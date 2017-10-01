С какой модели начали?

Первым моим автомобилем стал ВАЗ-2102 – универсал, а реально моим первым учителем – моя жена Мариша. При этом ее папа, Рауф Шакирович Ишимбаев, был давним и заядлым автомобилистом. Он мог сесть в машину и поехать с семьей, с друзьями куда-нибудь в Щелыково, в Кострому, под Тверь и, к примеру, встретить Новый год. Тогда это было модно. Права я получил в 1968 году, а моя первая самостоятельная поездка состоялась только в 1978-м, в медовый месяц. Мы с женой отправились по маршруту Рига – Юрмала – Таллин – Ленинград. Мариша была опытнее и редко пускала меня за руль, но раз, когда она отвлеклась, я самоуверенно превысил скорость в населенном пункте. Поворачиваю, а тут как тут инспектор. Смотрит документы, среди которых у меня лежит фото из Вахтанговского театра с Ульяновым. Гаишник говорит: «Александр Георгиевич, у вас же такой большой стаж – десять лет и талон без единого прокола… Ладно уж, езжайте и «маршалу Жукову» привет передавайте!» А вообще я езжу по правилам – пристегиваюсь, никогда не пытаюсь проскочить на желтый. Кстати, позже была «Нива», которую я приобрел под Новый год, дав концерт на АвтоВАЗе. Своим ходом на пару с Олегом Митяевым гнал ее в Москву из Тольятти. Долго потом на ней ездил.