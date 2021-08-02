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Александр Баширов
02 августа 2021

Александр Баширов

актер, режиссер

Человек естественный

Александр Баширов о своем золотом Porsche, значении каскадеров, новом формате жизни, автомобильных спорах с финнами, роли президента и карме некоторых фильмов

Вы человек демократичный, понты вам вроде бы несвойственны, а ездите на Porsche Cayenne золотистого цвета...

Вообще-то цвета шампанского. А так – оказия. Знакомая забеременела, ей стало не до вождения, и она экстренно и с большой скидкой продала мне эту машину. Неожиданное получилось предложение, но устоять было невозможно. Потом уж выяснилось, что это крутой автомобиль.

А раньше этого не знали?

Я люблю некую бравость, в том числе в машинах. Как в армии: солдат должен быть бравым – у него расстегнутая верхняя пуговица, застиранная форма… Cayenne – хороший автомобиль, у него есть стиль. Мне нравится его легкое ухарство, когда «зеленый» включился, все еще стоят, а ты уже за сто метров от светофора и в зеркале видишь стоящие позади машины. Он спортивный, в нем присутствует особый аромат и даже дух самого Фердинанда Порше. Легендарная марка, а ее владельцы – члены своеобразного клуба.

Но цвет – южный шик!

Ну да, а что поделаешь? Какой-то ребенок содрал с автомобиля эмблему, буквы, и теперь он выглядит соответственно моему стилю – «гламурный панк». Прикол еще в том, что в ГИБДД мне дали очень крутые номера, и все это греет душу и мое больное самолюбие.

У вас были машины, с которыми не хотелось расставаться?

Нет, мне плевать на технику, и вообще я против того, чтобы вещи очеловечивать и давать им имена. Неделю назад у меня был полный салон осветительной аппаратуры, всяких штативов, а за полгода до этого на нем возили цемент… Для меня это просто удобный вездеход – на съемках он заезжал в любое бездорожье.

А почему вы сами возите аппаратуру?

У меня же Фонд поддержки петербургского кино, который проводит фестиваль «Чис­тые грезы», мы постоянно помогаем мало­бюджетным картинам и, естественно, студентам, проводим мастер-классы. Но уже второй год подряд этот международный фестиваль из-за коронавируса не проходит. Некоторые организуют кинофестивали в онлайн-формате, но это не то, потому что обаяние таких мероприятий – в личном общении. 

А как вы все это время жили и работали в «новом формате»?

Мне не нравится виртуальное общение. Потому что я ничего не чувствую. 

Оно неестественное?

Не то чтобы неестественное, просто любые рамки ограничивают коммуникацию. Это как разница между кинопленкой и цифровым видео: первая – химико-механический процесс, второе – электронный. Я как человек естественный не могу к этому привыкнуть, даже к цифровому изображению. Оно негуманное, что ли… Нечеловечное. Важнейшая часть информации – главная, неизвестная нам, таинственная и трансцендентальная – там отсутствует. Это некомфортабельно, неприятно, но… такая теперь реальность.

Ну если технику не любите, то и воспоминаний о машинах не храните?

Почему же! Был у меня когда-то Mitsubishi Pajero, такая «рабочая лошадь», я на нем поехал в Финляндию. А финны мне говорят: «Это претенциозно – иметь такой большой автомобиль!» У них ведь там менталитет такой, что не принято выделяться и бравировать своими достижения­ми. Я с ними не стал спорить: «Это же автомобиль для киносъемок!» 

А правда, что вы трюки в кино сами не выполняете?

Я против всяких трюков, хотя в автомобиле часто снимался. Однажды меня с трудом уговорили сесть за руль трактора и проехать мимо машины. Естественно, сразу сбил у нее зеркало!

В каком фильме это было?

Не помню уже, у меня ведь 160 фильмов. Моя позиция – не отбирать хлеб у каскадеров. Снимайте мой крупный план, фиксируйте мое обаяние в роли отрицательного героя, а все остальные вещи – гонки, трюки, лихачество – это другая профессия.

В вашей биографии упоминаются фильмы с пометкой «не сохранился». Что это значит?

Значит, потеряли: лежит фильм, где ты его оставил, а потом приходишь, а его нет. Такая история часто случается с фильмом «Белград, Белград!». В Интернете он есть, а в реальности постоянно исчезает. Некоторые фильмы имеют свою карму, и их болтает по жизни. А вообще, если съемка вдохновенная, то вдруг выясняется, что фильм сам себя снимает и нужно только ему не мешать.

В сериале «Премьер-министр» вы сыграли президента России. А в жизни с ним когда-нибудь встречались? 

Нет, к сожалению. Хотя в юности это вполне могло быть. Я три года учился в вечерней школе в Ковенском переулке – ходил туда после работы. Однажды мне там даже по голове дали, потому что постоянно пэтэушники и местные пацаны друг за другом бегали. Поэтому я спортом тоже занимался: сначала бег на короткие дистанции, потом на длинные – десять километров, прыжки с шестом, гребля на байдарке. Позднее, в девяностые, увлекся большим теннисом, а еще в детстве в Тюмени занимался фигурным катанием. Всю жизнь исхожу из принципа: в здоровом теле – здоровый дух! 

АЛЕКСАНДР БАШИРОВ – российский актер, режиссер. Родился в 1955 году в деревне Согом Тюменской области, в 1972-м приехал в Ленинград, где поступил в ПТУ на специальность плиточника-облицовщика. В 1989 году окончил ВГИК. Стал популярен после роли в кинофильме Сергея Соловьева «Асса». В 1996-м организовал «Дебошир Фильм Студию», где является художественным руководителем и преподавателем актерско-режиссерской мастерской. Позднее основал «Дебошир Фильм Фестиваль» («Чистые грезы»). Снимался в фильмах «Чужая белая и рябой», «Игла», «Мама, не горюй», «Золотой век», «Раскол», «Край», «Сестры», «Хрусталев, машину!», «Яды, или Всемирная история отравлений», «Жмурки» и многих других. Его лента «Железная пята олигархии» получила множество международных и российских наград, в том числе главный приз Tiger Award Роттердамского кинофестиваля. Снял документальный фильм «Белград, Белград!», когда самолеты НАТО бомбили этот город. В 2014 году в Донбассе снимал фильм «Донбасс стучит в наше сердце». Член Союза кинематографистов России, заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа.
Марианна Николина
Автор
Марианна Николина
Фото
Илья Золкин

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