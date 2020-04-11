Андрей Федорцов о работе в телепрограмме «Главная дорога», вкладе в российское законодательство, штрафах и своих взглядах на автомобили
Поездка за рулем автомобиля, на мой взгляд, сродни прогулке по улице с заряженным пистолетом: в любую секунду можешь убить либо ранить себя или другого человека, произойдет трагедия. Не зря ведь Закон об оружии категорически запрещает быть нетрезвым, когда стреляешь, требуется строгая техника безопасности и выработаны жесткие правила выдачи лицензии. В машине даже на скорости 70 км/ч, если «попадешь» в пешехода, почти наверняка его убьешь. Поэтому во многих странах в городе установлен лимит 50 км/час – чтобы у водителя было больше шансов вовремя затормозить. А вот в России в этом плане какая то ненужная лояльность к нарушителям.
Недавно я ехал по Финляндии в том месте, где всегда было ограничение скорости 60 км/ч. И вдруг повесили знак с цифрой «50». Но я не обратил внимания и двигался в привычном для себя темпе, то есть уже с превышением «на десять». И получил минимальный за это по финским меркам штраф – 170 евро. А если бы ехал 80 км/ч, то он вырос бы уже практически до 500 евро! По курсу – около 35 000 рублей. У нас же выпишут 500 рублей только в том случае, если превысил более чем на 19 км/ч, да и то в течение почти трех недель можно оплатить только половину. Подобная «тактичность» порождает соответствующее отношение со стороны водителей: все знают, что по большому счету за нарушения особо не накажут. Или другой пример: мой финский друг Юха, когда выпивает в баре, откуда до его дома в деревне 5 км, оставляет машину и вызывает такси, хотя 30–40 евро за поездку – значительные деньги, у них там сейчас кризис. Но он никогда не сядет за руль пьяным, потому что это опасно и означает серьезные проблемы с полицией.
Да, руководитель программы «Главная дорога» Илья Скрябин входил в экспертную группу при правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. Он вносил предложения по светоотражающим жилетам, опасному вождению, отмене нулевого промилле, признанию погрешности приборов при медосвидетельствовании. Когда президент России подчеркнул, что водители должны знать, где на дорогах размещены камеры фото- и видеофиксации, Скрябин предложил устанавливать перед ними предупреждающие знаки, как в Европе. Распоряжение главы государства выполнили, но только опубликовав адреса установки камер. Вместе с тем, прежде чем что-то предложить для изменения законодательства, мы проводим в программе различные исследования, тесты.
Согласно ПДД специальное кресло для ребенка обязательно до 7 лет, а далее – на усмотрение родителей. Мы испытали детские автомобильные кресла с манекенами в краш-тесте, когда на скорости разбивают машины, и выяснили, что их надо использовать в зависимости не от возраста, а от роста человека. Если он ниже 150 см, ездить без кресла опасно. Другой эксперимент определил, что во время движения разговор водителя по мобильному телефону, приложенному к уху, менее опасен, чем через Bluetooth, – в последнем случае внимание рассеивается больше. Хотя, конечно, недопустимо и то и другое. В Европе уже планируют ввести правило, в соответствии с которым для разговора по мобильной связи обязательно следует остановиться.
Давайте я буду сейчас не забавлять, а обращусь к водителям. Ребята, возите с собой в машине светоотражающие жилеты и знаки аварийной остановки, а лучше – несколько! Я именно так и делаю. Это не только безопасность, но и хороший тон на дороге. Отдельно прошу тех, кто водит электроскутеры и прочие «гаджеты на колесах»: надевайте светоотражающие жилеты! Вас же не видно из машины, особенно в темноте: едешь вечером по улице, и вдруг чуть ли не под колесами оказывается кто-то такой крутой – в шлеме и весь в черном, который полагается лишь на авось. Я бы за подобное отношение к другим участникам дорожного движения штрафовал на миллион!
В марте премьера фильма «Номер один» Михаила Расходникова. Герои картины идут на воровство из-за внешней несправедливости, хотя на самом деле они хорошие парни – добрые авантюристы. Эта гоп-компания ездит на ретроавтомобиле. Я играю маляра, которого просят подделать шедевр. Еще в этом году должна выйти картина под рабочим названием «Виражи», где у меня роль президента гоночной команды. Снимали на настоящем треке под Москвой, и в съемках участвовали профессиональные спортсмены. Удивительная вещь: они гоняют с огромной скоростью на соревнованиях, но в жизни ездят предельно аккуратно и спокойно. Просто потому, что знают, чем может закончиться гонка на дороге.
Замечательная машина – маленькая, юркая. Считаю, что в мегаполисах надо ездить только на таких. Конечно, тем, у кого дача, без полного привода и мощного мотора никак, особенно когда дожди или много снега, – тут нужен высокий автомобиль с хорошей проходимостью. Если бы была возможность, я бы по городу ездил на небольшой модели, а за город – на внедорожнике. Поэтому периодически беру маленький автомобиль жены.
На Land Rover Discovery 4. Очень люблю эту модель! Мотор классный, экономичный, а в целом автомобиль безопасный и вместительный. Раньше у меня был Discovery третьего поколения, а вот к пятому все еще присматриваюсь – считаю, что мой нынешний лучше. Вообще же будущее за электрокарами и новыми технологиями. Не исключаю, что машины станут летать. Помню, когда в 1970-х в школе мне сказали, что есть часы с телевизором, я заявил: «Да ладно врать!» В те годы у нас дома-то и телевизор «Радуга» не всегда работал – чаще ломался. Но фантастика прошлого стала реальностью. Хотя уже сейчас понятно: для летающих автомобилей потребуется поистине жесточайшая дисциплина всех участников движения.