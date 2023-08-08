Коллекционер автомобилей Алексей Прупес в своих интервью говорил, что его не нужно ассоциировать с красивой жизнью. Хотя понятие «красивая жизнь» и его восприятие у всех разное. Все же слова «роскошь», «люкс» и сочетание «красивая жизнь» мы уберем из нашей беседы. Мы побывали в гостях у коллекционера, окунулись в аскетичное ретро интерьеров в стиле баухаус и раскрыли истинно автомобильное альтер эго героя
Это история системная. Мне всегда нравились машинки. Если обратите внимание, то вокруг вас одни автомобили, и некоторые сохранились с самого детства. Многие экземпляры из моей коллекции моделек — это те самые, которые я получил в подарок, когда был совсем маленьким. Представляете? Мне нравилась эстетика старинных автомобилей. Я хотел, но не решался их покупать. И вот случился судьбоносный момент. Я начал работать с одним товарищем, у которого была коллекция старинных автомобилей, и мне показалось что коллекционирование — дело несложное. Однажды шел по Берлину и в витрине магазина увидел красную «Пагоду» (Прим. ред. — Mercedes 230 SL Pagoda). Увидел и подумал: «Какая красивая машина». А уже через пару недель вернулся за ней и купил. Таким образом открыл личную коллекцию классических авто.
Нет, абсолютно не так. Я обладаю маленькой коллекцией. Но есть люди, которые собирают автомобили по тематике. Скажем, серию советских легковых автомобилей. Либо я знаю коллекционеров, которые любят советские прототипы. А это уже серьезная поисковая работа и реставрация найденных образцов. Есть поклонники техники, кто, к примеру, собирает довоенные самолеты или танки. Был такой коллекционер Михаил Красинец. Он, к сожалению, уже умер. Мы ездили к нему в Тульскую область смотреть, если можно так сказать, импровизированную выставку под открытым небом. Представьте, в поле ржавеют и гниют модели советских автомобилей. Это редкие «Москвичи», леворульные и праворульные пикапы, пробные автомобили. Огромная коллекция. И полностью отреставрировать ее он не смог.
При таких масштабах, которые есть у других, я не могу считаться крутым коллекционером. Я просто покупаю машины, которые мне эстетически нравятся. И да, у меня есть вишлист. Я и иду по этому листу потихонечку. Некоторые модели случайно добавляются просто потому, что хороший вариант и надо брать.
Jaguar SS100?1939 года выпуска. Теоретически можно купить такой редкий олдтаймер. Одну машину я упустил, к сожалению, хотел приобрести, но ее просто продали, пока я думал. Кстати, многие надо мной смеются из-за того, что в моем вишлисте большое количество универсалов. Все считают, что автомобиль в таком кузове — это совсем не сексуально, а мне очень нравится. Такая машина называется еще lifestyle combi. Она предназначена для активного отдыха, чтобы поместился велосипед, к примеру. Сейчас эту нишу активно занимают кроссоверы. Но SUV– массовая история. Универсалы же эксклюзивные и стильные. И то, что девушки этого не понимают, в принципе их проблема. Но надо отметить, что так хорошо про универсалы отзываюсь не только я. Сегодня машины в таком кузове подорожали просто в разы. И еще одно важное правило моей коллекции. Она строится по принципу «куда поехать и на какой машине, чтобы это было уместно и гармонично». Есть люди, которые покупают дорогущие автомобили, ставят у себя и стирают с них пыль. Иногда катаются по своему имению. У меня лично в коллекции нет авто за миллионы евро, но с точки зрения инвестиций это все будет продано когда-нибудь, даже, возможно, после моей смерти, дороже в десятки раз, чем я приобретал.
Есть самый короткий пусть — выйти замуж за коллекционера. Ну а если выбрать другую историю, более длинную, то нужно поначалу решить для себя важный момент — где хранить машину. К примеру, Pagoda (самое первое авто в коллекции, 2002 год) мне негде было ставить. Мне всегда хотелось красивый родстер на лето, чтобы на нем было приятно выезжать. Машина стояла у меня во дворе, и я накрывал ее тентом, но знал, что вскоре построю дом и гараж. Нужно понимать, что в нашем климате классика быстро «убивается». А потом уже дело вкуса каждого. Ну и вопрос бюджета тоже. Есть советские машины, у которых прекрасный коллекционный потенциал. Я уж не говорю про то, что цветовая гамма автомобилей семидесятых и восьмидесятых годов в лучшую сторону отличается от цветовой палитры современных автомобилей. Раньше было восемьдесят оттенков зеленого, поэтому таким олдтаймером можно всегда создать себе и окружающим хорошее настроение. Пожалуйста — желтая «копейка».
Я попробую — правда, ни разу так не фантазировал. Но я понимаю стилистически, что и к чему подходит. К примеру, как рассуждают дизайнеры, для кого мы это делаем. Думаю, нейросеть тоже бы действовала в этом ключе. Pagoda — мужчина в пиджаке, ну или женщина. Это человек, который предпочитает одежду в стиле спорт-шик. Это не деловой костюм, а именно пиджак, джинсы и кроссовки. Наверное, он любит теннис, тоже подходит такой стиль. Либо поклонник бадминтона.
Он близок по концепции к Mercedes 230 SL Pagoda. Это, можно сказать, два конкурента. Jaguar — тоже человек, предпочитающий спорт-шик. Он поехал к морю в таком костюме или на пляж. А вот Mercedes W123 — универсальная история. Может быть кто угодно. Стильная женщина, к примеру. А универсал W 123 — недостижимая мечта, и он у меня тоже прописан в вишлисте. Еще Volvo тоже можно пропустить через нейросеть. Им окажется человек в клетчатой рубашке с бородой. Если Volvo универсал.
275 километров в час на старом гоночном авто. Но гонял не в России.
Китайцы сделали огромный шаг вперед. Их менталитет для меня загадка — я не говорю по-китайски, поэтому не очень понимаю, как они мыслят. Я воспринимаю эти продукты, особенно высокого ценового сегмента, как гаджеты с огромными мониторами. Очень прикольно, хотя непонятно, как все это едет. По сути, если я хочу посмотреть телевизор, то смотрю телевизор. Чем проще, тем лучше.
Конечно, автопилот! Я жду, когда наконец он будет. Именно когда вводишь адрес и едешь. Это то, чего я сильно желаю, если говорить о современных автотехнологиях. Я очень люблю водить. Но поездка на дальние расстояния по автобану довольно нудное и утомительное дело. А так, представьте, активировал автопилот и спокойно читаешь книгу на заднем диване. Класс!