Вопрос: Как жаркая летняя погода может повлиять на техническое состояние автомобиля, а также на его водителя?

Ответ: На самом деле середина лета — прекрасное время для поездок на машине. Однако и в этот период могут возникать проблемы, к которым следует быть готовым. Причем проблемы довольно неожиданные.

Современный автомобиль представляет собой сложную и технологически насыщенную платформу, функциональность которой зависит от множества факторов. И именно из-за этого с ним могут возникать сложности практически на пустом месте. Казалось бы, мы с вами благополучно пережили период цветения тополя с его навязчивым пухом. Но в действительности проблемы с ним могут продолжиться. Дело в том, что двигатель современного автомобиля, как правило, работает в довольно напряженном режиме. Это связано с наличием большого количества систем комфорта. Кондиционер, информационно-развлекательная система, массаж и прочее. Все они требуют много энергии для своей работы, снижая тепловой КПД двигателя и заставляя его систему охлаждения работать в напряженном режиме.

А у многих современных машин информация о температуре охлаждающей жидкости, по мнению разработчиков, не является важной. Кроме того, конструктивно пакет радиаторов современного авто не выглядит оптимальным. Ведь помимо радиатора системы охлаждения есть еще и радиатор климат-контроля, масляные радиаторы (опционально) и прочие интеркулеры (если у вас турбомотор). Как правило, все они расположены друг за другом. И если визуально радиатор не забит пухом, это вовсе не значит, что все в порядке.

Часто пуховая подушка собирается в пространстве между радиаторами, создавая существенные трудности для охлаждения мотора. И продувка радиаторов снаружи может не дать никакого результата. Придется снимать защитные кожухи в подкапотном пространстве и извлекать пух руками или специальными приспособлениями. Если этого не сделать, двигатель будет работать при более высоких температурах. Что приведет к активной деградации моторного масла, ускоренному износу дорогого мотора и потере мощности.

Кстати, несмотря на то что лето это период отпусков, некоторым по-прежнему приходится ездить на работу. А значит, на дорогах сохраняется плотный трафик, где с проблемами сталкиваются и водитель, и автомобиль. Водитель вынужден управлять машиной в условиях высокой температуры воздуха и сильной солнечной засветки, да еще и в окружении других измученных жарой и солнцем людей. А для машины проблемы связаны с необходимостью в полной мере задействовать опции комфорта, и прежде всего системы климат-контроля. Ведь человек, отгораживаясь от летней жары, закрывает все окна авто и на полную мощность включает кондиционер и вентиляцию сидений (если она есть). И здесь возникает вопрос: что лучше — потеть с открытыми окнами, сберегая мотор, или же наслаждаться комфортом искусственной атмосферы за счет снижения ресурса двигателя. Выбор, конечно, за вами. Но если речь идет о длительной поездке на большие расстояния, то я бы выбрал первое.

Кстати, жара влияет и на поведение водителей. Они могут управлять машинами агрессивно и безответственно. Сейчас по какой-то причине увеличилось количество шоферов, игнорирующих сигналы поворота. Возможно, это некое асфальтовое безумие, связанное с тем, что при хорошем сцеплении с дорогой водитель не только ощущает полный контроль над автомобилем, но и готов совершать резкие маневры, спортивность которых зависит исключительно от степени их внезапности для остальных участников транспортного движения. Опасная практика, причем часто не столько для того, кто это исполняет, сколько для остальных участников дорожного движения. Ведь каждый маневр таких «профессионалов» оказывается совершеннейшей неожиданностью для остальных. В результате — вынужденные экстренные маневры и риск аварии. Мне вообще кажется, что не использующие поворотники водители не включают их потому, что на текущей скорости движения их мозг просто не успевает дать команду руке на включение сигнала. Они едут быстрее, чем думают. Так что, если вы видите такого «спортсмена», старайтесь держаться от него подальше. Ведь он создает вокруг себя опасный хаос.