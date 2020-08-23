Алексей Барабаш о победе над аэрофобией, преимуществах актера с водительскими правами, приобретении машины из кинореквизита и почему всегда пристегивает ремень безопасности
Да, и машин у меня было, наверное, больше десяти. Несколько Volkswagen Golf, парочка Mercedes-Benz, Ford Mondeo, Subaru Impreza и Forester, Volkswagen Beetle. И это еще не все…
Когда был помоложе, у меня были трех-, пятилетние автомобили. Затем стал покупать новые, ездить на них два-три года и менять. Сейчас вот машину вообще продал и хожу пешком. Но раньше автомобиль был неотъемлемой частью моей жизни, потому что за два месяца до пандемии я наконец вылечился от аэрофобии: до этого 20 лет не летал самолетом! Серьезный срок. Нашелся человек – Алексей Герваш, который мне помог, за три дня решив проблему.
Первый день часов семь без перерыва шла «промывка мозгов», на следующий – мы работали на тренажере для пилотов, а на третий день полетели рейсом Москва – Петербург – Москва. После чего я уже самостоятельно успел еще пять раз слетать в разные города, и все прошло нормально. Хотя до этого передвигался только на автомобиле и поезде. Аэрофобия была сильнейшая – от одной мысли о полете ладони холодели и я приходил в паническое состояние.
Всюду – на любой отдых, даже за границу – только на автомобиле. Когда три года подряд снимался в Крыму, какой мне маршрут прокладывали! Москва – Анапа поездом, затем встречали на машине и везли в Тамань на переправу, а после парома вновь в автомобиль и семь часов до Ялты или Севастополя.
Да, в фильме «О чем говорят мужчины. Продолжение». Я подошел к режиссеру и сказал, что даже если самолет просто сдвинется с места, мне может стать плохо. Меня успокоили: «Никто никуда не летит! Самолет прикован!» В результате все сняли отлично, а съемки я вспоминаю с улыбкой и рад, что меня пригласили. Ребята из «Квартета И» очень харизматичные, индивидуальные. Роль, которую я там состряпал, похоже, удалась – такой жадный, но милосердный богатый друг.
Пусть приглашают! Это вообще моя «киноспециализация» – преступники и люди, живущие «на грани фола». Человеческая натура многообразна, и если я играю в чем-то непорядочного героя, то у него тоже есть уязвимое место, какая-то «больная сестра» в душе. Аналогично и у положительного персонажа может быть нож за спиной. Я за правду в кино: нет однозначно хороших и плохих людей – мы все разные.
У меня редкий фильм обходится без управления машиной, и всегда делаю это сам и с большим удовольствием. В «Джульбарсе», например, водил несколько автомобилей, причем на высокой скорости: «полуторку», старый ЗИЛ и автобус. Когда актер сам за рулем, появляется больше возможностей – не надо сажать за руль каскадеров, одним дублем можно снимать сцены, где видно, как он едет по ямам и колдобинам, а машина трясется. Все это потом здорово и динамично выглядит в кадре. Главное – не забыть текст!
У него были «Жигули» первой модели – красная «копейка». Опыт для меня не новый: у самого когда-то была вазовская «пятерка». А все, что связано с этим проектом, для меня сплошной кайф. Самое приятное, что после выхода фильма молодежь и люди средних лет, не знакомые с творчеством Ободзинского, начали слушать его песни и искать о нем информацию в Интернете. На мой взгляд, это главная победа сериала.
В фильме «Бумеранг» моему герою тесть дарит Chrysler Sebring Convertible 1998 года. Я потом выкупил его у владельца – так мне понравилась машина. Придумал определенный дизайн, поехал к знакомым ребятам на «Мосфильм» и посоветовался, что можно сделать. В итоге перебрали двигатель, покрасили кузов в фирменный зеленый цвет Bentley. Единственное, чего не стал трогать – мягкую крышу, потому что она была потертая, но стильная. Автомобиль получился красивый – такая эффектная «сигара». Но позже я его продал.
Нет, она нормально заводилась и ездила, была оснащена кондиционером. Но устарела в плане комфорта – мне нужно, чтобы за рулем во всем было удобно.
Да, помогал отцу и в конце 1990-х несколько раз из Германии привозил легковушки. Один раз даже пытались с товарищами что-то продать на рынке. Сложность состояла в том, что на границе скапливались огромные очереди и порой приходилось стоять сутками.
Авария, в которую попал в 24 года. Ехали вчетвером – мой друг и две девушки. Первый снег, встречный водитель не справился с управлением и пошел на таран. Он съезжал с моста, а я, пытаясь уйти от столкновения, прижался к бордюру и остановился. Это, а также подушки безопасности нас спасли, хотя моя машина восстановлению не подлежала. У меня и друга – ни царапины, а девушки пострадали. Та, что сидела справа от меня, была не пристегнута и виском разбила лобовое стекло, вторая сломала челюсть от удара о боковую стойку. С того дня я пристегиваюсь всегда, даже если еду в соседний дом за хлебом.
В фильме Эдуарда Бордукова «На острие» про знаменитых саблисток я сыграл мужа героини Светланы Ходченковой – скрипача, который поддерживает ее на соревнованиях и в жизни. Интересный, трогательный и актуальный сюжет. Премьера была назначена на весну, но из-за пандемии перенесена предположительно на осень.