner

Автомобилем года среди внедорожников, по версии WWCOTY, стал Toyota 4Runner, который женщины чествовали за сочетание надежности, электронизации и стремления к эффективности. Модернизированный 4Runner по-прежнему ориентирован на бездорожье, но теперь предлагает больше комфорта на асфальте. Уже базовая комплектация имеет щедрое оснащение, включающее системы активной безопасности Toyota Safety Sense 3.0. Некоторые исполнения могут быть семиместными, что повышает привлекательность модели у семей с детьми. При этом Toyota 4Runner остался бескомпромиссным вездеходом с рамной конструкцией, несколькими типами полного привода и понижающим рядом передач. Бензиновый 2,4 литровый турбодвигатель (278 л.с. и 430 Нм) отличается отменной тягой на «низах», гибридная установка i Force Max (326 л.с., 630 Нм) работает и на отдачу, и на экономичность. В конечном счете жюри проголосовало за универсальность модели, которая демонстрирует сочетание внедорожных возможностей с комфортом для семейных поездок.

Lamborghini Temerario

Это лучший спортивный автомобиль, по мнению жюри, ставший еще одной сенсацией конкурса. Эксперты отметили такие козыри суперкара, как гибридная установка, сочетающая 4 литровый битурбированный V8 мощностью 800 л.с. и три электродвигателя. Общая отдача установки — 920 л.с. и 730 Нм — позволяет ускоряться до сотни за 2,7 с и выходить на пиковые 340 км/ч. Машина при этом полноприводная, но есть специальный режим для дрифта Drift Mod, когда тяга передается на задние колеса. В искрометном дизайне объединены черты более крупного Revuelto и уходящего Huracan. В кокпите царит гоночная эстетика, и здесь больше пространства, чем в суперкарах Lamborghini прошлых поколений. Но самое главное, несмотря на спортивные характеристики, Temerario сохраняет высокий уровень комфорта для повседневного использования, что, понятное дело, учли женщины-судьи.

Какие еще можно отметить нюансы? Все автомобили, попавшие в финальный список, имеют электрифицированные силовые установки минимум как опцию, вооружены до зубов электронными технологиями и не являются имиджевыми «букашками» типа Fiat 500 и Nissan Micra, то есть стереотипными дамскими авто. В итоге женское жюри проголосовало за утилитарность, защиту и новейшие технологии.

А что же в России?

В нашей стране электрификация пока не стала таким мощным трендом и магнитом для автомобилисток, как на Западе. Лишнее доказательство тому — уход с нашего рынка электрической красавицы Ora 03, решенной в стиле Fiat 500, MINI Cooper и Volkswagen New Beetle. В то же время погоду на нашем рынке делают компании, предлагающие свои модели официально, и симпатичных и комфортабельных новинок в этой группе хватает.

По мнению нашей редакции, сегодня на роль наиболее привлекательных новых автомобилей для женщин могут претендовать прежде всего такие стиляги, как Omoda C5, Jaecoo J7, Changan UNI-T и Uni-K, Knewstar 001, а из более высокого сегмента также Zeekr 001, Voyah Free и LiXiang L6. Ну и никто, разумеется, не отменял параллельный импорт, по которому к нам заво­зят как имиджевые Citroen C3 Aircross, Nissan Juke и Jeep Renegade, так и высокопроизводительные, напичканные ультрасовременными технологиями и при этом радикально стильные и недешевые Jaguar F-Type, Porsche Cayenne, BMW X6, Mercedes-Benz G-Class и иже с ними.

