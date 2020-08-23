Случались на дороге ситуации, которые стали для вас поучительными?

Авария, в которую попал в 24 года. Ехали вчетвером – мой друг и две девушки. Первый снег, встречный водитель не справился с управлением и пошел на таран. Он съезжал с моста, а я, пытаясь уйти от столкновения, прижался к бордюру и остановился. Это, а также подушки безопасности нас спасли, хотя моя машина восстановлению не подлежала. У меня и друга – ни царапины, а девушки пострадали. Та, что сидела справа от меня, была не пристегнута и виском разбила лобовое стекло, вторая сломала челюсть от удара о боковую стойку. С того дня я пристегиваюсь всегда, даже если еду в соседний дом за хлебом.