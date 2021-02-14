Дмитрий Белоцерковский о всестороннем погружении в футбол, автомобильной моде Ставрополья, экстриме на съемках и как кино отражает жизнь
С детства. А когда начал играть в «Содружестве актеров Таганки» Николая Николаевича Губенко и узнал, что в городе проводятся актерские турниры, собрал команду в нашем театре и стал ее капитаном. Минувшей осенью мы выиграли матч у Театра Стаса Намина и сегодня – действующие чемпионы Москвы. Кстати, в 2012-м даже удалось сыграть на основной арене «Лужников»! Это был матч, после которого, как говорят, можно вешать бутсы: я забил два гола, и со счетом 2:1 мы победили девятикратных чемпионов – команду «Театриума Терезы Дуровой». Я и Роман Серков были премированы спонсорами поездкой на Олимпиаду в Лондон и полетели болеть за российскую сборную. Но наши турниры это не только спортивные состязания. Мы же актеры, а потому, помимо встречи на футбольном поле, обязательно устраиваем капустники, подкалываем и разыгрываем друг друга.
Среди молодежи модно ездить на заниженной Lada Priora с громкой музыкой в салоне. Мне всегда жаль эти автомобили, потому что местные дороги не подходят для машин с таким «тюнингом». А что касается манер, то лихачи есть везде, но движение там спокойнее, чем в Москве, и ставропольцев, приезжающих в столицу, можно снимать скрытой камерой: глаза у них увеличиваются в два раза от интенсивности трафика. Я поначалу сам так выглядел!
Есть эпизод, где мой персонаж хочет прокатиться на отцовском Mercedes-Benz в деревню. Сам он водить не умеет и спрашивает, кто из приятелей сможет довезти? Помочь вызывается Борис, но по пути заканчивается бензин, и шикарная машина застревает в грязной луже. «Как же так! У тебя же есть водительские права?», – возмущается Яковлев. «Конечно, на трактор! А какая разница?», – отвечает Борис. Кстати, мне доводилось управлять трактором: мой дедушка Александр Иванович Коваленко работал на «Кировце» в Ставропольском крае и иногда давал немного «порулить» в поле.
На BMW X5, который купил у коллеги, – мы вместе снимались в «Восьмидесятых». Однажды он сказал, что продает автомобиль. Я повернулся посмотреть на машину, и случилась «любовь с первого взгляда». Сразу ответил: «Покупаю!» До этого у меня не было полноприводных моделей – ездил на седанах. Но появился загородный дом в сотне километров от Москвы, семья увеличилась, нужен был багажник для перевозки вещей… Плюс сельские дороги, на которых в снегу я уже застревал на низком 320-м BMW. К слову, таких моделей у меня было две подряд – с бензиновым и дизельным двигателем. Одну из них – белую красавицу с коричневым салоном также купил, мгновенно приняв решение. А нынешняя X5 снималась вместе со мной в короткометражном фильме Андрея Берченко «Экстрим». Нужна была «бандитская» машина, и я предложил режиссеру снять свою, а сам по сюжету ездил на уазовской «буханке» – ночью.
С рычагом переключения скоростей удалось справиться только с третьего раза – помогло то, что права получал на механике. Внутри машины установили свет, чтобы актеров было видно. Мы сидим в кабине с актрисой Мариной Митрофановой, свет слепит, и вдруг в окне вижу – обрисовывается лик человека, который смотрит на меня. Глубокая ночь, лес в четырехстах километрах от города. У меня до этого было несколько ночных смен подряд, и я решил, что переутомился. Все, думаю, видения пошли, надо немедленно ложиться спать. Вдруг человек произнес: «Помощь нужна?» Мы даже вскрикнули от неожиданности. Потом оказалось, что он заметил стоящую машину и решил, что мы сломались, хотел помочь. Потом «Экстрим» получил первое место на фестивале в Лос-Анджелесе. Так что мы себя показали, и наши автомобили там увидели! А вот моя первая машина в кино эффектно погибла.
Это был ВАЗ-21099 из Питера 1997 года выпуска. Шедеврального цвета «аквамарин» – моя воплощенная мечта тех лет. Обычно из Петербурга в Москву можно добраться за восемь-девять часов, но мы с однокурсником ехали 22. Нас, как объяснил потом знакомый автослесарь, надурили по дороге в мастерской, и мотор «чихал» каждые десять километров. Впрочем, научили: с тех пор я всегда смотрю, как мою машину ремонтируют. Когда в Москве ту «99-ю» вернули к жизни, я с удовольствием ездил на ней пару лет и даже тюнинговал. Затем купил Volvo S40 и как-то на ТО предложил мастеру оплатить ремонт «Жигулями». Он согласился, сделал из них конфетку, наварил пороги, и позже в одном из сериалов НТВ тот автомобиль взорвали.
Видимо, не всегда. Мой персонаж Борис Ланской в «Реальных пацанах» после разборки нажимает на кнопку и взрывает Gelandewagen своего оппонента Коляна. Машину для съемок собрали из старых деталей, купленных в Интернете. Не знаю, ездила ли она, но выглядела отлично. Так жаль было ее взрывать!
В одном из моих первых больших проектов – сериале «СтройБатя» – я играл Юрия Увалова. Он мечтал о службе в ВДВ, а попал в стройбат. Тем не менее форму десантную себе купил, спрятал под матрасом и, когда никто не видел, разгуливал в ней по комнате. Я придумал для Увалова присказку «Нуэтосамоена», и режиссер идею принял. Потом как-то еду в такси, водитель что-то рассказывает и вдруг выдает фразу моего персонажа. Ну, думаю, значит, я попал в десятку, раз народ так тоже разговаривает!
Ритмом жизни, который был тогда и есть сейчас. Это ярко чувствуется в Москве, где ничего не успеваешь, постоянно находишься в движении, а вокруг происходит очень много событий. Режиссеры замечают эту особенность времени и отражают ее в своих фильмах.
В этом году должна выйти новая картина Алексея Пиманова «Одиннадцать молчаливых мужчин» – про футбол, где я играю одного из игроков московского «Динамо». Как видите, без этой игры мне никуда.