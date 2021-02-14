И как вам ночное вождение этого автомобиля?

С рычагом переключения скоростей удалось справиться только с третьего раза – помогло то, что права получал на механике. Внутри машины установили свет, чтобы актеров было видно. Мы сидим в кабине с актрисой Мариной Митрофановой, свет слепит, и вдруг в окне вижу – обрисовывается лик человека, который смотрит на меня. Глубокая ночь, лес в четырехстах километрах от города. У меня до этого было несколько ночных смен подряд, и я решил, что переутомился. Все, думаю, видения пошли, надо немедленно ложиться спать. Вдруг человек произнес: «Помощь нужна?» Мы даже вскрикнули от неожиданности. Потом оказалось, что он заметил стоящую машину и решил, что мы сломались, хотел помочь. Потом «Экстрим» получил первое место на фестивале в Лос-Анд­желесе. Так что мы себя показали, и наши автомобили там увидели! А вот моя первая машина в кино эффектно погибла.