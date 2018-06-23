В аварии попадали?

Не раз. Если бы не мой сын Павел, который рекомендует мне купить тот или иной автомобиль, то, может, попадал бы и впредь. Как-то он мне сказал: «Папа, Mercedes-Benz очень низкий, все бордюры – «твои». Давай возьмем тебе что-нибудь повыше». И я пересел на Nissan Qashqai. Замечательная машина, очень комфортабельная, при этом ничего лишнего, есть все, что мне нужно. Но главное – функция Bluetooth. Я считаю, что человек, управляющий машиной и при этом держащий в одной руке телефон, преступник. А здесь я защищен: спокойно едешь, разговариваешь, выполняешь все ПДД.