А раньше этого не знали?

Я люблю некую бравость, в том числе в машинах. Как в армии: солдат должен быть бравым – у него расстегнутая верхняя пуговица, застиранная форма… Cayenne – хороший автомобиль, у него есть стиль. Мне нравится его легкое ухарство, когда «зеленый» включился, все еще стоят, а ты уже за сто метров от светофора и в зеркале видишь стоящие позади машины. Он спортивный, в нем присутствует особый аромат и даже дух самого Фердинанда Порше. Легендарная марка, а ее владельцы – члены своеобразного клуба.