Срочная служба – 2

Продолжаем начатый в предыдущем номере рассказ о том, как долго служат те или иные элементы автомобиля и когда их нужно менять

Современные двигатели поражают обилием различных систем и устройств – как механических, так и электронных. Большая часть из них подлежит замене лишь по мере износа или из-за внезапного выхода из строя, чего, конечно, не предугадаешь. Превентивно менять эти устройства нет смысла, разве что в тех случаях, когда тот или иной элемент начинает давать сбои, намекая на свою скорую «кончину».

Приводы – в порядок

Однако есть системы, в которых замена элементов строго регламентирована. К ним относятся прежде всего ремни или цепи привода механизма газораспределения. «Цепной двигатель» – эта фраза почему-то всегда греет душу покупателю автомобиля. Он полагает, что цепь надежнее зубчатого ремня, случайно не оборвется и не вызовет аварийной «встречи» клапанов и поршней. Да, цепи рвутся редко, но, в отличие от зубчатых ремней, имеют свойство «вытягиваться» (точнее, удлиняться от износа). И тогда возможен «перескок» звеньев цепи через зубцы звездочек привода. Как результат, та же «встреча» клапанов с поршнями. Поэтому цепи привода ГРМ надо менять через 120–150 тыс. км пробега.

Зубчатые ремни настолько прочны, что при эксплуатации не вытягиваются. Но и менять их нужно чаще, примерно через 90 тыс. км. Хотя такая процедура проще, чем замена цепи (которая может быть и не одна на мотор). Следует заменить ремень и при обнаружении износа зубьев, разлохмачивания краев, надрывов, а также замасливания. Кстати, все эти симптомы не беспричинны, они свидетельствуют о неполадках в двигателе, что требует устранения и лишь потом установки нового ремня.

Для привода вспомогательных агрегатов используются поликлиновые ремни, иначе называемые многоручьевыми (на рабочей поверхности видны несколько канавок-«ручьев»). Следите за их состоянием: выкрашивание резиновой смеси, надрывы и разлохмачивание краев – поводы для покупки нового ремня. Но вообще он подлежит плановой замене, обычно через 60 тыс. км пробега.

Иногда этот привод заявляет о себе свистом. В холодную и влажную погоду свист может возникнуть при пуске двигателя и продолжаться некоторое время, а по мере прогрева мотора пропасть. Это нормально. Если же свист не пропадает, вместе с ремнем придется заменить и натяжной ролик. И после этого свист остался? Тогда надо проверить состояние подшипников водяного насоса (помпы), генератора, гидроусилителя руля и кондиционера.

Иногда один приводной ремень охватывает от пяти до десяти шкивов, включая обводные («холостые») ролики. Это так называемая мерседесовская схема. Бывают и другие. Например, на 1,6-литровом двигателе Hyundai Elantra 2004 года было три независимых ремня привода агрегатов, но расположенных так, что заменить их было едва ли не проще, чем один длинный ремень.

Наряду с поликлиновыми ремнями до сих пор встречаются старые клиновые – как на «жигулях» и «запорожцах». Такие ремни следует планово менять чаще поликлиновых – через 30–40 тыс. км.

Важное замечание: зубчатый ремень может быть произведен любой фирмой, но должен стопроцентно соответствовать штатному по длине, ширине, количеству и профилю зубьев. Поликлиновой ремень должен совпадать с оригиналом по ширине и количеству «ручьев», а по длине может расходиться с ним на несколько миллиметров в плюс или минус.

Из плановых замен добавим регулярную установку нового воздушного и салонного фильтров (при каждом ТО), а также топливного фильтра на бензиновых моторах (через каждые 40–60 тыс. км).

Нечем зажечь?

Раз в 20 тыс. км пробега рекомендуется менять свечи зажигания на бензиновых двигателях. Если автомобиль проходит техобслуживание через 15 тыс. км, свечи обычно меняют во время второго ТО, а на первом проверяют их состояние и регулируют зазор между электродами. Экономный владелец может эксплуатировать свечи и дольше, следя за зазором, но, во-первых, измерить и выставить зазор с большой точностью трудно, во-вторых, чем сильнее изношены электроды свечи, тем больше вероятность утечки искры. Отсюда – пропуски зажигания, потеря мощности двигателя, нарушение состава смеси и выхлопных газов вплоть до выхода из строя каталитического нейтрализатора.

Если двигатель «затроил» до истечения срока замены свечей, то вышедшую из строя свечу необходимо заменить, даже если она дорогая, фирменная и к тому же выглядит ненамного хуже остальных свечей. Иногда не сразу и определишь, в каком цилиндре происходят пропуски зажигания. Мне как-то подсказал это нештатный борткомпьютер, который я установил на автомобиль. Еще не открыв капот, я знал, что проблема в третьем цилиндре.

Кстати, ничего страшного, если придется вынужденно установить на двигатель свечу, отличающуюся от остальных по марке. Главное, чтобы она точно подходила по параметрам, и прежде всего по калильному числу. Таблицы применяемости свечей можно найти в автосервисах и в Интернете.

По признакам износа

Фактически все остальные системы автомобиля ремонтируются по мере износа или выхода из строя. Аккумулятор лучше заменить, если без видимой причины разрядился или вдруг отказался отдавать энергию стартеру, а потом столь же неожиданно заработал. Это плохой признак. В приборах освещения меняем лампы по мере их перегорания. Какие служат дольше? Это может подсказать только личный опыт. Считаю, что дороговизна и «фирменность» ламп – не гарантия их долговечности. Мне годами служили дешевые двухнитевые лампы H4, купленные в ларьках на дальней трассе, в то время как их фирменные аналоги подчас не проработали и полгода.

Тормозные колодки на автомобиле с «автоматом» в среднем выхаживают 40 тыс. км, при механической коробке передач они служат дольше. Тормозные диски способны продержаться до 120–150 тыс. При этом ретивый гонщик может «прикончить» колодки и диски вдвое быстрее, а спокойный водитель – оттянуть замену.

Очень сложный вопрос – сроки службы подвески. Вал информации из Интернета по этой теме только сбивает с толку. Вы собрались приобрести понравившийся автомобиль – и вдруг узнаете в Сети, что подвеска у него якобы «летит» сразу после выезда из салона. Да, гарантийных и негарантийных случайностей никто не отменял, но не всегда они – система. На самом деле очень многое зависит от эксплуатации автомобиля, точнее, от водителя. Помню, едва мы приобрели пикап, как один автомобилист предостерег нас: у него на такой же машине подвеска «рассыпалась» к 40 тыс. Мы приуныли, но продолжили эксплуатировать семейный грузовичок. Он возил и бытовые вещи, и дрова, и мешки с зерном, и рулоны сена весом под 300 кг, к тому же и зимой, и летом посещал бездорожье. Результат? Первые замены в передней подвеске (нижние рычаги с шаровыми опорами) были проведены при пробеге 90 тыс. км, а амортизаторы, пружины и остальные рычаги с сайлентблоками «живы» и при 110 тыс.

К сожалению, автосервисы часто разводят клиентов на замену элементов подвесок на ранних сроках эксплуатации. Якобы есть износ, который чреват аварийными поломками, но не ощущается водителем. Не следует паниковать и спешить тратить деньги (суммы там немалые). Если у вас есть сомнения в таком «диагнозе», стоит перепроверить его у других мастеров. Увы, самостоятельная диагностика тут практически невозможна.

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