Вопрос: Слышал, что не занос, а именно снос автомобиля является большой проблемой зимой, с чем это связано?

Ответ: Действительно, часто при описании зимних аварий на дорогах речь идет о том, что машину занесло, развернуло и после этого она попала в ДТП. Но почти никогда не говорят о более страшном явлении, которое называется сносом, или, другими словами, потерей управляемости. Впрочем, занос тоже вряд ли можно отнести к безобидным явлениям, и, вопреки устоявшемуся мнению, он нередко оказывается проблемой именно осторожных водителей переднеприводных автомобилей. Или даже полноприводных, но с поперечным расположением мотора и подключаемой задней осью, поскольку их поведение по большей части не отличается от того, что демонстрируют переднеприводные «собратья».

И, что самое любопытное, занос возникает по причине того, что водитель при небольших углах поворота руля в скоростных поворотах из-за неуверенности отпускает педаль газа. В результате происходит динамическое перераспределение веса на передние колеса, задние, в свою очередь, разгружаются и срываются в скольжение. А из-за того, что на автомобиль в этот момент действует центробежная сила, скольжение задней оси приводит к активному развитию заноса. Водитель чаще всего пытается справиться с проблемой рулем или тормозом, что практически никогда не дает хорошего результата. Ведь лучшим инструментом в этой ситуации является газ. Однако, если в автомобиле установлена современная система стабилизации, на газ она нажать уже не даст. В результате возникает авария на пустом месте, которой можно было бы избежать.

А вот у смелых и амбициозных возникают сложности иного порядка. Причем на фоне заноса они почти незаметны, хотя приводят к существенно более значимым проблемам. Связано это, как правило, с избыточным энтузиазмом при нажатии на педаль газа или слишком активном повороте руля на завышенной скорости движения. Из-за низкого коэффициента сцепления, осложненного вышеперечисленными факторами, автомобиль перестает реагировать на руль, полностью подчиняясь безжалостным законам физики. А они заставляют транспортное средство распрямлять траекторию движения в направлении текущего вектора скорости его физического центра масс. Причем без каких-либо оглядок на положение руля.

Если это происходит на дуге поворота, то авария, как правило, неизбежна. И инструментов борьбы с этим явлением в распоряжении современных водителей обычно не существует. Чисто теоретически можно попробовать аккуратно уменьшить уровень газа и попытаться так же плавно уменьшить угол поворота руля. Но опасность таких способов борьбы за жизнь заключается в том, что автомобиль от режима недостаточной управляемости может опять провалиться в занос. Да, все это будет неизбежно сопровождаться потерей скорости, однако синхронно с этим в распоряжении водителя остается все меньше свободного пространства на дороге. Кроме того, отсутствие видимой реакции со стороны автомобиля на поворот руля часто вызывает у человека вполне обоснованный страх. Это приводит к резкому нарастанию уровня стресса и опасной фиксации не на решении проблемы, а на анализе последствий. С этого момента адекватные действия со стороны водителя практически невозможны.

Возникает вопрос, а что же делать? Конечно, для того чтобы не оказаться в режиме борьбы за жизнь, как минимум не стоит превышать разрешенный скоростной режим для конкретной дороги. И всегда делаем поправку на текущие условия вождения. При возникновении нехороших предчувствий снижаем скорость еще сильнее, не забывая о том, что въехать-то в поворот можно на любой скорости. А вот выбраться из него получается не всегда. Для повышения собственной безопасности предпочтительнее пожертвовать скоростью на входе в поворот в пользу надежности и безопасности на выходе из него. При движении по прямой тоже не стоит экспериментировать со скоростью движения. И еще, если вы сами не способны почувствовать нюансы поведения машины на скользких покрытиях, то можно воспользоваться помощью «умных» ассистентов активной безопасности, которые без особых сложностей умеют распознавать начало проблем и предупреждают об этом водителя.

