А самая дорогая машина из вашего вишлиста? Вот если назовете сейчас, то точно купите, обещаю

Jaguar SS100?1939 года выпуска. Теоретически можно купить такой редкий олдтаймер. Одну машину я упустил, к сожалению, хотел приобрести, но ее просто продали, пока я думал. Кстати, многие надо мной смеются из-за того, что в моем вишлисте большое количество универсалов. Все считают, что автомобиль в таком кузове — это совсем не сексуально, а мне очень нравится. Такая машина называется еще lifestyle combi. Она предназначена для активного отдыха, чтобы поместился велосипед, к примеру. Сейчас эту нишу активно занимают кроссоверы. Но SUV– массовая история. Универсалы же эксклюзивные и стильные. И то, что девушки этого не понимают, в принципе их проблема. Но надо отметить, что так хорошо про универсалы отзываюсь не только я. Сегодня машины в таком кузове подорожали просто в разы. И еще одно важное правило моей коллекции. Она строится по принципу «куда поехать и на какой машине, чтобы это было уместно и гармонично». Есть люди, которые покупают дорогущие автомобили, ставят у себя и стирают с них пыль. Иногда катаются по своему имению. У меня лично в коллекции нет авто за миллионы евро, но с точки зрения инвестиций это все будет продано когда-нибудь, даже, возможно, после моей смерти, дороже в десятки раз, чем я приобретал.