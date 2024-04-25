В битву за среднетоннажный сегмент не так давно включился новый и довольно яркий игрок — нижегородский «Валдай 8». Азартно развивая тему предшественника, он более чем уверенно заявляет свои амбиции на лидерство

Среднетоннажный сегмент — кусок лакомый. На рынке комтранса один из важнейших и крупнейших. Но вместе с тем и чрезвычайно взыскательный — необходимость решения очень широкого спектра транспортных задач не только внутригородских, но и региональных перевозок предъявляет к автомобилям этого класса достаточно высокие требования. Нижегородцев такая требовательность никогда не пугала. Инженеры Горьковского автозавода активно работали над тем, чтобы создать для этого сегмента идеальный, может, не во всех, но уж точно во многих отношениях грузовик. Очередным прорывом стал «Валдай 8», замешанный на проверенных ингредиентах старших товарищей — более тяжелых грузовиков — и твердо занимающий промежуточную позицию, своеобразную золотую середину между «Газелью» и «Газоном». Но более функционального, нежели «Валдай NEXT», уровня.

Динамика в тишине

Уже одного первого, самого беглого знакомства с моделью и ее характеристиками достаточно для понимания того, что к реализации инженерного замысла проекта «Валдай 8» подходили обстоятельно. Грузоподъемность автомобиля увеличилась более чем на 800 кг, достигнув 4628 кг. Показатель весьма внушительный, при этом место под кабиной занял более мощный и оборотистый движок G21B. Он выдает 149 л.с. (по ощущениям — все 160–170 «лошадок») и 420 Нм максимального крутящего момента.

Причем 80 % этого момента доступны уже на 1000–1200 оборотах — дизель в данном контексте абсолютно бесценен. А новая, полным ходом локализуемая «Джишка» — вдвойне. Забрался, уселся, завел и погнал. Про первую передачу на старте (а тут стоит уже хорошо известная нижегородская 6 ступенчатая механика) можно смело забыть. Сразу втыкайтесь во вторую и, плавно поигрывая педалями, начинайте движение.

Динамика вряд ли оставит равнодушным. Ускорение нерезкое, но внушительное. «Восьмерка» набирает скорость спокойно, «без истерики», заметно энергичнее своих «одноклас­сников». Мотор работает ровно и тихо. Настолько, что в какой-то момент возникает беспокойство — а все ли с ним в порядке?

Да, все в порядке, это просто такой ровный и тихий за счет более современной конструкции движок (между прочим, с гидрокомпенсаторами, избавляющими от навязчивой регулировки зазоров). Плюс производитель учел пожелания владельцев прежних «Валдаев» и усилил тепло- и шумоизоляцию. На нее сразу обращаешь внимание, когда, например, откидываешь кабину и видишь толстенный мат по всей площади.

Кроме того, «по просьбам трудящихся» нижегородцы перенесли рычаг стояночного тормоза ближе к задней стенке. Теперь водителю ничего не мешает удобно улечься на креслах во всю их длину — полежал чуток, отдохнул и дальше поехал. Кстати, в природе существуют модификации грузовика с удлиненной кабиной и полноценным спальным местом!

Городская управляемость

Впрочем, усталость за рулем «Валдая 8» настигнет шофера явно не скоро. Автомобиль достаточно легко и приятно, совсем не «по-грузовому» рулится. Он очень маневренен и благодаря поворачивающимся на 45 градусов передним колесам может чуть ли не на одной точке крутиться вокруг задней оси. Для 7 метровой машины радиус разворота 6,2 м — это беззаветный подвиг в условиях тесноты современных мегаполисов. Главное — не терять бдительность, во все глаза контролируя разворот.

И тут «восьмерка» тоже изо всех сил старается угодить — обзорность кабины, как в аквариуме. Большую площадь остекления дополняют 6 зеркал (два самых крупных — с электрорегулировкой), в которые виден каждый миллиметр периметра. «Корма» контролируется посредством камеры заднего вида — опять же для решения транспортных задач в современном мегаполисе вещь незаменимая.

Хотя от этой опции можно отказаться. Как и от некоторых других — конфигурирование «Валдая 8» построено по не совсем обычному принципу «от противного». То есть условно базовая комплектация здесь не минимальный «барабан», а максимально оснащенная версия модели. Но, анализируя ее наполнение, довольно быстро понимаешь, что бессмысленных, избыточных опций в ней нет. Они все так или иначе пригодятся.

Та же камера заднего вида. Разве пустое баловство? Для фургона городской дистрибуции от 7 до 8 м длиной — это по большому счету острейшая необходимость. Предпусковой подогреватель тоже не праздная игрушка. Часто его ставят дополнительно уже после покупки автомобиля, а тут он предусмотрен изначально. И мультифункциональный руль не безделица. И кондиционер, и все остальное. За исключением разве что круиз-контроля — в городе от него толку мало. Однако его наличие повышает удобство универсальной эксплуатации грузовика — на трассе «круиз» облегчает управление и позволяет неплохо экономить топливо.

Даешь тысячу!

Кстати, об экономичности. Удачно рассчитанная силовая линия дает возможность свести потребление горючего, как утверждает производитель, к 11 л на сотню. Во время теста таких удивительных значений добиться не удалось. Но то, что они, судя по динамике реальных показателей, вполне достижимы, было очевидно.

Учитывая, что на автомобиле стоит 135 литровый бак, таким образом можно метнуться на тысячу «км», не тратя драгоценного времени на заправку. Конечно, для этого придется особенно усердно «подташнивать» на магистрали и полностью отказаться от злоупотреблений педалью газа, но, если есть желание, возможность не заставит себя долго ждать.

Естественно, во многом это вопрос надстройки, загрузки и целеустремленности (водителя), однако скромность в «аппетитах» все-таки несомненная добродетель модели наряду с уже упомянутыми — отличной обзорностью, хорошей динамикой и тихой работой двигателя. Четвертой позицией в этот перечень надо, пожалуй, внести мягкость хода. Энергоемкая подвеска настолько ловко и плавно гасит колебания, что люди, привычные к поведению рессор, невольно усомнятся в их наличии на «восьмерке». Но нет, тут стоят не «легковые» пружины, а самые что ни на есть «грузовые» рессоры — спереди малолистовые переменного профиля, сзади — многолистовые и гораздо более длинные (1,6 м), чем у большинства коллег-конкурентов.

Такая схема повышает эластичность и рассчитана на куда больший ход подвески. Она обеспечивает не только лучший комфорт при движении, но и, в сочетании со стабилизатором, бо?льшую безопасность вне зависимости от длины колесной базы и заднего свеса (предлагаются три комбинации длины базы и заднего свеса).

Для среднетоннажной машины городских и региональных перево­зок это, согласитесь, немаловажный аспект, о котором частенько забывают, фокусируясь преимущественно на управляемости. Что, с одной стороны, понятно: маневренность в толчее снующих и припаркованных повсюду легковушек — ценность непреходящая. Но в дороге происходит всякое, а потому дополнительная подстраховка никогда лишней не будет.

В этом плане на «Валдай 8» всегда можно положиться. Он фундаментально создан с хорошим запасом прочности за счет применения рассчитанных на более высокие нагрузки компонентов «Газона» и ресурсных агрегатов силовой линии — дизельного двигателя и механической КПП. Поэтому заявка на лидерство у него действительно серьезная.

