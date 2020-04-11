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Андрей Федорцов
11 апреля 2020

Андрей Федорцов

актер

Актер тестирует дорогу

Андрей Федорцов о работе в телепрограмме «Главная дорога», вкладе в российское законодательство, штрафах и своих взглядах на автомобили

Вы более десяти лет ведете автомобильную программу на федеральном телеканале. Это как-то повлияло на собственное мировоззрение?

Поездка за рулем автомобиля, на мой взгляд, сродни прогулке по улице с заряженным писто­летом: в любую секунду можешь убить либо ранить себя или другого человека, произой­дет трагедия. Не зря ведь Закон об оружии категорически запрещает быть нетрезвым, когда стреляешь, требуется строгая техника безопасности и выработаны жесткие правила выдачи лицензии. В машине даже на скорости 70 км/ч, если «попадешь» в пешехода, почти наверняка его убьешь. Поэтому во многих странах в городе установлен лимит 50 км/час – чтобы у водителя было больше шансов вовремя затормозить. А вот в России в этом плане какая то ненужная лояльность к нарушителям.

Что имеете в виду?

Недавно я ехал по Финляндии в том месте, где всегда было ограничение скорости 60 км/ч. И вдруг повесили знак с цифрой «50». Но я не обратил внимания и двигался в привычном для себя темпе, то есть уже с превышением «на десять». И получил минимальный за это по финским меркам штраф – 170 евро. А если бы ехал 80 км/ч, то он вырос бы уже практически до 500 евро! По курсу – около 35 000 рублей. У нас же выпишут 500 рублей только в том случае, если превысил более чем на 19 км/ч, да и то в течение почти трех недель можно оплатить только половину. Подобная «тактичность» порождает соответствующее отношение со стороны водителей: все знают, что по большому счету за нарушения особо не накажут. Или другой пример: мой финский друг Юха, когда выпивает в баре, откуда до его дома в деревне 5 км, оставляет машину и вызывает такси, хотя 30–40 евро за поездку – значительные деньги, у них там сейчас кризис. Но он никогда не сядет за руль пьяным, потому что это опасно и означает серьезные проблемы с полицией. 

Считается, что популярные телепередачи способны влиять на жизнь многих людей. Согласны с этим? 

Да, руководитель программы «Главная дорога» Илья Скрябин входил в экспертную группу при правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. Он вносил предложения по светоотражающим жилетам, опас­ному вождению, отмене нулевого промилле, признанию погрешности приборов при медосвидетельствовании. Когда президент России подчеркнул, что водители должны знать, где на дорогах размещены камеры фото- и видеофиксации, Скрябин предложил устанавливать перед ними предупреждающие знаки, как в Европе. Распоряжение главы государства выполнили, но только опубликовав адреса установки камер. Вместе с тем, прежде чем что-то предложить для изменения законодательства, мы проводим в программе различные исследования, тесты.

Можете привести примеры?

Согласно ПДД специальное кресло для ребенка обязательно до 7 лет, а далее – на усмотрение родителей. Мы испытали детские автомобильные кресла с манекенами в краш-тесте, когда на скорости разбивают машины, и выяс­нили, что их надо использовать в зависимости не от возраста, а от роста человека. Если он ниже 150 см, ездить без кресла опасно. Другой эксперимент определил, что во время движения разговор водителя по мобильному телефону, приложенному к уху, менее опасен, чем через Bluetooth, – в последнем случае внимание рассеивается больше. Хотя, конечно, недопус­тимо и то и другое. В Европе уже планируют ввести правило, в соответствии с которым для разговора по мобильной связи обязательно следует остановиться.

На съемках программы бывают интересные истории?

Давайте я буду сейчас не забавлять, а обращусь к водителям. Ребята, возите с собой в машине светоотражающие жилеты и знаки аварийной остановки, а лучше – несколько! Я именно так и делаю. Это не только безопасность, но и хороший тон на дороге. Отдельно прошу тех, кто водит электроскутеры и прочие «гаджеты на колесах»: надевайте светоотражающие жилеты! Вас же не видно из машины, особенно в темноте: едешь вечером по улице, и вдруг чуть ли не под колесами оказывается кто-то такой крутой – в шлеме и весь в черном, который полагается лишь на авось. Я бы за подобное отношение к другим участникам дорожного движения штрафовал на миллион!

Что у вас нового в кино? 

В марте премьера фильма «Номер один» Михаи­ла Расходникова. Герои картины идут на воровство из-за внешней несправедливости, хотя на самом деле они хорошие парни – добрые авантюристы. Эта гоп-компания ездит на ретро­автомобиле. Я играю маляра, которого просят подделать шедевр. Еще в этом году должна выйти картина под рабочим названием «Виражи», где у меня роль президента гоночной команды. Снимали на настоящем треке под Москвой, и в съемках участвовали профессиональные спортсмены. Удивительная вещь: они гоняют с огромной скоростью на соревнованиях, но в жизни ездят предельно аккуратно и спокойно. Просто потому, что знают, чем может закончиться гонка на дороге. 

В фильме «Фокусник» вы водите старенький Volkswagen Beetle. Какие остались впечатления?

Замечательная машина – маленькая, юркая. Считаю, что в мегаполисах надо ездить только на таких. Конечно, тем, у кого дача, без полного привода и мощного мотора никак, особенно когда дожди или много снега, – тут нужен высокий автомобиль с хорошей проходимостью. Если бы была возможность, я бы по городу ездил на небольшой модели, а за город – на внедорожнике. По­э­тому периодически беру маленький автомобиль жены. 

А в остальное время?

На Land Rover Discovery 4. Очень люблю эту модель! Мотор классный, экономичный, а в целом автомобиль безопасный и вместительный. Раньше у меня был Discovery третьего поколения, а вот к пятому все еще присматриваюсь – считаю, что мой нынешний лучше. Вообще же будущее за электрокарами и новыми технологиями. Не исключаю, что машины станут летать. Помню, когда в 1970-х в школе мне сказали, что есть часы с телевизором, я заявил: «Да ладно врать!» В те годы у нас дома-то и телевизор «Радуга» не всегда работал – чаще ломался. Но фантастика прошлого стала реальностью. Хотя уже сейчас понятно: для летающих автомобилей потребуется поистине жесточайшая дисциплина всех участников движения. 

АНДРЕЙ ФЕДОРЦОВ родился в 1968 году в Ленинграде, в 1996-м окончил Санкт-Петербургскую театральную академию. Получил популярность после роли Васи Рогова в сериале «Убойная сила». Снимался в кинофильмах «Брат», «Чаклун и Румба», «Особенности национальной охоты в зимний период», «Империя под ударом», «Четыре таксиста и собака», «Время собирать камни», «Фокусник» (первая и вторая части), «Елки лохматые» и ряде других лент. С 2008 года соведущий (вместе с Денисом Юченковым) программы «Главная дорога» на телеканале НТВ. Заслуженный артист России, за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, средств массовой информации, многолетнюю плодотворную деятельность награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Марианна Николина
Автор
Марианна Николина
Фото
из архива Андрея Федорцова

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