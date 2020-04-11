Что имеете в виду?

Недавно я ехал по Финляндии в том месте, где всегда было ограничение скорости 60 км/ч. И вдруг повесили знак с цифрой «50». Но я не обратил внимания и двигался в привычном для себя темпе, то есть уже с превышением «на десять». И получил минимальный за это по финским меркам штраф – 170 евро. А если бы ехал 80 км/ч, то он вырос бы уже практически до 500 евро! По курсу – около 35 000 рублей. У нас же выпишут 500 рублей только в том случае, если превысил более чем на 19 км/ч, да и то в течение почти трех недель можно оплатить только половину. Подобная «тактичность» порождает соответствующее отношение со стороны водителей: все знают, что по большому счету за нарушения особо не накажут. Или другой пример: мой финский друг Юха, когда выпивает в баре, откуда до его дома в деревне 5 км, оставляет машину и вызывает такси, хотя 30–40 евро за поездку – значительные деньги, у них там сейчас кризис. Но он никогда не сядет за руль пьяным, потому что это опасно и означает серьезные проблемы с полицией.